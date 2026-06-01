ŽIVĚ: Ósakaová v bitvě hvězd trápí světovou jedničku. První set vydřela Sabalenková

DNES, 20:00
Jde o jednoznačný šlágr pondělních zápasů na French Open. O čtvrtfinále French Open zabojují úřadující světová jednička Aryna Sabalenková a čtyřnásobná grandslamová šampionka Naomi Ósakaová. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Aryna Sabalenková v zápase s Naomi Ósakaovou (@ ČTK / AP / Aurelien Morissard)

Sabalenková – Ósakaová 7:5, hraje se 2. set

Už dvakrát se v letošní sezoně potkaly Sabalenková s Ósakaovou,  v obou případech byla úspěšnější běloruská hvězda. Do třetího duelu v sezoně vstoupily obě tenistky s maximální agresivitou. První hru i přes drobné komplikace nakonec získala na svou stranu Japonka, navíc chybující a nervózním dojmem působící Sabalenková vzápětí přišla o servis a prohrávala 0:2.

Ve třetí hře ale bývalá světová jednička nemohla trefit první podání a výborně returnující soupeřka toho okamžitě využila a snížila na rozdíl jediného gamu. Servis naopak skvěle zafungoval úřadující tenisové královně, která i díky třem esům rychle srovnala krok. Obě hráčky se prezentovaly svým typickým agresivním tenisem od základní čáry. V následujících dvou hrách neuhrála tenistka na returnu ani bod a stav byl vyrovnaný – 3:3.

Ósakaová neměla problém se favoritce přizpůsobit v agresivitě úderů a první dějství tak za stavu 5:5 mířilo do dramatického závěru. Rodačka z Minsku předvedla v jedenácté hře svou extratřídu. Využila lehce opatrnější hru soupeřky, sama přidala na agresivitě a podruhé v zápase uspěla na returnu. Šanci na zisk první sady si již utéct nenechala a po 47 minutách a výsledku 7:5 šla do vedení 1:0.

Ósakaová, která se nikdy ve své kariéře tak daleko na French Open nedostala, se postupem času dostávala pod tlak přesně hrající rivalky. Ve třetím gamu se ale dokázala na svém podání otočit stav 0:30 a šla do vedení 2:1.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky ženské dvouhry na French Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
frenkie57
01.06.2026 21:23
Sabalenka je dominantní a to zejména na BP. Do stavu 5:5 to bylo celkem vyrovnaný, pak za to ovšem Sába vzala, ukořistila Naomi podání a bylo vymalováno. Očekávám, že druhý set už bude plně v její režii. Ne, že bych jí to přál, ale ona je prostě příliš dobrá.
rkames
01.06.2026 21:07
Když vyhraje Sabalenka, tak bude všech 8 čtvrtfinalistek z východní Evropy, to se podle mě nikdy na GS nestalo
Vlk-v-trave
01.06.2026 21:05
Naomi elegantni nejen v outfitu, ale i v BH ve vyskoku ;-)
Zatim se drzi skvele...
Vlk-v-trave
01.06.2026 21:17
sakra...
Vlk-v-trave
01.06.2026 21:18
Ted je to drsna delostrelba... no to asi Naomi neustoji... prvni set v haji...
Mantra
01.06.2026 20:50
No nic. Jdu s tou mlu do hajan. Bude to lepsi zabava
annah
01.06.2026 20:42
V čem Vosaka nastoupila? V plesových šatech? Nebo něco z karnevalu?
pantera1
01.06.2026 20:45
Jj, vypadalo to, že si odskočila z Ria
Mantra
01.06.2026 20:48
Ten je v únoru
Saulnier
01.06.2026 20:41
Osaka zatiaľ prekvapujúco (asi nielen pre mňa) vedie
pantera1
01.06.2026 20:45
To byl je prvotní záblesk.
Saulnier
01.06.2026 20:47
Saba už prichádza k sebe
Oin
01.06.2026 21:02
Když ji vidím, jak tam řve se zaťatou pěstí, dělá se mi fyzicky zle.
Saulnier
01.06.2026 21:05
Osaka sa zatiaľ drží, možno sa jej podarí Sabu utíšiť
pantera1
01.06.2026 21:08
Je to celkem vyrovnaný mohla by to být pořádná bitva.
pantera1
01.06.2026 21:11
Už by Arynu měl empajrovej napomenout, fakt řve jak kráva. . Dala bych jí flastra .
frenkie57
01.06.2026 21:26
Potápka je možná ještě horší. Hrozný, otravný.
Saulnier
01.06.2026 21:31
Škoda, že telka nemá funkciu na vypnutie ľubovoľného zvuku, ako keď pozeráte nejaký taliansky a iný nezrozumiteľný komentár a viac vám vyhovuje pozerať to len so zvukmi z kurtu, bez komentára. Tzv. Sabalenka mód AI by také niečo možno zvládla, vypnúť len Sabu
Liverpool22
01.06.2026 20:15
Pikoška je, že obě mají 4 GS a obě 2x AO a 2x USO. Takže betonářky na antuce.
com
01.06.2026 20:11
Sabalenka v suchým.. Zbytecny na to koukat
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

