ŽIVĚ: Muchová se nevzdala! Téměř ztracený první set otočila ziskem pěti her v řadě
Zacharovová - Muchová 5:7, hraje se 2. set
Po úvodních dvou gamech, kdy si obě tenistky získaly svá podání, se jako první do problémů dostala Muchová, když ve třetí hře jako první přišla o servis a prohrávala se Zacharovovou 1:2. Ruska brejk následně snadno potvrdila. Druhé zaváhání už si česká tenistka nedovolila a po čisté hře snížila. na returnu se jí ale stále nedařilo, v šesté hře jí nepomohl ani přechod na síť, který byl málo důrazný. 80. hráčka žebříčku trefila skvělý forhendový prohoz, přidala další vítězný úder a zvýšila na 4:2.
Následně přišel velmi nepovedený game Muchové. Spáchala dvě dvojchyby a čistou hrou svůj servis odevzdala soupeřce. Ta velkou šanci ukončit úvodní dějství nevyužila. Češka trefila famózní return, vynutila si bekhendovou chybu soupeřky a dostala se k premiérovým dvěma brejkbolům. Ten druhý využila a měla možnost první set ještě zkomplikovat. Bylo znát, že se po pomalejším začátku rozehrála, pomohla si i skvělým servisem a i přes dvě dvojchyby snížila na 4:5. Začala tak Rusku dotahovat a dostala ji pod tlak. A tak se také stalo. Zacharovová ani na druhý pokus sadu nedopodávala a bylo vyrovnáno. V jedenácté hře se Muchové dařily náběhy na síť a získala čtvrtý game v řadě. Poté na příjmu od stavu 30:0 pro Rusku získala Muchová čtyři body v řadě a po dvojchybě soupeřky otočila téměř ztracený první set.
Jízda Češky pokračovala i na začátku druhého dějství. Udržela si servis a prodloužila šnůru šesti vyhraných her za sebou. Následně se dostala i k brejkbolům. Ten druhý Zacharovová odvrátila agresivní hrou, připsala si po dlouhé době game na svou stranu a srovnala.
Další informace průběžně doplňujeme.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Naštěstí je naspídovaná Stáza dost zbrklá a dělá dost chyb.
Druhý set už doufám Kája poreziruje ke klidnému dvojsetovemu vítězství.
Posílám jí pro štěstí jednu filmovou francouzkou klasiku .
https://youtu.be/NCUcg247vzM?is=J8_rXBJSpu9QHmwI