ŽIVĚ: Rozjetá Nosková čelí ukrajinské hvězdě. O semifinále hraje se Svitolinovou
cca 12:30 Nosková - Svitolinová
Nosková si ve svém zatím posledním utkání ve Stuttgartu naprosto hladce poradila s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou, kterou z kurtu vyhnala po výsledku dvakrát 6:1.
Ještě o gamů méně dovolila své soupeřce Evě Lysové Svitolinová. Ukrajinka navíc měla v prvním kole volný los. Na svou českou soupeřku ale nemá vůbec příjemné vzpomínky. V Melbourne v roce 2024 postoupila vsetínská rodačka po skreči soupeřky, v Monterrey zvítězila bez ztráty setu. Tentokrát se však poprvé potkají na nejpomalejším povrchu.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 500 ve Stuttgartu
