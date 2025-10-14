Zraněná Ósakaová málem přišla o vyhraný zápas. Dohrávala sotva na jedné noze

WTA ÓSAKA - Naomi Ósakaová (27) na domácím turnaji v Ósace zvládla těžkou zkoušku a postoupila mezi osmičku nejlepších. Nasazená jednička proti Nizozemce Suzan Lamensové (26) ztratila druhý set, následně však zařadila svůj nejlepší výkon a ve třetím vedla už 5:0. V tu chvíli si ale musela nechat ošetřovat koleno. Přesto utkání dotáhla do vítězného konce 7:6, 3:6, 6:2. O semifinále si zahraje s Rumunkou Jaqueline Cristianovou (H2H 0:0).
Naomi Ósakaová je na domácím turnaji ve čtvrtfinále (@ MARUYAMA, Kohei / AFLO / Profimedia)

Ósakaová – Lamensová 7:6, 3:6, 6:2

Ósakaová se na svou druhou výhru na domácí dvěstěpadesátce hodně nadřela a závěr ji ještě zkomplikovalo zranění kolene, kvůli kterému se nechala ještě během gamu ošetřovat a v posledních minutách zápasu byla jasně limitovaná. Přesto nakonec zvládla postoupit a po těžké koncovce neskrývala emoce.

Už v první sadě měla ale s ve formě hrající Lamensovou velké problémy. Po dvou ztracených servisech prohrávala už 3:5, skóre se jí ale podařilo otočit ziskem tří her v řadě. I závěr setu byl hodně dramatický, když Japonka nedokázala využít hned několik šancí a využila až svůj pátý setbol.

Ve druhém dějství byla od začátku lepší Nizozemka, náskok už si tentokrát pohlídala a řežbu dovedla do třetí sady. V ní nasazená jednička zařadila svůj nejlepší výkon a vedla už 5:0. V tu chvíli si ale zřejmě dost vážně poranila koleno a musela se nechat hned ošetřit.

Přesto však nebyla stoprocentní, na servisu zahodila dva mečboly a nechala soupeřku snížit na 2:5. Na třetí pokus už ale utkání ukončila, přestože měla problémy s pohybem. Po proměněném mečbolu a postupu do čtvrtfinále v Ósace se neubránila slzám. O semifinále si zahraje s Rumunkou Jaqueline Cristianovou.

