ŽIVĚ: Menšík proti Carreňovi vybojoval důležitý bod! Česko nad Španělskem vede 1:0

DAVIS CUP - Český tým úspěšně rozehrál čtvrtfinále Davisova poháru proti Španělsku, které je bez svých dvou nejlepších hráčů. V první dvouhře uspěl Jakub Menšík (20), který ve vyrovnaném zápase porazil 7:5, 6:4 Pabla Carreňu. O druhý postupový bod se utká Jiří Lehečka (24) s Jaume Munarem. Do čtyřhry, která by přišla za stavu 1:1, byli zatím nominováni Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem.
Jakub Menšík vyhrál zápas proti Pablu Carreňovi (@ Tiziana FABI / AFP / AFP / Profimedia)

Menšík – Carreňo 7:5, 6:4

Český daviscupový tým je zatím pod vedením Berdycha stoprocentní a neporazitelnost se pokusí udržet i proti oslabenému Španělsku. Šampion týmové soutěže z let 2012 a 2013 úvodních dvou dvouher nominoval své nejlepší singlisty. Utkání rozehrál nejmladší člen týmu Menšík proti bývalému hráči TOP 10 Carreňovi.

Vítěz březnového turnaje Masters v Miami začal utkání na podání a hned o něj musel bojovat přes shodu, přestože trefil čtyři esa. V delších výměnách byl lepší opatrnější Španěl, který se snažil donutit soupeře k chybám. Český mladík se však rozehrál a další dva gamy na servisu získal bez problémů. Za stavu 3:3 se Menšík po nepovedené výměně, kterou se mu nepodařilo ukončit jednoduchým úderem u sítě, dostal na skóre 0:30 a následně musel odvracet dva brejkboly. Ten první ještě smazal skvělým druhým servisem, na další už však odpověď najít nedokázal.

Menšík byl ve výměnách málo důrazný a body, které by měl získávat, nedokázal úspěšně zakončit. To se mu podařilo změnit, tlačil hned z returnu, ztracený servis si ihned vzal zpátky a vyrovnal. V jedenácté hře měl opět problémy na podání, game však při shodě zachránil skvělým zásahem na síti a Španěla k brejkbolu nepustil. Následně se i díky vítěznému bekhendu dostal k setbolu, který však Carreňo odvrátil vítězným prohozem. Menšík nakonec využil třetí šanci a získal vyrovnaný první set.

Na začátku druhého dějství  se průběh zrychlil a oba hráči si bez problémů drželi servis. Jako první se k brejkbolům dostal český tenista. V šestém gamu však obě šance nevyužil. Carreňo zařadil vyšší úroveň a díky agresivní hře srovnal. Za stavu 5:4 měl Menšík šanci zápas ukončit už na příjmu a od začátku se snažil soupeře tlačit. Vypracoval si dva mečboly v řadě a hned první využil.

Česká dvojka si v zápase pomohla především 20 esy a především ve druhém dějství soupeře k šancím vůbec nepouštěl. Sám si vypracoval sedm brejkbolů a hned tři z nich využil. Hrál o hodně agresivnější hru, Carreňa přestřílel na vítězné údery 42:20, ale udělal také dvojnásobek nevynucených chyb.

"Byl to náročný zápas hned brzy z rána. Ale jsem rád, že jsem udržel dobrý level od začátku zápasu," hodnotil Menšík a pochvaloval si i svůj servis, který ho v zápase podržel. Ocenil také atmosféru a počet diváků, kterých bylo už dopoledne více, než se očekávalo.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečka – Munar (12:15)

Souboj týmových jedniček poté obstarají 17. hráč světa Lehečka s letos skvěle hrajícím Munarem. Do čtyřhry se z českého pohledu nabízelo hned několik kombinací. Berdych zatím nominoval Macháče s Pavláskem a za Španělsko bude hrát podle očekávání Granollers a Martínez.

Zatímco Berdych měl z čejo vybírat a Španělům nechtěl nic prozrazovat. Daleko snazší rozhodování měl jeho někdejší rival David Ferrer. Tomu chybí světová jednička Carlos Alcaraz, který se zranil a účast zrušil na poslední chvíli, a také 14. hráč žebříčku ATP Alejandro Davidovich, který kvůli neshodám ani nebyl v nominaci.

Článek budeme průběžně aktualizovat…

Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

Mantra
20.11.2025 12:53
J2rka shoří s Munarem - to je věc - J1rka by to nedopustil.

Munar byl vybrán Nadalem jako jeho nástupce, ale totálně nezvládl svůj přechod k chlapům a pak dorazil Alkáč - to mu asi taky moc na psychiku nedalo, i když se otřepal - teď ten talent schytá J2rka?
Reagovat
Mantra
20.11.2025 12:38
Hrál s 89. hráčem žebříčku ve věku pomalu svého otce. Bývalý antukář navíc.
Bych tu jeho hru nepřeceňoval.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 12:03
zaplněné hlediště Školy dostaly volňásky? Nevypadalo to.
Holky jen o pár km dál v prázdné tělocvičně
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:09
Já jsem tam ty děcka také neviděl, ale Svačina o nich mluvil, tak tam asi byli. Atmosféra ne zase až tak špatná, s BJKC neporovnatelná.
Reagovat
Serpens
20.11.2025 12:12
To jsou vstupenky na Alcaraze ještě. Příští zápas bude bůhví co.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 12:15
hmm, to je možný.
Reagovat
CZ_Banjo
20.11.2025 12:45
Pár kiláků? Po silnici je to lehce přes 600. Navíc Boloňa má asi 450 tisícovek obyvatel, zatímco Varaždin cca 10x míň. To je jako napsat, že je Brno pár kiláků od Mukačeva (akorát to Mukačevo je cca 2x větší než Varaždin a k Brnu o pár kiláků blíž).
No a taky je trochu rozdíl, jestli jdete na mužský nebo ženský tenis...
Reagovat
Mantra
20.11.2025 12:51
ty jsi dneska nežral maso?
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:03
Kuba měl prostě v tomto utkání lepší hlavu, což se vždy projevilo v koncovkách setů. Jinak Busta, na svůj pokročilejší věk, odehrál velice solidní utkání, to klobouk dolů.
Teď tedy souboj jedniček, což bude podle mně docela maso, Munar je na vlně a bude Jirkovi zatápět, pokud si ovšem nebude Jiřina zatápět svými chybami sám. Snad to nějak dopadne. Chtělo by to rozhodnout už v dvouhrách, ty debly jsou taková ošidná věc.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 12:11
Jo, jo Kuba mentálně výborný - koncovku 1. setu zvládl skvěle smile Busta bojoval, ale můj názor je, že měl v nominaci být mladý talent Rafa Jodar, který má potenciál. Ferrer však vše staví na "důchodcích" nebo-li když nemá Carlose, nemá plán B. A i pro diváky by byl atraktivnější zápas Kuba-Jodar. Nicméně pro nás dobře, že se Ferrer bojí dávat šanci mladým puškám. smile
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:13
Neměl především odmítnout Fokinu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 12:18
uražená Fokyna se opaluje u moře
Reagovat
Haitik
20.11.2025 11:59
Super Kuba, za mne hrál dobře, agresivně, nebál se jít pro body, dokázal přitvrdit, za mne fakt super :-)

Tak snad budeme takto oslavovat i Jirku taktoo :-)
Reagovat
JLi
20.11.2025 12:02
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 12:02
Jo, jo na začátku zápasu byl Kuba pasivní, ale probudil ho prohraný servis. Od té doby přitvrdil, možná mu to poradil i Béďa, vzal si hned podání zpět a pak už to bylo na jednu branku. Kuba super smile
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:06
Přesně tak, tam se to zlomilo, jakmile Kuba přitvrdil, získal herní převahu, v koncovkách setů potvrdil i lepší nervy a zaslouženě vyhrál.
Reagovat
muster
20.11.2025 12:07
jak zrychlil hru, tak Busta bez šance...Ferrer to nakonec schytá, že nevzal Fokinu
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:11
S Fokinou by měli Španěláci větší šanci, to je fakt. Jak už jsem psal dříve, tam to bude něco osobního.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 12:14
Jo, jo Ferrer s Fokinou asi nemá dobré vztahy. A mladým také nedává šanci viz. nenominace Jodara.
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:17
Mladíka tam mohl klidně vzít, když jsou tam stejně ve čtyřech. I kdyby nehrál, tak by nasával zkušenosti od ostatních a také tu atmosféru a týmového ducha.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 12:20
Navíc se mu nyní celkem daří byť na menších turnajích - takovej Kopřiva ve španělském balení. Nicméně Rafa vyhrál juniorku na USO 2024 - takže je určitě perspektivnější než Busta.
Reagovat
Haitik
20.11.2025 12:11
Jojo, taky si myslím, že ten prohraný servis to zlomil, pak už hrál agresivněji, dokázal hned po 2. servisu zatlačit, i ten setball byl skvěle zahraný. :-)
Reagovat
Blondie
20.11.2025 11:58
Skvěle, Kubo! :)
Reagovat
Sinuhet1
20.11.2025 11:56
Videl jsem konec prvniho setu, Mensik hral dobre agresivne
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 11:59
Hotovo smile smile smile
Reagovat
historik
20.11.2025 10:53
Menšík strašně pinká,tak jako v poslední době na turnajích. Nevím, kdo mu to poradil. Toto přesně španělovi vyhovuje. Musí přitvrdit! Nechápu, proč to opustil. Tohle pinkání je cesta do pekel a vůbec to není jeho hra.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 10:57
Už přitvrdil a 4:4 smile
Reagovat
subaru
20.11.2025 10:38
Nechci být pesimista, ale pokud nepřitvrdí ve výměnách tak to bude moc těžké.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 10:01
Podle očekávání 1. zápas Kuba s Bustou. Letos v Aucklandu to byla bitva, tak snad bude fungovat servis a Kuba zajistí první bod smile
Reagovat
Pavol
20.11.2025 09:31
Som zvedavý koho dnes uhryzne Jaume Munar
Reagovat

