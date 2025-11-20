ŽIVĚ: Nečekaný krach Lehečky v Davis Cupu. Čtvrtfinále Česka se Španělskem rozhodne čtyřhra
Menšík – Carreňo 7:5, 6:4
Utkání rozehrál nejmladší člen týmu Menšík proti bývalému hráči TOP 10 žebříčku Carreňovi. Vítěz březnového turnaje Masters v Miami začal zápas na podání a hned o něj musel bojovat přes shodu, přestože trefil čtyři esa. V delších výměnách byl lepší opatrnější Španěl, který se snažil donutit soupeře k chybám.
Český mladík se však rozehrál a další dva gamy na servisu získal bez problémů. Za stavu 3:3 se Menšík po nepovedené výměně, kterou se mu nepodařilo ukončit jednoduchým úderem u sítě, dostal na skóre 0:30 a následně musel odvracet dva brejkboly. Ten první ještě smazal skvělým druhým servisem, na další už však odpověď najít nedokázal.
Menšík byl ve výměnách málo důrazný a body, které by měl získávat, nedokázal úspěšně zakončit. To se mu podařilo změnit, tlačil hned z returnu, ztracený servis si ihned vzal zpátky a vyrovnal. V jedenácté hře měl opět problémy na podání, game však při shodě zachránil skvělým zásahem na síti a Španěla k brejkbolu nepustil. Následně se i díky vítěznému bekhendu dostal k setbolu, který však Carreňo odvrátil vítězným prohozem. Menšík nakonec využil třetí šanci a získal vyrovnaný první set.
Na začátku druhého dějství se průběh zrychlil a oba hráči si bez problémů drželi servis. Jako první se k brejkbolům dostal český tenista. V šestém gamu však ani jednu ze dvou šancí nevyužil. Carreňo zařadil vyšší úroveň a díky agresivní hře srovnal. Za stavu 5:4 měl Menšík šanci zápas ukončit už na příjmu a od začátku se snažil soupeře tlačit. Vypracoval si dva mečboly v řadě a hned první využil.
Česká dvojka si v zápase pomohla především 20 esy a hlavně ve druhém dějství soupeře k šancím vůbec nepouštěl. Sám si vypracoval sedm brejkbolů a hned tři z nich využil. Hrál o hodně agresivnější hru, Carreňa přestřílel na vítězné údery 42:20, ale udělal také dvojnásobek nevynucených chyb.
"Bylo to těžké po celý zápas. Nejsme na to zvyklí začínat tak brzy (v 10:00), ale je to Davis Cup a pro oba soupeře to bylo stejné. Atmosféra v hale byla vynikající, dodalo mi to energii. Můj servis byl opravdu dobrý. Udržel jsem si energii a soustředění po celé utkání," řekl na tiskové konferenci Menšík.
Lehečka – Munar 3:6, 4:6
Souboj týmových jedniček rozehrál Lehečka solidně. Jenže suverénně si hlídal vlastní servis i letos skvěle hrající Munar, který se v této sezoně ohromně zlepšil na tvrdých površích. V šestém gamu přišla studená a nepříjemná sprcha nejen pro favorita, ale i české fanoušky.
Lehečka vyrobil několik chyb ve výměnách a Munar se dostal k brejkbolům. Ten úvodní dokázal rodák z Mladé Boleslavi zlikvidovat, ale po laciné minele z bekhendu nabídl soupeři další šanci a na ni spáchal dvojchybu.
Španěl si dál snadno hlídal podání, chodil si pro body, když měl možnost, a náskok brejku uhájil. Za celý set ztratil jen čtyři body na servisu a první podání trefil v 79 % případů.
Munar byl neskutečně rozjetý, skvěle četl servis Lehečky a hned v úvodní hře druhé sady slavil brejk. Český tenista se začal zlepšovat na returnu a ve čtvrtém gamu poprvé uhrál na příjmu tři body v jedné hře. Španěl ho však k brejkbolu nepustil a zvýšil na 3:1.
Lehečka zvyšoval tlak na returnu a díky aktivní hře se při skóre 2:3 propracoval ke svým prvním brejkbolům. Dokonce měl dva v řadě, ovšem Munar ten úvodní smazal výborným servisem a na ten následující Čech umístil bekhend do sítě.
Další příležitost už si aktuální česká žebříčková jednička nevytvořila. Španělský protivník byl nadále velmi solidní a podobně jako v úvodním dějství si vedení pohlídal. Zápas trval hodinu a 23 minut.
Macháč/Menšík – Granollers/Martínez | 14:30
Čeští tenisté mohli rozhodnout duel se Španělskem už po dvouhrách. Místo toho ale dojde na rozhodující čtyřhru. Kapitán Tomáš Berdych původně nominoval Tomáše Macháče s Adamem Pavláskem, ale druhého jmenovaného nahradil Menšíkem. David Ferrer naopak zůstal u Marcela Granollers s Pedrem Martínezem.
Zatímco Berdych měl z čeho vybírat a Španělům nechtěl nic prozrazovat. Daleko snazší rozhodování měl jeho někdejší rival David Ferrer. Tomu chybí světová jednička Carlos Alcaraz, který se zranil a účast zrušil na poslední chvíli, a také 14. hráč žebříčku ATP Alejandro Davidovich, který kvůli neshodám ani nebyl v nominaci.
Článek průběžně aktualizujeme…
Disciplína, pokud na tebe celý národ tlačí, abys vyhrál DC..no, rozhodně to chtělo koule :) Ale tak jasně, když máš Alkáče v týmu, tak to nějak neřešíš..ale nikdy nevíš, co se může po... :)
nervózní jak prvnička
Munar byl vybrán Nadalem jako jeho nástupce, ale totálně nezvládl svůj přechod k chlapům a pak dorazil Alkáč - to mu asi taky moc na psychiku nedalo, i když se otřepal - teď ten talent schytá J2rka?
Bych tu jeho hru nepřeceňoval.
Holky jen o pár km dál v prázdné tělocvičně
No a taky je trochu rozdíl, jestli jdete na mužský nebo ženský tenis...
Ano, rozdíl mezi chlapy a ženskými vnímám
A pointa mohla být třeba návštěvnost těhlech soutěži teď a během původního formátu.
Btw, nemyslel jsem si, že to bude třeba až takhle vysvětlovat...
S pointou samozřejmě souhlas.
Teď tedy souboj jedniček, což bude podle mně docela maso, Munar je na vlně a bude Jirkovi zatápět, pokud si ovšem nebude Jiřina zatápět svými chybami sám. Snad to nějak dopadne. Chtělo by to rozhodnout už v dvouhrách, ty debly jsou taková ošidná věc.
Tak snad budeme takto oslavovat i Jirku taktoo :-)