ŽIVĚ: Siniakovou čeká první čtvrtfinále. V mixu s Verbeekem se pokusí prodloužit vítěznou sérii
Siniaková/Verbeek – Mladenovicová/Guinard 10:00
Siniaková na letošním Australian Open podruhé v kariéře spojila síly s Verbeekem a česko-nizozemská dvojice znovu prožívá úspěšný turnaj. Společně stále nenašli přemožitele a prodloužili vítěznou sérii na sedm utkání. Šampioni loňského Wimbledonu v Melbourne však už dvakrát museli otáčet. Nyní je v boji o semifinále čeká francouzský pár Mladenovicová s Guinardem.
Češka je ve čtvrtfinále také ženského deblu, které ji čeká zítra. S parťačkou Taylor Townsendovou zatím neztratily set a proti Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové, s kterými loni prohrály na French Open, budou pokračovat v obhajobě loňského titulu.
