Žádná únava. Siniaková válí i ve čtyřhře, s Townsendovou si zahrají o finále
Siniaková/Townsendová – Perezová/Schuursová 6:4, 6:4
Siniaková zvládá v Indian Wells bitvu na dvou frontách ve velkém stylu. Ve dvouhře již na turnaji skolila Sofii Keninovou, Leylah Fernandezovou a naposledy právě Andrejevovou, ve čtyřhře si zahraje s parťačkou Townsendovou už o finále.
Do utkání s Perezovou a Schuursovou vstoupily favoritky ve velké pohodě. Soupeřkám vzaly hned jejich dva úvodní gamy na podání a ujaly se vedení 3:0. Australsko-nizozemská dvojice poté přeci jen zabojovala a snížila na rozdíl jediného gamu. Náskok však už smazat nedokázaly a Siniaková s Townsendovou dotáhly set za 35 minut hry k vítězství 6:4.
Ve druhém setu to byly opět dvojnásobné grandslamové šampionky, kdo jako první uspěl na returnu, brejk následně potvrdily a šly do vedení 3:1. Definitivně rozhodnuto o výsledku utkání mohlo být za stavu 4:2, kdy Perezová se Schuursovou odvracely dva brejkboly, dokázaly si ale poradit a udržet naději na případný obrat.
S klidem hrající soupeřky jim ale žádnou šanci na svém podání nedaly. Sadu dovedly naprosto bez problémů k vítěznému konci a po hodině a 18 minutách mohly slavit postup do semifinále.
Siniaková tak nadále na turnaji pokračuje v obou disciplínách. Ve dvouhře nastoupí v dnešních večerních hodinách k osmifinálovému duelu proti favorizované Ukrajince a světové devítce Elině Svitolinové, ve čtyřhře se s Townsendovou utkají s vítězkami duelu mezi Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, které čeká zápas s čínsko-francouzskou dvojicí Hanyu Guo a Kristina Mladenovicová.
Siniaková tak má v Indian Wells stále šanci zaútočit na svůj 34. deblový titul.
Výsledky ženské čtyřhry na turnaji Masters 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře