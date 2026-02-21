Zápas s Alcarazem? Bylo to trošku složitější. Mnohem složitější, hodnotil debakl Fils
V semifinále si Fils poradil s Jakubem Menšíkem, v boji o titul však narazil na kalibr, proti kterému neměl odpověď. Zápas ukázal rozdíl mezi aktuální výkonností Alcaraze a stále se vyvíjející hrou jednadvacetiletého Francouze.
Fils ale připomněl, že šlo o jeho první finále po osmiměsíční pauze způsobené problémy se zády. "Cílem je zůstat pozitivní. Finále po osmiměsíční pauze je v každém případě velmi dobrý výsledek. A pokud jde o zápas s Alcarazem? Dnes to bylo trochu složitější, mnohem složitější, ale takové věci se stávají a musíme jít dál. Nemám k tomu co říct," uvedl Fils.
O převaze soupeře mluvil otevřeně. "Hrál jsem hůř, než jsem hrál tento týden. Ale on je jednička, od začátku roku neprohrál zápas, chápete proč. Momentálně je na jiné úrovni a já tam ještě nejsem, vůbec ne," přiznal. Současně zdůraznil, že prostor ke zlepšení je zřejmý. "Budu muset pracovat, ale teď na této úrovni nejsem. Hraje velmi, velmi dobře."
Fils má přesto před sebou slibnou budoucnost. Ve 21 letech už získal tři tituly ATP a pohybuje se na hraně první desítky, aktuálně mu patří 14. místo světového žebříčku. Duel s Alcarazem mu podle vlastních slov ukázal, v čem spočívá rozdíl mezi ním a současnou elitou, kam patří i Jannik Sinner.
Klíčová byla podle jeho slov rychlost hry a neustálý tlak. "Od prvních míčů na mě vyvíjel veliký tlak. Hrál opravdu výborně, bylo velmi náročné tomu čelit. Se svým týmem si ten zápas určitě zanalyzujeme a rozebereme, v čem byly ty největší rozdíly. Pak bude zřejmé, na čem mám nejvíc zapracovat," doplnil.
Bezprostřední program po Dauhá ještě nemá definitivně stanovený. Nevyloučil start na turnaji v Dubaji, kde je přihlášen. "Nevím, uvidím s týmem. Jsem v losu a hraji proti Lehečkovi, stále si nejsem jistý kdy. Je to dobrý úvodní zápas (smích). Uvidíme, co se stane, ale prozatím to vypadá, že tam jedu," uzavřel.
