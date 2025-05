Zasmál jsem se tomu, co jiného mi zbylo? zhodnotil debakl Lehečka

FRENCH OPEN - Jiří Lehečka (23) byl po debaklu ve třetím kole Roland Garros se světovou jedničkou Italem Jannikem Sinnerem (23) smířený, že prohrál s lepším hráčem. Po jasné porážce 0:6, 1:6, 2:6 novinářům řekl, že dostal od trojnásobného grandslamového šampiona "na prdel". Chvílemi nevěděl, jak proti němu hrát a odlehčeně si užil i aplaus fanoušků, když ve druhém setu odvrátil za stavu 0:5 hrozbu dalšího "kanára".

Sinner – Lehečka 6:0, 6:1, 6:2

"Jannik dnes dominoval ve všech stránkách. Musím říct, že dlouho jsem se necítil tak, že bych neměl co hrát. Cítil jsem se tak, že ani servisem jsem si nebyl schopný moc pomoci. Dnes jsem prostě dostal na prdel," uvedl Lehečka.



Se Sinnerem prohrál za hodinu a 35 minut a neuspěl proti němu ani ve třetím vzájemném zápase na okruhu ATP. Podle svých slov si připadal, jako by hrál s dvojníkem, který je ve všem dvakrát lepší.



"Nečekal jsem, že by mi dával body zadarmo, nebo že by hodně chyboval. Ale na základě toho, jak se tu poslední dny vyvíjely, jsem si myslel, že moje hra bude trošičku víc platit. Servisy jsem trefoval okolo 215 kilometrů za hodinu a jemu to nedělalo žádný problém. Kurt byl dnes hodně pomalý, ale i kdybych měl dnes dokonalé podmínky, které bych si přál, těžko říct, jestli bych uhrál o šest, sedm, osm gamů víc. On byl dnes lepší ve všech stránkách," hodnotil Lehečka.



Poté, co rodák z Mladé Boleslavi dostal "kanára", hrozil mu podobný výsledek i ve druhé sadě. První game zápasu získal až za stavu 0:5. Sklidil za to i hlasitější aplaus fanoušků na dvorci Suzanne Lenglenové.

"Byl to takový moment, jako když se tonoucí stébla chytá. On byl na kurtu tak dominantní, že jsem si ani nevěděl rady, jakým způsobem si mám ten jeden game uhrát," podotkl český tenista. "Bylo to o tom, jestli mám být v daný moment naštvaný a odejít z kurtu s pláčem, že jsem dostal výprask, nebo se nad tím pozasmát a trochu si užít atmosféru. Alespoň tohle byl hezký zážitek a jsem rád, že jsem si to mohl zažít," uvedl svěřenec trenéra Michala Navrátila.



Po utkání si Lehečka se Sinnerem u sítě podali ruce a usmáli se. "Oba jsme moc dobře věděli, jak to bylo. On věděl, že hrál velice dobrý zápas a sešlo se mu vše, jak chtěl. Zasmál jsem se tomu, co jiného mi zbylo? Řekl jsem mu, ať udrží level, protože hraje fantasticky a že mu přeju, aby vyhrál. On poděkoval a popřál mi štěstí do konce sezony," řekl Lehečka.



Po utkání ho povzbudil i Sinnerův trenér Simone Vagnozzi, který ho navštívil v posilovně. "Říkal, že to prostě dneska nešlo. Že jsem dnes neměl kudy a že Jannik hrál velmi dobře. Viděli jsme to tak oba," popsal.

"Ve druhém setu to vypadalo, že dělám hodně chyb, ale snažil jsem se něco vymyslet. V první sadě jsem se snažil hrát výměny a jak to vypadalo? Dostával jsem na zadek. Ono to nevypadá moc hezky, když jsem chtěl ty míče ukončit, ale co mi zbylo? Odcházím z kurtu alespoň s pocitem, že jsem něco zkusil změnit. A že to nevyšlo, to je důvod, proč on je světová jednička a já ne," doplnil Lehečka.



Přesto si postupem do 3. kola Roland Garros vylepšil maximum. Spravil si náladu po horší části sezony, protože od konce února do poloviny května vyhrál jediné utkání z osmi. "Hodnocení turnaje je kladné. Určitě mi pomohly dvě výhry v Hamburku, kde jsem získal herní sebevědomí, že mohu i na antuce něco letos uhrát. V předchozích zápasech (na Roland Garros) jsem byl lepším hráčem a hrál dobrý tenis. Dnes jsem prohrál se světovou jedničkou. Od koho jiného dostat naloženo, než od světové jedničky a od hráče, který na můj herní styl má teď největší odpověď," doplnil Lehečka.

Výsledky dvouhry mužů na French Open