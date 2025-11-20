ŽIVĚ: Nečekaný krach Lehečky v Davis Cupu. Čtvrtfinále Česka se Španělskem rozhodne čtyřhra

DNES, 08:00
DAVIS CUP - Čeští tenisté si výrazně zkomplikovali roli favorita ve čtvrtfinálovém souboji Davisova poháru se Španělskem. V úvodní dvouhře sice bodoval Jakub Menšík (20) po výhře 7:5, 6:4 nad Pablem Carreňem, nicméně pak Jiří Lehečka (24) vůbec nezvládl duel s Jaumem Munarem a outsiderovi podlehl jasně 3:6, 4:6. O postupujícím do semifinále tak musí rozhodnout čtyřhra.
Jiří Lehečka nečekaně prohrál s Jaumem Munarem (© ČTK / AP / Luca Bruno)

Menšík – Carreňo 7:5, 6:4

Utkání rozehrál nejmladší člen týmu Menšík proti bývalému hráči TOP 10 žebříčku Carreňovi. Vítěz březnového turnaje Masters v Miami začal zápas na podání a hned o něj musel bojovat přes shodu, přestože trefil čtyři esa. V delších výměnách byl lepší opatrnější Španěl, který se snažil donutit soupeře k chybám.

Český mladík se však rozehrál a další dva gamy na servisu získal bez problémů. Za stavu 3:3 se Menšík po nepovedené výměně, kterou se mu nepodařilo ukončit jednoduchým úderem u sítě, dostal na skóre 0:30 a následně musel odvracet dva brejkboly. Ten první ještě smazal skvělým druhým servisem, na další už však odpověď najít nedokázal.

Menšík byl ve výměnách málo důrazný a body, které by měl získávat, nedokázal úspěšně zakončit. To se mu podařilo změnit, tlačil hned z returnu, ztracený servis si ihned vzal zpátky a vyrovnal. V jedenácté hře měl opět problémy na podání, game však při shodě zachránil skvělým zásahem na síti a Španěla k brejkbolu nepustil. Následně se i díky vítěznému bekhendu dostal k setbolu, který však Carreňo odvrátil vítězným prohozem. Menšík nakonec využil třetí šanci a získal vyrovnaný první set.

Na začátku druhého dějství  se průběh zrychlil a oba hráči si bez problémů drželi servis. Jako první se k brejkbolům dostal český tenista. V šestém gamu však ani jednu ze dvou šancí nevyužil. Carreňo zařadil vyšší úroveň a díky agresivní hře srovnal. Za stavu 5:4 měl Menšík šanci zápas ukončit už na příjmu a od začátku se snažil soupeře tlačit. Vypracoval si dva mečboly v řadě a hned první využil.

Česká dvojka si v zápase pomohla především 20 esy a hlavně ve druhém dějství soupeře k šancím vůbec nepouštěl. Sám si vypracoval sedm brejkbolů a hned tři z nich využil. Hrál o hodně agresivnější hru, Carreňa přestřílel na vítězné údery 42:20, ale udělal také dvojnásobek nevynucených chyb.

"Bylo to těžké po celý zápas. Nejsme na to zvyklí začínat tak brzy (v 10:00), ale je to Davis Cup a pro oba soupeře to bylo stejné. Atmosféra v hale byla vynikající, dodalo mi to energii. Můj servis byl opravdu dobrý. Udržel jsem si energii a soustředění po celé utkání," řekl na tiskové konferenci Menšík.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečka – Munar 3:6, 4:6

Souboj týmových jedniček rozehrál Lehečka solidně. Jenže suverénně si hlídal vlastní servis i letos skvěle hrající Munar, který se v této sezoně ohromně zlepšil na tvrdých površích. V šestém gamu přišla studená a nepříjemná sprcha nejen pro favorita, ale i české fanoušky.

Lehečka vyrobil několik chyb ve výměnách a Munar se dostal k brejkbolům. Ten úvodní dokázal rodák z Mladé Boleslavi zlikvidovat, ale po laciné minele z bekhendu nabídl soupeři další šanci a na ni spáchal dvojchybu.

Španěl si dál snadno hlídal podání, chodil si pro body, když měl možnost, a náskok brejku uhájil. Za celý set ztratil jen čtyři body na servisu a první podání trefil v 79 % případů.

Munar byl neskutečně rozjetý, skvěle četl servis Lehečky a hned v úvodní hře druhé sady slavil brejk. Český tenista se začal zlepšovat na returnu a ve čtvrtém gamu poprvé uhrál na příjmu tři body v jedné hře. Španěl ho však k brejkbolu nepustil a zvýšil na 3:1.

Lehečka zvyšoval tlak na returnu a díky aktivní hře se při skóre 2:3 propracoval ke svým prvním brejkbolům. Dokonce měl dva v řadě, ovšem Munar ten úvodní smazal výborným servisem a na ten následující Čech umístil bekhend do sítě.

Další příležitost už si aktuální česká žebříčková jednička nevytvořila. Španělský protivník byl nadále velmi solidní a podobně jako v úvodním dějství si vedení pohlídal. Zápas trval hodinu a 23 minut.

 

Macháč/Menšík – Granollers/Martínez | 14:30

Čeští tenisté mohli rozhodnout duel se Španělskem už po dvouhrách. Místo toho ale dojde na rozhodující čtyřhru. Kapitán Tomáš Berdych původně nominoval Tomáše Macháče s Adamem Pavláskem, ale druhého jmenovaného nahradil Menšíkem. David Ferrer naopak zůstal u Marcela Granollers s Pedrem Martínezem.

Zatímco Berdych měl z čeho vybírat a Španělům nechtěl nic prozrazovat. Daleko snazší rozhodování měl jeho někdejší rival David Ferrer. Tomu chybí světová jednička Carlos Alcaraz, který se zranil a účast zrušil na poslední chvíli, a také 14. hráč žebříčku ATP Alejandro Davidovich, který kvůli neshodám ani nebyl v nominaci.

Článek průběžně aktualizujeme…

Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Ondřej Jirásek
Herbert_Hoover
20.11.2025 14:06
Ferru se může škrábat na hlavě, že nenominoval Fokinu :)
Reagovat
subaru
20.11.2025 14:15
Vyhrají i tak a disciplína musí být. Minář může porazit i Zvereva.
Reagovat
subaru
20.11.2025 14:17
Munar. Skočilo mi to tam automaticky
Reagovat
muster
20.11.2025 14:25
Ivo Minář, vítěz DC
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 14:38
O Munarovi vůbec není řeč a Sašu může z top 40 porazit úplně kdokoliv letos :) Vlastně jsem prohru Lehečky čekal..jiná situace než s Fritzkem a ti Španělé mu nesedí :) Já bych tam dal Toma, ale to už není podstatné teď. Rozhoduješ se v ten moment a třeba se Machi necítil.
Disciplína, pokud na tebe celý národ tlačí, abys vyhrál DC..no, rozhodně to chtělo koule :) Ale tak jasně, když máš Alkáče v týmu, tak to nějak neřešíš..ale nikdy nevíš, co se může po... :)
Reagovat
muster
20.11.2025 14:02
ta bába na konci, ta snad pamatuje ještě plavbu na Titanicu
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 13:57
Munar má životní sezonu, zase takový šok to není.
Reagovat
subaru
20.11.2025 14:22
Přesně tak
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 13:49
Lehečkův strašidelný výkon...
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 13:51
Bohužel Jirka to nezvládnul což se nečekalo
Reagovat
muster
20.11.2025 13:57
na DC moc nemá hlavu, týmová soutěž je pro něho zřejmě větší nápor než turnaje
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 13:59
Reagovat
darek.vrana
20.11.2025 14:00
Aha, a v Americe porazil Fritze kdo?
Reagovat
muster
20.11.2025 14:04
dle mně výjimka, ta celková bilance v DC je nevalná
Reagovat
Mantra
20.11.2025 14:04
a na tréninku v Monaku Alcaraze žejo
Reagovat
darek.vrana
20.11.2025 14:08
On ho ale letos porazil i v ostrém zápase. Jseš na něj nějak vysazený.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 14:14
Jasně v únoru Jirka porazil Carlose, ale klíčová je přítomnost a dnes prostě zklamal smile
Reagovat
Mantra
20.11.2025 14:17
nejsem, a ten tvůj zápas jsem viděl, Alc to jel na půl plynu a dělal si legraci o nic mu nešlo, o pár dní dál, v odvetě jenom o ždibec přidal a fertig - nutno vidět souvislosti - jako s Menšíkem dnes, oslavy bych nechal na jindy, porazil bývalého antukáře ve věku, kdy sám už hrát nebude ani o zeď, natož dc Jen vidím věci ne moc růžově a ve více odstínech
Reagovat
mamina
20.11.2025 13:58
Přesně. Od výhry na začátku roku nedotáhl žádný důležitý zápas do vítězného konce. A dnes byl tragéd jak komentátor, který stále vypichoval nedůležitá fakta, jakoby se nehrálo na vítězství, ale na všechno možné kolem, tak JL, který ostatně hrál jen to, co umí. Nic víc. Škoda.
Reagovat
mamina
20.11.2025 13:34
Uprostřed psaní mi to kleklo a zmizlo. Takže stručně. Kdy poslední dobou dotáhl JL důležitý zápas do vítězného konce? No pod kůži se Munarovi ještě nedostal. A ani nedostane. Hlava je jinde.
Reagovat
Mony
20.11.2025 13:23
Tom a Kuba by to měli zvládnout, i když Granollers je třída.
Reagovat
Georgino
20.11.2025 13:41
Favoriti zrovna nebudou...
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 13:50
Do debla bych dal Adama s Kubou nebo Tomem.
Reagovat
jackiec
20.11.2025 14:15
Pavláska bych tam vůbec nedával.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 14:18
Toť otázka koho dát do debla - variant máme více. Nicméně už je to jasné hrát bude Kuba a Tom.
Reagovat
Mantra
20.11.2025 13:10
takže dostanou opravdu od céčka - to jsem nečekal, že trefím
Reagovat
darek.vrana
20.11.2025 13:16
A kdo je béčko?
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 13:23
Béčko je tým s Fokinou smile
Reagovat
darek.vrana
20.11.2025 13:24
Tým s Alcarazem a Fokinou by byl áčko ne?
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 13:27
Jo a tým bez Carlose a s Fokinou a Munarem béčko smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 13:36
a proč zrovna my musíme být béčko?
Reagovat
Mantra
20.11.2025 12:55
a zatím jinde: Palicová porazila P.Marcinko - to je něco pro Bartůňkovou
Reagovat
aligo
20.11.2025 13:14
Petra je sympoška, snad se dostane vysoko, rozhodně na to má
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 12:55
Dnešní Lehečka,
nervózní jak prvnička
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 13:03
Jo, jo Jirka nervní a 1. set je v čoudu
Reagovat
Mantra
20.11.2025 13:08
i 1.gem v 2.sadě brejk
Reagovat
Mantra
20.11.2025 12:53
J2rka shoří s Munarem - to je věc - J1rka by to nedopustil.

Munar byl vybrán Nadalem jako jeho nástupce, ale totálně nezvládl svůj přechod k chlapům a pak dorazil Alkáč - to mu asi taky moc na psychiku nedalo, i když se otřepal - teď ten talent schytá J2rka?
Reagovat
muster
20.11.2025 13:59
připomíná mi trochu Almagra
Reagovat
Mantra
20.11.2025 12:38
Hrál s 89. hráčem žebříčku ve věku pomalu svého otce. Bývalý antukář navíc.
Bych tu jeho hru nepřeceňoval.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 12:03
zaplněné hlediště Školy dostaly volňásky? Nevypadalo to.
Holky jen o pár km dál v prázdné tělocvičně
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:09
Já jsem tam ty děcka také neviděl, ale Svačina o nich mluvil, tak tam asi byli. Atmosféra ne zase až tak špatná, s BJKC neporovnatelná.
Reagovat
Serpens
20.11.2025 12:12
To jsou vstupenky na Alcaraze ještě. Příští zápas bude bůhví co.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 12:15
hmm, to je možný.
Reagovat
CZ_Banjo
20.11.2025 12:45
Pár kiláků? Po silnici je to lehce přes 600. Navíc Boloňa má asi 450 tisícovek obyvatel, zatímco Varaždin cca 10x míň. To je jako napsat, že je Brno pár kiláků od Mukačeva (akorát to Mukačevo je cca 2x větší než Varaždin a k Brnu o pár kiláků blíž).
No a taky je trochu rozdíl, jestli jdete na mužský nebo ženský tenis...
Reagovat
Mantra
20.11.2025 12:51
ty jsi dneska nežral maso?
Reagovat
CZ_Banjo
20.11.2025 13:04
Ani jako fór mi to moc dobré nepřišlo. Asi že mám raději vtipy s pointou.
Reagovat
Mantra
20.11.2025 13:08
achjo, to je přeci nadsázka ty vtipe s koncem.
Reagovat
CZ_Banjo
20.11.2025 13:12
Hm... Tak jsme se zasmáli.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 13:27
to je o úhlu pohledu, taky se mohlo hrát třeba v Sydney a New Yorku
Ano, rozdíl mezi chlapy a ženskými vnímám
A pointa mohla být třeba návštěvnost těhlech soutěži teď a během původního formátu.
Btw, nemyslel jsem si, že to bude třeba až takhle vysvětlovat...
Reagovat
CZ_Banjo
20.11.2025 14:11
Sorry, na poprvé jsem si nebyl jist. Znáte to, na netu potkávám různé lidi. A někteří z nich by klidně mohli myslet vážně to, co tu píšete zřejmě jako těžkou nadsázku. A vás zatím taky neznám natolik, abych měl jasno na první dobrou... Jsem tu celkem nový, takže tohle ještě nemám zmapované.
S pointou samozřejmě souhlas.
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:03
Kuba měl prostě v tomto utkání lepší hlavu, což se vždy projevilo v koncovkách setů. Jinak Busta, na svůj pokročilejší věk, odehrál velice solidní utkání, to klobouk dolů.
Teď tedy souboj jedniček, což bude podle mně docela maso, Munar je na vlně a bude Jirkovi zatápět, pokud si ovšem nebude Jiřina zatápět svými chybami sám. Snad to nějak dopadne. Chtělo by to rozhodnout už v dvouhrách, ty debly jsou taková ošidná věc.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 12:11
Jo, jo Kuba mentálně výborný - koncovku 1. setu zvládl skvěle smile Busta bojoval, ale můj názor je, že měl v nominaci být mladý talent Rafa Jodar, který má potenciál. Ferrer však vše staví na "důchodcích" nebo-li když nemá Carlose, nemá plán B. A i pro diváky by byl atraktivnější zápas Kuba-Jodar. Nicméně pro nás dobře, že se Ferrer bojí dávat šanci mladým puškám. smile
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:13
Neměl především odmítnout Fokinu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 12:18
uražená Fokyna se opaluje u moře
Reagovat
Haitik
20.11.2025 11:59
Super Kuba, za mne hrál dobře, agresivně, nebál se jít pro body, dokázal přitvrdit, za mne fakt super :-)

Tak snad budeme takto oslavovat i Jirku taktoo :-)
Reagovat
JLi
20.11.2025 12:02
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 12:02
Jo, jo na začátku zápasu byl Kuba pasivní, ale probudil ho prohraný servis. Od té doby přitvrdil, možná mu to poradil i Béďa, vzal si hned podání zpět a pak už to bylo na jednu branku. Kuba super smile
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:06
Přesně tak, tam se to zlomilo, jakmile Kuba přitvrdil, získal herní převahu, v koncovkách setů potvrdil i lepší nervy a zaslouženě vyhrál.
Reagovat
muster
20.11.2025 12:07
jak zrychlil hru, tak Busta bez šance...Ferrer to nakonec schytá, že nevzal Fokinu
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:11
S Fokinou by měli Španěláci větší šanci, to je fakt. Jak už jsem psal dříve, tam to bude něco osobního.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 12:14
Jo, jo Ferrer s Fokinou asi nemá dobré vztahy. A mladým také nedává šanci viz. nenominace Jodara.
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:17
Mladíka tam mohl klidně vzít, když jsou tam stejně ve čtyřech. I kdyby nehrál, tak by nasával zkušenosti od ostatních a také tu atmosféru a týmového ducha.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 12:20
Navíc se mu nyní celkem daří byť na menších turnajích - takovej Kopřiva ve španělském balení. Nicméně Rafa vyhrál juniorku na USO 2024 - takže je určitě perspektivnější než Busta.
Reagovat
Haitik
20.11.2025 12:11
Jojo, taky si myslím, že ten prohraný servis to zlomil, pak už hrál agresivněji, dokázal hned po 2. servisu zatlačit, i ten setball byl skvěle zahraný. :-)
Reagovat
Blondie
20.11.2025 11:58
Skvěle, Kubo! :)
Reagovat
Sinuhet1
20.11.2025 11:56
Videl jsem konec prvniho setu, Mensik hral dobre agresivne
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 11:59
Hotovo smile smile smile
Reagovat
historik
20.11.2025 10:53
Menšík strašně pinká,tak jako v poslední době na turnajích. Nevím, kdo mu to poradil. Toto přesně španělovi vyhovuje. Musí přitvrdit! Nechápu, proč to opustil. Tohle pinkání je cesta do pekel a vůbec to není jeho hra.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 10:57
Už přitvrdil a 4:4 smile
Reagovat
subaru
20.11.2025 10:38
Nechci být pesimista, ale pokud nepřitvrdí ve výměnách tak to bude moc těžké.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 10:01
Podle očekávání 1. zápas Kuba s Bustou. Letos v Aucklandu to byla bitva, tak snad bude fungovat servis a Kuba zajistí první bod smile
Reagovat
Pavol
20.11.2025 09:31
Som zvedavý koho dnes uhryzne Jaume Munar
Reagovat

