Žádné komplikace. Menšík si na úvod US Open poradil s Jarrym

DNES, 19:44
US Open - Jakub Menšík (19) potvrdil v prvním kole US Open roli favorita, když si poradil s Chilanem Nicolásem Jarrym (29) ve třech setech 7:6, 6:3 a 6:4. Dalším soupeřem prostějovského rodáka bude vítěz duelu mezi Francouzem Blanchetem a Maďarem Marozsánem. Z českých hráčů se ještě dnes představí Jiří Lehečka i Tomáš Macháč.
Menšík Jakub
Jarry Nicolas
Jakub Menšík postoupil na US Open do druhého kola (@ Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Menšík - Jarry 7:6, 6:3, 6:4

Menšík vstoupil do duelu s Jarrym výborně, když už ve třetí hře prolomil soupeřův servis a dostal se do vedení 3:1. Za stavu 4:2 si vypracoval při podání Chilana další brejkbol, ten však neproměnil a vzápětí toho mohl litovat.

I Jarry v následujícím gamu uspěl na returnu a o osudu úvodní sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl pevnější ruku a nervy český tenista, vyhrál ji 7:5 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.

Do druhého setu vstoupil svěřenec Tomáše Josefuse parádně. První tři gamy šly na stranu českého mladíka a vypadalo to na jednoznačnou záležitost. Jarry však zabojoval, i on uspěl na returnu a snížil na 2:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Menšík však znovu reagoval brejkem a druhý set si už ujít nenechal. Vyhrál ho s přehledem 6:3 a ujal se vedení 2:0 na sety.

Ve třetí sadě si oba tenisté dlouho bez problémů drželi svá podání. Klíčový moment přišel v deváté hře, kdy prostějovský rodák prolomil Chilanovo podání a ujal se vedení 5:4.

Jarry zápas nevzdal. V následujícím dlouhém gamu si vypracoval čtyři brejkové možnosti, český tenista si však se všemi poradil, proměnil svůj třetí mečbol a po dvou hodinách a 27 minutách se mohl radovat z postupu do druhého kola.

Výsledky mužské dvouhry na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
PTP
24.08.2025 20:12
Kubo dobrý, myslel jsem, že tě potrápí víc.
Reagovat

