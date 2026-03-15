Železná Siniaková! Češka pomohla smutné parťačce a protáhla šílenou sérii
Šílená série trvá
Historie prestižního turnaje v Indian Wells odstartovala v roce 1989 triumfem Manuely Malejevové. Následující dva ročníky 1990-91 ovládla Martina Navrátilová a možná vás překvapí, že právě Američanka s českými kořeny je jedinou hráčkou v dějinách tohoto podniku, která v kalifornské poušti dokázala obhájit titul.
Přitom se odehrálo včetně toho letošního už 37 ročníků BNP Paribas Open. Navíc žádná tenistka nedokázala "pátý grandslam" ovládnout více než dvakrát. K protažení neskutečné série neúspěšných obhajob přispěla před pár dny právě Siniaková.
Rodačka z Hradce Králové si ve třetím kole senzačně vyšlápla na Mirru Andrejevovou. Ruskou favoritku skolila po maratonské bitvě a výsledku 4:6, 7:6, 6:3. Česká tenistka tedy zajistila, že prokletí obhájkyň titulu v tomto dějišti pokračuje.
V této statistice jsou podstatně úspěšnější muži. Obhájit titul zvládli Roscoe Tanner (1978-79), Boris Becker (1987-88), Pete Sampras (1994-95), Michael Chang (1996-97), Lleyton Hewitt (2002-03), Roger Federer (2004-06), Novak Djokovič (2014-16) a Carlos Alcaraz (2023-24).
Železná Siniaková
Siniaková letos v Indian Wells ukázala, že má tělo snad ze železa. Takovou porci hodin strávených na kurtech by totiž zvládla možná jen hrstka tenistek a většina hráček by padla vyčerpáním mnohem dřív.
Česká hráčka zvládla tři třísetové bitvy po sobě, přičemž prokázala i silnou psychickou odolnost, jelikož grandslamovou šampionkou Sofii Keninovou, grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou i obhájkyni titulu Andrejevovou udolala po prohraném úvodním setu.
Na postup do osmifinále dvouhry potřebovala neskutečných osm hodin a 17 minut a tři výhry. K tomu můžeme připočítat zhruba dvě a půl hodiny ve čtyřhře. Siniaková patří mezi hráčky s nejlepší kondicí na tour, ale ani ona není nezničitelná a musela skrečovat za stavu 1:6, 1:1 osmifinále s Elinou Svitolinovou.
Deblový triumf a pomoc parťačce
Po tak nabitém programu by většina hráček své další působení v Indian Wells zrušila. Siniaková ale odmítla nechat parťačku Taylor Townsendovou ve štychu a po smutné skreči si dokonale spravila chuť. Několik hodin po skreči ve dvouhře nastoupila ke čtvrtfinále deblové soutěže a společně to nakonec dotáhly až k triumfu.
Pro Siniakovou a Townsendovou se jednalo o pořádnou vzpruhu v rámci jejich úspěšné spolupráce. Společně totiž kralovaly poprvé od loňského února a celkově počtvrté. Česka se díky tomuto titulu, svému už 34. ve čtyřhře žen, vrátí na post světové dvojky.
"Noha držela jakžtakž. Cítila jsem, že nemůžu dělat všechno na 100 procent. Nevím, jestli to bylo poznat, nebo ne, takže trošku jsem se necítila svá na té síti, že jsem se nemohla tolik hýbat. Ale možná to trošku prospělo," řekla Siniaková v rozhovoru pro CANAL+ Sport.
Tím, že Siniaková z turnaje neodstoupila a došla s Townsendovou až k titulu, výrazně zlepšila náladu své parťačky. Američanka totiž byla smutná, že kvůli finálovému zápasu zmešká narozeniny svého syna.
"Pokusím se vám to popsat bez pláče," říkala Townsendová při ceremoniálu. "Ráno jsem asi čtyřikrát brečela. Dnešek je pro mě výjimečným dnem, protože jsem se dívala na fotky, když se můj syn narodil, a uvědomila jsem si, že tehdy se mi změnil život. Musela jsem učinit oběť, abych tohle finále mohla hrát. Jsem ráda, že můžu synovi zavolat a říct mu, že to za to nakonec stálo."
Pro Townsendovou to muselo být těžké rozhodnutí a určitě měla obrovskou radost, že finále po boku Siniakové vyhrála. O to bylo určitě její zklamání ze zmeškání narozenin syna menší.
POHLED: Katko, respekt! Siniaková zaslouží uznání
