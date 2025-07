Zklamaná Raducanuová: Tohle budu vstřebávat několik dní

Emma Raducanuová (22) podala ve třetím kole Wimbledonu bojovný výkon, přesto musela skousnout porážku 6:7, 4:6. Proti světové jedničce Aryně Sabalenkové (27) se nevzdala bez boje, ale v klíčových momentech nezvládla dotáhnout dobře rozehrané výměny. Po zápase přiznala, že takové zklamání jen tak nerozdýchá.

"V tuto chvíli je těžké vidět pozitiva, těžko se snáší taková porážka. Zároveň si říkám, že jsem hrála proti Sabalenkové, která je světovou jedničkou a skvělou šampionkou," hodnotila Raducanuová po utkání. "Musím být hrdá na to, jaké úsilí jsem dnes vynaložila, dodá mi to sebevědomí do budoucna."



Rodačka z Toronta cítila, že proti nejvýše postavené hráčce žebříčku dokázala držet krok. "Předtím jsem měla pocit, že jsem daleko od nejlepších hráček, ale tento zápas mi dodává hodně sebevědomí. Možná nejsem tak daleko, jak jsem si myslela," přemítala.



Raducanuová se po zápase vrátila i k momentům, které mohly změnit vývoj utkání. "Některé údery jsem mohla provést lépe. V prvním setu jsem se potýkala s nervozitou. Trvalo asi dvacet minut, než jsem se s tím srovnala. Bylo to trochu náročné," připustila.

Bezprostředně po zápase hledala Raducanuová způsob, jak se s porážkou vypořádat. "Bude mi trvat pár dní, než to všechno zpracuju, ale zároveň mě to hodně motivuje," říkala tenistka.



Své plány na následující dny vidí Britka jasně: "Těším se, až se vrátím do práce. Je spousta věcí, které chci zlepšit. Potřebuji stabilizovat svou hru, abych si v klíčových chvílích mohla víc věřit. I tak ale cítím, že jsem v posledních měsících udělala velký pokrok."

Na závěr neopomněla zmínit ani podporu domácího publika, které ji po celou dobu mohutně hnalo dopředu. "Atmosféra byla neuvěřitelná, zatažená střecha všechno umocňuje. Podpora od fanoušků byla elektrizující," ocenila.



"Až se budu jednou ohlížet za svou kariérou, vždycky si budu pamatovat tento zápas. Jsem všem velmi vděčná za podporu, opravdu jsem cítila, že fanoušci stojí za mnou. Mrzí mě, že jsem je zklamala a nedokázala postoupit," uzavřela Raducanuová.

