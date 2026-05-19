Kanár za 19 minut, potom rychlý obrat. Plíšková na French Open zvládla úvod kvalifikace
Plíšková – Ku 0:6, 6:3, 6:1
Plíškové vstup do kvalifikace French Open absolutně nevyšel. Bývalá světová jednička, která pro antukový grandslam nevyužila chráněný žebříček a postup do hlavní soutěže si chtěla vybojovat, v úvodu zápasu s Korejkou Yeonwoo Ku rozhodně neukazovala pozici obrovské favoritky.
Na kurtu se česká hráčka trápila a na hru až 204. tenistky žebříčku nenašla žádný recept. Nedokázala využít ani vysokou úspěšnost prvního podání, po kterém v celém prvním setu získala pouhých pět míčků. Nedokázala odvrátit ani jeden ze tří brejkbolů a sama se při servisu soupeřky k žádné šanci nedostala. Za pouhých 19 minut hry tak schytala potupného kanára.
Premiérový game získala Češka až na začátku druhého dějství, kdy sebrala soupeřce podání. Brejk však potvrdit nedokázala. Od stavu 2:3 se ale Plíšková výrazně zvedla. Rozehrála se a začalo se jí dařit. Po zlepšeném výkonu ovládla čtyři hry v řadě, získala druhý set a opět ukázala bojovnost, kterou jsme u ní už letos mohli vidět několikrát.
V rozhodující sadě Plíšková na kurtu dominovala. V úvodních třech gamech ztratila jen dva míčky, servis udržela dvakrát v řadě čistou hrou a rychle se dostala do vedení 3:0. Následně si obě hráčky udržely svůj servis a Češka si stále držela třígamový náskok. Korejku jasně přehrávala vítěznými údery a přestala dělat tolik nevynucených chyb.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře