Zahozené mečboly a další neštěstí pro hvězdného Chilana. Po životním turnaji sedm měsíců nevyhrál

DNES, 09:17
Nicolás Jarry (30) si v posledních sedmi měsících prochází velmi složitým obdobím. Mimo kurty se musel vyrovnat s vážným zraněním a mnoho potěšení nezažívá ani na tenisových dvorcích. Loni ve Wimbledonu byl kousek od postupu do životního čtvrtfinále, od té doby však nevyhrál ani jeden z 11 zápasů. Poslední krutou porážku si připsal v Indian Wells, kde v prvním kole kvalifikace zahodil celkem pět mečbolů a s Francescem Maestrellim padl 4:6, 6:4, 6:7.
Nicolás Jarry utrpěl už 11. porážku v řadě (@ John Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia)

Vraťme se zpátky na začátek loňského července. V tu chvíli hrál Jarry jeden ze svých životních turnajů, když v All England Clubu postoupil z kvalifikace až do osmifinále. V prvním kole dokonce otočil zápas z 0:2 na sety proti dánské hvězdě Holgeru Runemu. Zastavil ho až po obrovské bitvě domácí Cameron Norrie, který Chilana porazil až po pětisetové bitvě. Bolestivá porážka měla pro bývalého 16. hráče světa ještě obrovskou dohru a spustila jeho sérii neštěstí.

Už v tu dobu měl diagnostikovanou vážnou nemoc vestibulární neuronitidu, což je intenzivní zánět rovnovážného nervu ve vnitřním uchu. Ten se projevuje silnou rotační závratí, nevolností, zvracením a poruchami rovnováhy. Jarry však utrpěl další zranění a musel řešit bolesti pravého lokte. Právě od té doby se mu na kurtech absolutně nedaří a nedokáže podat stoprocentní výkon. Od zmíněného Wimbledonu stále čeká na výhru a prohrál už 11 duelů v řadě.

Ten poslední v prvním kole kvalifikace tisícovky v Indian Wells. Proti Maestrellimu svedl ohromnou bitvu. V první sadě doplatil na nevyužité šance v závěru, když nedokázal využít vedení 40:0 při podání soupeře. Druhou sadu už Chilan získal pro sebe a vynutil si rozhodující dějství. V něm si oba hráči drželi svá podání až do tie-breaku a právě v koncovce přišel pro Jarryho velmi důležitý moment.

Ve zkrácené hře si vytvořil velký náskok a za stavu 6:2 měl k dispozici čtyři mečboly v řadě a byl kousíček od první výhry po sedmi měsících. Ani takový náskok mu však nestačil, dohromady zahodil celkem pět šancí zápas ukončit, prohrál sedm z osmi posledních míčků a připsal si další velmi bolestivou porážku. Je tak jasné, že mimo zdravotních problémů má i psychické potíže. Velké množství porážek se na něm podepsalo tolik, že je pro něj velmi těžké překročit pomyslnou vítěznou čáru.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
