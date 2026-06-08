ŽIVĚ: Plíšková v nervózním duelu vyrovnává, bitvu s Američankou rozhodne třetí sada
Plíšková – Kesslerová 6:7, 6:3, hraje se 3. set
Plíšková vstoupila do utkání tím nejlepším možným způsobem, když soupeřce vzala hned její úvodní podání. Postarala se o to především chybující Kesslerová, která v úvodních výměnách působila velmi nervózním dojmem. Zápas však neměl dlouhého trvání. Ve druhém gamu prohrávala Plíšková na svém servisu 15:30, když utkání na zhruba dvě a půl hodiny přerušil déšť. Češka úvodní dva míče po dlouhé pauze i díky zkaženému bekhendovému voleji nezvládla a bylo vyrovnáno.
Nervózní zápas ale pokračoval. Kesslerová především díky vlastním chybám čistou hrou ztratila i své druhé podání a znovu prohrávala. Ani bývalá světová jednička se nemohla se svým servisem srovnat. I ona ztrácela 15:40, přesto si dokázala nakonec jako první podání udržet a šla do vedení 3:1. Zápas postupem času nabýval na kvalitě, a to především u české tenistky. Ta podstatně přidala na razanci, zpřesnila hru a když znovu uspěla na returnu, vedla už o tři gamy.
Brejk ale potvrdit nedokázala a po šesti hrách vedla 4:2. Z úvodního půltuctu her byly hned v pěti případech úspěšné hráčky na příjmu. V sedmém gamu se dočkala i Kesslerová, která navzdory dalším dvěma brejkbolům poprvé v zápase obhájila podání a dostala se na kontakt. V sedmém gamu se dočkala i Kesslerová, která navzdory dalším dvěma brejkbolům poprvé v zápase obhájila podání a dostala se na kontakt.
Za stavu 5:4 měla lounská rodačka možnost první set uzavřít, ale opět se nemohla opřít o první servis a bylo vyrovnáno. Mizerný první set z obou stran pokračoval dalšími problémy Američanky na podání, ta si ho ale i díky pasivitě soupeřky udržela a zajistila si minimálně tie-break. A ten také o osudu první sady nakonec rozhodl. V něm nepovedený výkon Plíškové vyvrcholil dalšími chybami. Zkrácenou hru Češka prohrála naprosto jasně 1:7 a musela dotahovat.
V úvodu druhého setu se obě tenistky mohly více spolehnout na svá podání. Velmi krátké výměny v úvodních čtyřech hrách žádnou šanci na brejk nepřinesly a stav utkání tak byl nerozhodný – 2:2. První drobnější problémy měla v páté hře dvojnásobná grandslamová finalistka, k brejku však soupeřku nepustila. Sama to byla naopak Plíšková, kdo jako první uspěl na příjmu a šla do vedení 4:2. Vzápětí ovšem i ona přišla o podání, navíc čistou hrou, a opět vedla jen o jediný game.
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Komentáře
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15 cervna se potvrdi, jestli navrh BigMaca projde...;-)
Pochopitelne tym Maji pozadal o WC take oficialni cestou... jen John rozhodne nenachava nic nahode :-D
A ted schvalne jak si poradi Slovenska Pohanka :-)
Fokina se nam zatim hleda, hleda se i Bellucci... ale nakonec se nasel drive nez souper... :-)