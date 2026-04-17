ŽIVĚ: Rozjetá Nosková čelí ukrajinské hvězdě. O semifinále hraje se Svitolinovou

DNES, 12:20
Aktuality 1
WTA STUTTGART - O vyrovnání svého nejlepšího výsledku na antuce bude dnes ve čtvrtfinále turnaje ve Stuttgartu usilovat Linda Nosková (21). Její soupeřkou bude ukrajinská hvězda Elina Svitolinová (31), která s českou soupeřkou oba dosavadní duely prohrála. Utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Nosková Linda
Svitolina Elina
Linda Nosková během turnaje ve Stuttgartu (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

cca 12:30 Nosková - Svitolinová

Nosková si ve svém zatím posledním utkání ve Stuttgartu naprosto hladce poradila s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou, kterou z kurtu vyhnala po výsledku dvakrát 6:1.

Ještě o gamů méně dovolila své soupeřce Evě Lysové Svitolinová. Ukrajinka navíc měla v prvním kole volný los. Na svou českou soupeřku ale nemá vůbec příjemné vzpomínky. V Melbourne v roce 2024 postoupila vsetínská rodačka po skreči soupeřky, v Monterrey zvítězila bez ztráty setu. Tentokrát se však poprvé potkají na nejpomalejším povrchu.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 500 ve Stuttgartu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
PTP
17.04.2026 12:43
Linda dnes s holým pupíkem - tak ať jí to přinese štěstí!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist