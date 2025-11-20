ŽIVĚ: Menšík proti Carreňovi vybojoval důležitý bod! Česko nad Španělskem vede 1:0
Menšík – Carreňo 7:5, 6:4
Český daviscupový tým je zatím pod vedením Berdycha stoprocentní a neporazitelnost se pokusí udržet i proti oslabenému Španělsku. Šampion týmové soutěže z let 2012 a 2013 úvodních dvou dvouher nominoval své nejlepší singlisty. Utkání rozehrál nejmladší člen týmu Menšík proti bývalému hráči TOP 10 Carreňovi.
Vítěz březnového turnaje Masters v Miami začal utkání na podání a hned o něj musel bojovat přes shodu, přestože trefil čtyři esa. V delších výměnách byl lepší opatrnější Španěl, který se snažil donutit soupeře k chybám. Český mladík se však rozehrál a další dva gamy na servisu získal bez problémů. Za stavu 3:3 se Menšík po nepovedené výměně, kterou se mu nepodařilo ukončit jednoduchým úderem u sítě, dostal na skóre 0:30 a následně musel odvracet dva brejkboly. Ten první ještě smazal skvělým druhým servisem, na další už však odpověď najít nedokázal.
Menšík byl ve výměnách málo důrazný a body, které by měl získávat, nedokázal úspěšně zakončit. To se mu podařilo změnit, tlačil hned z returnu, ztracený servis si ihned vzal zpátky a vyrovnal. V jedenácté hře měl opět problémy na podání, game však při shodě zachránil skvělým zásahem na síti a Španěla k brejkbolu nepustil. Následně se i díky vítěznému bekhendu dostal k setbolu, který však Carreňo odvrátil vítězným prohozem. Menšík nakonec využil třetí šanci a získal vyrovnaný první set.
Na začátku druhého dějství se průběh zrychlil a oba hráči si bez problémů drželi servis. Jako první se k brejkbolům dostal český tenista. V šestém gamu však obě šance nevyužil. Carreňo zařadil vyšší úroveň a díky agresivní hře srovnal. Za stavu 5:4 měl Menšík šanci zápas ukončit už na příjmu a od začátku se snažil soupeře tlačit. Vypracoval si dva mečboly v řadě a hned první využil.
Česká dvojka si v zápase pomohla především 20 esy a především ve druhém dějství soupeře k šancím vůbec nepouštěl. Sám si vypracoval sedm brejkbolů a hned tři z nich využil. Hrál o hodně agresivnější hru, Carreňa přestřílel na vítězné údery 42:20, ale udělal také dvojnásobek nevynucených chyb.
"Byl to náročný zápas hned brzy z rána. Ale jsem rád, že jsem udržel dobrý level od začátku zápasu," hodnotil Menšík a pochvaloval si i svůj servis, který ho v zápase podržel. Ocenil také atmosféru a počet diváků, kterých bylo už dopoledne více, než se očekávalo.
Lehečka – Munar (12:15)
Souboj týmových jedniček poté obstarají 17. hráč světa Lehečka s letos skvěle hrajícím Munarem. Do čtyřhry se z českého pohledu nabízelo hned několik kombinací. Berdych zatím nominoval Macháče s Pavláskem a za Španělsko bude hrát podle očekávání Granollers a Martínez.
Zatímco Berdych měl z čejo vybírat a Španělům nechtěl nic prozrazovat. Daleko snazší rozhodování měl jeho někdejší rival David Ferrer. Tomu chybí světová jednička Carlos Alcaraz, který se zranil a účast zrušil na poslední chvíli, a také 14. hráč žebříčku ATP Alejandro Davidovich, který kvůli neshodám ani nebyl v nominaci.
