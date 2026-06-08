ŽIVĚ: Plíšková v nervózním duelu vyrovnává, bitvu s Američankou rozhodne třetí sada

DNES, 12:50
Aktuality 54
QUEEN´S CLUB - Naposledy si Karolína Plíšková soutěžní zápas na trávě zahrála ve Wimbledonu v sezoně 2024, kde skončila hned v prvním kole. Na dva roky starou událost naváže na podniku v Londýně, kde ji na úvod čeká nevyzpytatelná soupeřka Američanka McCartney Kesslerová. Utkání vám nabídneme na Tenisportálu od 16:00.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Kessler McCartney
Karolína Plíšková zabojuje o postup do druhého kola (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Plíšková – Kesslerová 6:7, 6:3, hraje se 3. set

Plíšková vstoupila do utkání tím nejlepším možným způsobem, když soupeřce vzala hned její úvodní podání. Postarala se o to především chybující Kesslerová, která v úvodních výměnách působila velmi nervózním dojmem. Zápas však neměl dlouhého trvání. Ve druhém gamu prohrávala Plíšková na svém servisu 15:30, když utkání na zhruba dvě a půl hodiny přerušil déšť. Češka úvodní dva míče po dlouhé pauze i díky zkaženému bekhendovému voleji nezvládla a bylo vyrovnáno.

Nervózní zápas ale pokračoval. Kesslerová především díky vlastním chybám čistou hrou ztratila i své druhé podání a znovu prohrávala. Ani bývalá světová jednička se nemohla se svým servisem srovnat. I ona ztrácela 15:40, přesto si dokázala nakonec jako první podání udržet a šla do vedení 3:1. Zápas postupem času nabýval na kvalitě, a to především u české tenistky. Ta podstatně přidala na razanci, zpřesnila hru a když znovu uspěla na returnu, vedla už o tři gamy.

Brejk ale potvrdit nedokázala a po šesti hrách vedla 4:2. Z úvodního půltuctu her byly hned v pěti případech úspěšné hráčky na příjmu. V sedmém gamu se dočkala i Kesslerová, která navzdory dalším dvěma brejkbolům poprvé v zápase obhájila podání a dostala se na kontakt. V sedmém gamu se dočkala i Kesslerová, která navzdory dalším dvěma brejkbolům poprvé v zápase obhájila podání a dostala se na kontakt.

Za stavu 5:4 měla lounská rodačka možnost první set uzavřít, ale opět se nemohla opřít o první servis a bylo vyrovnáno. Mizerný první set z obou stran pokračoval dalšími problémy Američanky na podání, ta si ho ale i díky pasivitě soupeřky udržela a zajistila si minimálně tie-break. A ten také o osudu první sady nakonec rozhodl. V něm nepovedený výkon Plíškové vyvrcholil dalšími chybami. Zkrácenou hru Češka prohrála naprosto jasně 1:7 a musela dotahovat.

 

 

V úvodu druhého setu se obě tenistky mohly více spolehnout na svá podání. Velmi krátké výměny v úvodních čtyřech hrách žádnou šanci na brejk nepřinesly a stav utkání tak byl nerozhodný – 2:2. První drobnější problémy měla v páté hře dvojnásobná grandslamová finalistka, k brejku však soupeřku nepustila. Sama to byla naopak Plíšková, kdo jako první uspěl na příjmu a šla do vedení 4:2. Vzápětí ovšem i ona přišla o podání, navíc čistou hrou, a opět vedla jen o jediný game.

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

54
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pantera1
08.06.2026 20:03
Jako haló tady Kája, zatím žádnej oheň, ale má brejk, teď ho ještě potvrdit a asi nepotvrdí .
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com
08.06.2026 19:50
smile Pozor hlášení smile Na trávě se hledá Plíšková, kdo ji najde, ať ji pošle do druhého kola prosím
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Kapitan_Teplak
08.06.2026 20:09
Já ještě nenašel ani Walda
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Diabolique
08.06.2026 19:47
V Ilkley nase dve kvalifikantky Martincova a Valdmannova nalosovany do horni pulky hned vedle nasich ucastnic FruLindy a Vidmanove, ktery si to rozdaji za pul hodiny.
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tommr
08.06.2026 20:06
to je v rámci možností docela dobrej los ...
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PTP
08.06.2026 19:43
Kouknul jsem se na TB a zcela jsem se nabažil Karolínou P. zas na hodně dlouho
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tommr
08.06.2026 19:42
Karolína v TB úplně zkolabovala. Získala sice první bod ale pak ztratila dalších 7 v řadě ...
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com
08.06.2026 19:41
Prvni den na travičce a ja snad budu šavlit
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Diabolique
08.06.2026 19:42
Go for it!
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com
08.06.2026 19:42
doufam, ze to jeste votočí
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tommr
08.06.2026 19:43
neotočí. Na kurtu se plouží jako tělo bez duše. Možná jí něco je ...
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Diabolique
08.06.2026 19:45
Stari. Blbe se to leci.
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PTP
08.06.2026 19:45
Je jí 34.
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tommr
08.06.2026 19:33
Náskok dvou brejků je pryč a Karolína bude podávat na udržení se v setu což podle mýho názoru nezvládne ...
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zfloyd
08.06.2026 19:24
nemůžu si pomoci ale koukat na ten zelený trávník je docela uklidňující
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Blondie
08.06.2026 19:40
Hrozný nezvyk!
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Kapitan_Teplak
08.06.2026 20:10
Zejména když jsi zhulenej je to paráda
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tommr
08.06.2026 19:13
Ty přehnaně optimistický titulky nemám rád. Sotva se tam objevilo že soupeřka vůbec nestačí tak Kessler Karolínu brejkla ...
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Diabolique
08.06.2026 19:18
To je tu vzdycky, to prece vis!
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com
08.06.2026 19:34
a přitom dneska Karolíne hrozit konec neměl
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Diabolique
08.06.2026 19:35
Tak! Ja byl uplne v klidu!
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Diabolique
08.06.2026 19:06
Stejne tu bude finale T. Maria vs. Siegemund.
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George_Renel
08.06.2026 18:25
Plachta na kurtu 1 jde pryč tak snad ještě dnes něco uvidíme.
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Vlk-v-trave
08.06.2026 17:39
Hra Perricarda sla do kytek... s/v uz zapomnel... stesti hleda nekde za Stuttgartem... Saffiullin tak srovnava a trava zatim ceka od Tecka k saku, ze ji tam trebas vic i navstivi...;-)
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Vlk-v-trave
08.06.2026 16:40
Ta Mia Pohankova, na to jak je mlada, tak ma slusny servis...
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aape
08.06.2026 19:01
docela to tam pálí pěkně
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Vlk-v-trave
08.06.2026 16:36
BigMac pozadal Henmana o WC pro vcelku Maju ve Wimbledonu... argument - levoruka a sikovna :-) finalistka RG, ktera by nemela v MD chybet.... hlavne to levoruka dost vypichl..:-))) Tim sohlasil...
15 cervna se potvrdi, jestli navrh BigMaca projde...;-)
Pochopitelne tym Maji pozadal o WC take oficialni cestou... jen John rozhodne nenachava nic nahode :-D
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Kapitan_Teplak
08.06.2026 16:57
To by byl naprostej úlet kdyby ji nedostala.
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com
08.06.2026 17:08
to jo, uz by si mela pomalu shánet bílý tepláky
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 17:17
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Diabolique
08.06.2026 16:22
Tereza Martincova ve finale kvalifikace v Ilkley vystrilela souperku 6:3, 6:4!
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aape
08.06.2026 19:03
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Vlk-v-trave
08.06.2026 16:19
Montogemery se nakonec nejak chytla a postup zaslouzeny... Kasatkina na trave se asi nechytne poradne nikdy...
A ted schvalne jak si poradi Slovenska Pohanka :-)
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tommr
08.06.2026 16:09
Karolína začala skvěle a hned v první hře soupeřku brejkla Pak ale začalo pršet smile a zápas byl přerušenej. Tráva sice vypadá hezky ale počasí v Anglii jako obvykle nestojí za nic ...
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Saulnier
08.06.2026 13:55
Plachta ide dole, konečne
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com
08.06.2026 16:08
Konecne smile A o dve hodiny pozdeji je to 1:0 smilesmile
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Diabolique
08.06.2026 16:09
A o deset mint pozdeji plachta zase nahore
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Diabolique
08.06.2026 13:55
V Holandsku prvni nasazena "skoro nase" Alexandrova vyrazena v prvnim kole ... nase holky do toho slapnou zitra ... Nikola, Bara a Sara.
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:30
Robin Montgomery... po operaci zapesti se pokousi o navrat na holandske trave... kvalda pouze jedna vyhra... ted chytla Kasatkinu, ale ten jeji hardovy navyk... ten bude tezsi prekonat nez mozna cokoliv jineho... hodne daleko od mice a jestli uz si najde cestu tak to proste uderove nejde, a nejde...., no, ale i tak to zatim na Kasatkinu staci, zatim,... uvidime jak se holky s tim poperou ;-)
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:35
Nejlepsi uder Montgomery zapasu... uz sice tece, ale soupnout topspin tak, aby se hned po odrazu micek kutalel...:-) skoro bez odrazu... to je majstrstyk... jasne asi nevedela jak to udelala... ale divacky efektni,, pro Kosatku pochopitelne nocnu mura, tohle se brat neda ani extremalni rybickou stika.... :-))
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:51
Montgomery s Kosatkou se rozhodly vzdat se vyhody vlastniho servisu... uslechtila akce:-)
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:56
Kosatka bere prvni set, a ja beru hluboky nadech :-)
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Vlk-v-trave
08.06.2026 14:18
Koukam, ze hluboky nadech vzala i ta Robinka... a druhym setem profrcela jak hokajdo... ;-)
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Saulnier
08.06.2026 13:29
medzitým kurty starostlivo poprikrývané a v hľadisku dáždniky
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Saulnier
08.06.2026 13:15
Neprší?
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:11
Konecne klasicky a prirozeny povrch je tady...;-)

Fokina se nam zatim hleda, hleda se i Bellucci... ale nakonec se nasel drive nez souper... :-)
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PTP
08.06.2026 13:17
To je nemilé, Alejandro.
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jih
08.06.2026 12:56
Proč Linda nehraje?
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PTP
08.06.2026 12:58
Ta se radši toulá s Agi po Krkonoších. smile
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jih
08.06.2026 13:03
Ty jo, to ji mám skoro na dosah ...jen v té práci musím tvrdnout.
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PTP
08.06.2026 12:53
Americká travnatá výzva v Londýně
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 13:27
Asi variace na Englishman in New York American woman in London. To je ta woke kultura, hrůza
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Oin
08.06.2026 13:39
Nebo Americký vlkodlak v Londýně?
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 17:20
To aby pak Kája ukázala, že je opravdu zLoun
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