ŽIVĚ: Největší favorit Zverev čelí na French Open první hrozbě. V cestě stojí obávaný klenot
Jódar – Zverev | 14:45
Zverev má jedinečnou šanci konečně urvat první grandslamový titul. Při absenci Carlose Alcaraze a po senzačních vypadnutích Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče se totiž automaticky stal největším adeptem na zisk Poháru mušketýrů.
Po velmi snadné cestě do čtvrtfinále ho čeká v úterý odpoledne první vážnější hrozba. A sice neskutečně rozjetý Jódar, který prožívá v posledních týdnech na antuce fantastické i životní období a budí rozruch napříč tenisovým světem.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Více informací k zápasu
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Pro štěstí Nenušku
https://youtu.be/oMHLkcc9I9c?is=XqPonDeTNVo7Uly4
Who cares?