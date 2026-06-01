ŽIVĚ: Ósakaová v bitvě hvězd trápí světovou jedničku. První set vydřela Sabalenková
Sabalenková – Ósakaová 7:5, hraje se 2. set
Už dvakrát se v letošní sezoně potkaly Sabalenková s Ósakaovou, v obou případech byla úspěšnější běloruská hvězda. Do třetího duelu v sezoně vstoupily obě tenistky s maximální agresivitou. První hru i přes drobné komplikace nakonec získala na svou stranu Japonka, navíc chybující a nervózním dojmem působící Sabalenková vzápětí přišla o servis a prohrávala 0:2.
Ve třetí hře ale bývalá světová jednička nemohla trefit první podání a výborně returnující soupeřka toho okamžitě využila a snížila na rozdíl jediného gamu. Servis naopak skvěle zafungoval úřadující tenisové královně, která i díky třem esům rychle srovnala krok. Obě hráčky se prezentovaly svým typickým agresivním tenisem od základní čáry. V následujících dvou hrách neuhrála tenistka na returnu ani bod a stav byl vyrovnaný – 3:3.
Ósakaová neměla problém se favoritce přizpůsobit v agresivitě úderů a první dějství tak za stavu 5:5 mířilo do dramatického závěru. Rodačka z Minsku předvedla v jedenácté hře svou extratřídu. Využila lehce opatrnější hru soupeřky, sama přidala na agresivitě a podruhé v zápase uspěla na returnu. Šanci na zisk první sady si již utéct nenechala a po 47 minutách a výsledku 7:5 šla do vedení 1:0.
Ósakaová, která se nikdy ve své kariéře tak daleko na French Open nedostala, se postupem času dostávala pod tlak přesně hrající rivalky. Ve třetím gamu se ale dokázala na svém podání otočit stav 0:30 a šla do vedení 2:1.
Další informace průběžně doplňujeme.
Zatim se drzi skvele...