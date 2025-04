Zklamaná Bouzková: Snažila jsem se vymýšlet něco víc. A dělala jsem chyby

Marie Bouzková litovala po porážce v domácí kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové s Cristinou Bucsaovou nevyužitých příležitostí. Španělské soupeřce podlehla v Ostravě 5:7, 1:6 a Češky tak v rozhodujícím utkání o postup na finálový turnaj nabraly manko 0:1. Bouzkovou na tiskové konferenci mrzelo, že Bucsaovou, která podle ní dobře četla hru, neporazila ani na čtvrtý pokus.

"Mrzí mě to. Byl to těžký zápas. V prvním setu byla spousta gamů, které mi utekly. Pak bylo těžké se dostat do zápasu a vyvinout trochu větší tlak. Od prvního gamu jsem byla pozadu. Snažila jsem se vrátit zpátky. Myslím, že soupeřka četla dost dobře hru. Byla solidní. Těžko se tedy do zápasu vracelo," řekla Bouzková.



Čtyřiadevadesátá hráčka světa Bucsaová dostala v úvodní dvouhře příležitost před Sarou Sorribesovou. České tenistce vzala pětkrát servis. "Byla jsem připravená padesát na padesát. Včera jsem se dívala, jak hrála Sara i jak některé zápasy odehrála Bucsaová. V podstatě jsem s ní ještě nevyhrála. Je to soupeřka, kterou jsem ještě nezdolala. Je pro mě nepříjemná," uvedla Bouzková.

Šestadvacetiletá rodačka z Prahy litovala nevyužitých šancí. "Byla spousta gamů, které byly vyrovnané, které jsem i vedla a bohužel nedopadly. Tam byl dnes největší zádrhel, že jsem třeba dva tři gamy v prvním setu měla výhodu, nevyužila toho a pak se to vyvinulo lépe pro ni," podotkla.

Nevrátila se do zápasu ani v koncovce prvního setu, kdy smazala manko 3:5 na 5:5. Zbývající dva gamy prohrála a ve druhé sadě získala jen jednu hru. "Bylo to docela smolné. Jak jsem ji brejkla na 5:5, tak mi z prvního servisu odehrála dva super returny a já to třeba víc uspěchala. Měla jsem hrát možná pečlivěji, ale také jsem to dnes cítila tak, že to četla dobře a vracela mi to. Snažila jsem se vymýšlet něco víc a pak z toho také dělala v tom gamu na 5:6 nějaké chyby," uvedla Bouzková.

Bucsa brilliance gives Spain the lead



Cristina Bucsa defeats Marie Bouzkova of Czechia 7-6 6-1 to give Spain a 1-0 lead in the tie, and claim her first ever #BJKCup singles victory in the process pic.twitter.com/8Yul5zX8WT — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 12, 2025



Silnou stránkou Bucsaové byla především její předvídavost. "Za mě hrozně dobře čte hru. Je dost blízko lajny, takže ten tlak, který člověk vyvíjí, ona vrací skvěle zpět a využívá mou energii. Připadalo mi, že byla všude o půl krůčku napřed, a když se to dohrávalo na síti, tak tam bylo také pár důležitých bodů, kdy jsem to zkazila. To se pak hraje hodně těžko," řekla Bouzková.



Porážka ji mrzela o to víc, že ji v Ostravě podporovala plná hala. "Bylo to úplně super. Za prvé to bylo intenzivnější než v prvním prvním zápase a ta podpora byla strašně cítit. A fanoušci byli super i v tom, že se vždy rozbouřili, ale třeba pět vteřin před servisem se zklidnili, hala byla potichu a mohly jsme se soustředit na servis a další míček. O to víc mě to mrzí," zopakovala Bouzková.