Žádná únava. Siniaková válí i ve čtyřhře, s Townsendovou si zahrají o finále

DNES, 07:05
Aktuality 1
WTA INDIAN WELLS - Fantastický turnaj prožívá v Indian Wells Kateřina Siniaková (29). Po obrovské vítězné bitvě s hvězdnou Mirrou Andrejevovou (18) ve třetím kole dvouhry uspěla i ve čtyřhře, kde spolu s Taylor Townsendovou (29) porazily australsko-nizozemský pár Ellen Perezová (30), Demi Schuursová (32) ve dvou setech 6:4, 6:4 a postoupily již do semifinále.
Profily hráčů (7)
Schuurs Demi
Townsend Taylor
Perez Ellen
Siniaková Kateřina
Siniaková s Townsendovou si zahrají na Indian Wells o finále. (@ Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Siniaková/Townsendová – Perezová/Schuursová 6:4, 6:4

Siniaková zvládá v Indian Wells bitvu na dvou frontách ve velkém stylu. Ve dvouhře již na turnaji skolila Sofii Keninovou, Leylah Fernandezovou a naposledy právě Andrejevovou, ve čtyřhře si zahraje s parťačkou Townsendovou už o finále.

Do utkání s Perezovou a Schuursovou vstoupily favoritky ve velké pohodě. Soupeřkám vzaly hned jejich dva úvodní gamy na podání a ujaly se vedení 3:0. Australsko-nizozemská dvojice poté přeci jen zabojovala a snížila na rozdíl jediného gamu. Náskok však už smazat nedokázaly a Siniaková s Townsendovou dotáhly set za 35 minut hry k vítězství 6:4.

Ve druhém setu to byly opět dvojnásobné grandslamové šampionky, kdo jako první uspěl na returnu, brejk následně potvrdily a šly do vedení 3:1. Definitivně rozhodnuto o výsledku utkání mohlo být za stavu 4:2, kdy Perezová se Schuursovou odvracely dva brejkboly, dokázaly si ale poradit a udržet naději na případný obrat.

S klidem hrající soupeřky jim ale žádnou šanci na svém podání nedaly. Sadu dovedly naprosto bez problémů k vítěznému konci a po hodině a 18 minutách mohly slavit postup do semifinále.

Siniaková tak nadále na turnaji pokračuje v obou disciplínách. Ve dvouhře nastoupí v dnešních večerních hodinách k osmifinálovému duelu proti favorizované Ukrajince a světové devítce Elině Svitolinové, ve čtyřhře se s Townsendovou utkají s vítězkami duelu mezi Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, které čeká zápas s čínsko-francouzskou dvojicí Hanyu Guo a Kristina Mladenovicová.

Siniaková tak má v Indian Wells stále šanci zaútočit na svůj 34. deblový titul.

Výsledky ženské čtyřhry na turnaji Masters 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
The_Punisher
11.03.2026 07:50
Výborně SinTown! SF a F budou jiná kávička, ale určitě na to mají
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist