ŽIVĚ: Největší favorit Zverev čelí na French Open první hrozbě. V cestě stojí obávaný klenot

DNES, 14:30
FRENCH OPEN - Alexander Zverev je aktuálně největším favoritem letošního ročníku French Open a po pohodové cestě do čtvrtfinále ho v úterý čeká první vážnější hrozba. Do cesty se mu postaví španělský klenot Rafael Jódar, který v průběhu antukového jara udivuje celý tenisový svět a má životní formu.
Alexander Zverev čelí na French Open první vážnější hrozbě (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Jódar – Zverev | 14:45

Zverev má jedinečnou šanci konečně urvat první grandslamový titul. Při absenci Carlose Alcaraze a po senzačních vypadnutích Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče se totiž automaticky stal největším adeptem na zisk Poháru mušketýrů.

Po velmi snadné cestě do čtvrtfinále ho čeká v úterý odpoledne první vážnější hrozba. A sice neskutečně rozjetý Jódar, který prožívá v posledních týdnech na antuce fantastické i životní období a budí rozruch napříč tenisovým světem.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
pantera1
02.06.2026 14:36
Sašenko, už běžím, Čedara slupni jak malinu.

Pro štěstí Nenušku


PTP
02.06.2026 14:32
Who wins?
Who cares?
