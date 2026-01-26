ŽIVĚ: Siniakovou čeká první čtvrtfinále. V mixu s Verbeekem se pokusí prodloužit vítěznou sérii

AUSTRALIAN OPEN - Kateřina Siniaková (29) dnes po boku Sama Verbeeka (31) zaútočí na postup do semifinále ve smíšené čtyřhře. Šampioni loňského Wimbledonu, kteří už na Australian Open zvládli dvě bitvy, se o prodloužení své neporazitelnosti pokusí proti francouzskému páru Kristině Mladenovicové a Manuelu Guinardovi. Češka je ve čtvrtfinále také ženského deblu, které ji čeká zítra. Zápas můžete sledovat v živém článku na Tenisportalu, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Kateřina Siniaková dnes zabojuje o semifinále v mixu (@ ČTK / imago sportfotodienst / Schreyer)

Siniaková/Verbeek – Mladenovicová/Guinard 10:00

Siniaková na letošním Australian Open podruhé v kariéře spojila síly s Verbeekem a česko-nizozemská dvojice znovu prožívá úspěšný turnaj. Společně stále nenašli přemožitele a prodloužili vítěznou sérii na sedm utkání. Šampioni loňského Wimbledonu v Melbourne však už dvakrát museli otáčet. Nyní je v boji o semifinále čeká francouzský pár Mladenovicová s Guinardem.

Češka je ve čtvrtfinále také ženského deblu, které ji čeká zítra. S parťačkou Taylor Townsendovou zatím neztratily set a proti Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové, s kterými loni prohrály na French Open, budou pokračovat v obhajobě loňského titulu.

Podrobnosti připravujeme...

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
