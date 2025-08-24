Žádné komplikace. Menšík si na úvod US Open poradil s Jarrym
Menšík - Jarry 7:6, 6:3, 6:4
Menšík vstoupil do duelu s Jarrym výborně, když už ve třetí hře prolomil soupeřův servis a dostal se do vedení 3:1. Za stavu 4:2 si vypracoval při podání Chilana další brejkbol, ten však neproměnil a vzápětí toho mohl litovat.
I Jarry v následujícím gamu uspěl na returnu a o osudu úvodní sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl pevnější ruku a nervy český tenista, vyhrál ji 7:5 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.
Do druhého setu vstoupil svěřenec Tomáše Josefuse parádně. První tři gamy šly na stranu českého mladíka a vypadalo to na jednoznačnou záležitost. Jarry však zabojoval, i on uspěl na returnu a snížil na 2:3.
Menšík však znovu reagoval brejkem a druhý set si už ujít nenechal. Vyhrál ho s přehledem 6:3 a ujal se vedení 2:0 na sety.
Ve třetí sadě si oba tenisté dlouho bez problémů drželi svá podání. Klíčový moment přišel v deváté hře, kdy prostějovský rodák prolomil Chilanovo podání a ujal se vedení 5:4.
Jarry zápas nevzdal. V následujícím dlouhém gamu si vypracoval čtyři brejkové možnosti, český tenista si však se všemi poradil, proměnil svůj třetí mečbol a po dvou hodinách a 27 minutách se mohl radovat z postupu do druhého kola.
