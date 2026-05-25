ŽIVĚ: Muchová se nevzdala! Téměř ztracený první set otočila ziskem pěti her v řadě

DNES, 20:30
FRENCH OPEN - Karolína Muchová vstoupila do Roland Garros duelem proti ruské soupeřce Anastasii Zacharovové a plní roli jednoznačné favoritky. Olomoucká rodačka se tak pokusí navázat na včerejší úspěchy Marie Bouzkové a Sáry Bejlek. Utkání vám přiníšíme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Karolína Muchová bojuje o postup do druhého kola (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Zacharovová - Muchová 5:7, hraje se 2. set

Po úvodních dvou gamech, kdy si obě tenistky získaly svá podání, se jako první do problémů dostala Muchová, když ve třetí hře jako první přišla o servis a prohrávala se Zacharovovou 1:2. Ruska brejk následně snadno potvrdila. Druhé zaváhání už si česká tenistka nedovolila a po čisté hře snížila. na returnu se jí ale stále nedařilo, v šesté hře jí nepomohl ani přechod na síť, který byl málo důrazný. 80. hráčka žebříčku trefila skvělý forhendový prohoz, přidala další vítězný úder a zvýšila na 4:2.

Následně přišel velmi nepovedený game Muchové. Spáchala dvě dvojchyby a čistou hrou svůj servis odevzdala soupeřce. Ta velkou šanci ukončit úvodní dějství nevyužila. Češka trefila famózní return, vynutila si bekhendovou chybu soupeřky a dostala se k premiérovým dvěma brejkbolům. Ten druhý využila a měla možnost první set ještě zkomplikovat. Bylo znát, že se po pomalejším začátku rozehrála, pomohla si i skvělým servisem a i přes dvě dvojchyby snížila na 4:5. Začala tak Rusku dotahovat a dostala ji pod tlak. A tak se také stalo. Zacharovová ani na druhý pokus sadu nedopodávala a bylo vyrovnáno. V jedenácté hře se Muchové dařily náběhy na síť a získala čtvrtý game v řadě. Poté na příjmu od stavu 30:0 pro Rusku získala Muchová čtyři body v řadě a po dvojchybě soupeřky otočila téměř ztracený první set.

Jízda Češky pokračovala i na začátku druhého dějství. Udržela si servis a prodloužila šnůru šesti vyhraných her za sebou. Následně se dostala i k brejkbolům. Ten druhý Zacharovová odvrátila agresivní hrou, připsala si po dlouhé době game na svou stranu a srovnala.

Další informace průběžně doplňujeme.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

51
Liverpool22
25.05.2026 21:37
Muška super obrat z 2:5 na 7:5 smile Nasťa odpadla a ukázal se rozdíl mezi hráčkou TOP 10 a hráčkou no. 80
pantera1
25.05.2026 21:41
pěkně to dotáhla, teď už by to měla být snad formalita .
sojka1
25.05.2026 21:37
od chvile co se divam, je ta snazivka a urputne spulici se Zacharka v cudu, technika nic moc, skakavice servis divny, hlavne ze Kaja 5 gamu v rade.... pojd! :-))
tenisman1233
25.05.2026 21:36
První set za námi,Kája ho nakonec získává po skvělém obratu z 2:5 na 7:5,nutno říct že jí k tomu dost pomohlo to,že Zakharova začala dělat úplně primitivní chyby.
tommr
25.05.2026 21:36
Karolína předvedla v prvním setu málokdy vídanej obrat z 2:5 na 7:5 až je mi tý Rusky skoro líto ...
rkames
25.05.2026 21:36
Mě přijde že ta Ruska co podání to chyba nohou, nemůžu si pomoct
tommr
25.05.2026 21:40
jj už to tady řešila sojka při jejím zápase proti Lindě Noskový. Naštěstí jí to moc nepomáhá a Karolína nemá na returnu žádný velký problémy ...
sojka1
25.05.2026 21:40
ona tluce servis ve vyskoku, zalezelo by na tom, co dopadne na kurt driv, jestli jeji nohy (v tom kurtu jsou tutove) nebo mic u souperky.....
frenkie57
25.05.2026 21:44
To si nepomahej, protože máš pravdu. Divím se, že jí to prochází.
Sinuhet1
25.05.2026 21:27
nekteri uz tu stahovali kalhoty kdyz brod je jeste daleko
SydneyOpen
25.05.2026 21:20
Zatím parádní den našich jedniček
chlebavevaju
25.05.2026 21:19
Většinou dává polibek smrti Navrátilová, teď se o to postarala Evertova. Muchová budoucí královnou FO?
pantera1
25.05.2026 21:19
takhle, ale ne Karoli. První set je v háji, druhej musíš zabrat .
pantera1
25.05.2026 21:24
No Kája zabírá, už v prvním .
zfloyd
25.05.2026 21:26
proč je první set v háji ??
pantera1
25.05.2026 21:28
V jednu chvíli to tak vypadalo, však už jsem psala, že zabírá v prvním, dorovnala pěkně
frenkie57
25.05.2026 21:39
Dorovnala ho tak pěkně, že ho nakonec získává.
Naštěstí je naspídovaná Stáza dost zbrklá a dělá dost chyb.
Druhý set už doufám Kája poreziruje ke klidnému dvojsetovemu vítězství.
pantera1
25.05.2026 21:42
Jj, je v komfortní zóně, ty tmavý šatky jí sluší.
frenkie57
25.05.2026 21:46
Kaje sluší snad všechno, má sošnou postavu. Zajímavé je , že v civilu nosí většinou volné kalhoty + něco.
PTP
25.05.2026 21:49
Slušel by jí tam.
frenkie57
25.05.2026 21:54
Důležitá je v jejím případě ta částice "by"
PTP
25.05.2026 21:57
Spojky, citoslovce, částice
baba
25.05.2026 21:19
No to bude dneska hrozný den.Muška si zatím evidentně neví rady s tou naspídovanou Ruskou a zatím neví,jak ji srazit k zemi.Snad najde recept.Ta Marfuša je mi totálně nesympatická
Sinuhet1
25.05.2026 21:23
r176
25.05.2026 21:14
Kája zatím zkušeně na Lehečku
Vladimir
25.05.2026 21:02
Karolíno, smeť tu okupantku.
zfloyd
25.05.2026 21:14
koho Nasťa okupuje ?? tak ať klidně přijde okupovat mě
Vladimir
25.05.2026 21:20
Hádej - jako každej ruzzák.
frenkie57
25.05.2026 21:41
Také bych se od ní nechal klidně "okupovat"
Liverpool22
25.05.2026 21:43
smile
zfloyd
25.05.2026 21:02
ta Zacharka se mi líbí jak je vždy do zápasu úplně zažraná , jako by šlo o život
Vladimir
25.05.2026 21:07
Je to Nastěnka.
tenisman1233
25.05.2026 21:12
Na tom returnu vypadá jako našpulená ryba.
Liverpool22
25.05.2026 21:13
Ona je celkově specifická a plus je, že díky zažranosti umí udělat zápas.
frenkie57
25.05.2026 21:42
Jj, Terka by mohla vyprávět...
tommr
25.05.2026 21:22
to je správnej přístup. Kdyby nehrála proti Karolíně tak bych jí fandil ...
Liverpool22
25.05.2026 21:27
smile
Kapitan_Teplak
25.05.2026 20:59
Opravdu úžasná fotka
Liverpool22
25.05.2026 21:04
Holt jiná fotka nebyla na skladě
r176
25.05.2026 21:12
tenisman1233
25.05.2026 20:51
Naštěstí káju přesunuly na jiném kurt a konečně se začalo.
tenisman1233
25.05.2026 20:53
Jako bonus ji vysílají na Eurosportu ,na kurtu Simona Mathieuho.
tenisman1233
25.05.2026 20:57
Suzanne -Leglenové, trošku jsem se v těch kurtech ztratil.
tommr
25.05.2026 21:01
nevypadá to že by ten přesun Karolíně nějak pomoh - začala hodně špatně ...
tenisman1233
25.05.2026 21:01
Kájo,dnes už jsme si všichni toho dost vytrpěli,tak aspoň ty dnes to ubojuj.
PTP
25.05.2026 20:41
Vypadá to, že Ruda vstal z mrtvých, takže ještě má Kája chvilku na přípravu.
Liverpool22
25.05.2026 20:45
Ruud to udělal mazácky - vypustil 4. set a pak si dal pauzu v šatně. Taky mu nahrálo, že Rus si vzal za stavu 5:0 MTO - asi není taky v pohodě.
frenkie57
25.05.2026 20:39
Snad Terka poprosila, ať ji naloží za ten loňskej Wimblas, co se do ní vejde.
pantera1
25.05.2026 20:43
Doufám, že Karol dnes ukáže svůj nej tenis a bude pěkný večer

Posílám jí pro štěstí jednu filmovou francouzkou klasiku .

https://youtu.be/NCUcg247vzM?is=J8_rXBJSpu9QHmwI
PTP
25.05.2026 20:45
Že ublijé - to je spíš pro coma
pantera1
25.05.2026 20:49
taková romantika s roztomilým Filipem a ty to zabiješ comem
