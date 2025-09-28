Zraněný Menšík doufá, že stihne Masters v Šanghaji. Bohužel to nešlo, litoval po skreči
Menšík se v Pekingu po dlouhých třech měsících dostal do čtvrtfinále a také zaznamenal svou první vítěznou sérii na individuálních turnajích od Wimbledonu. Do čínské metropole dorazil ihned po účasti v exhibičním Laver Cupu v kalifornském San Franciscu.
Po cestě mezi nejlepší osmičku vydřel výhry nad Miomirem Kecmanovičem a Arthurem Cazauxem, ale ve čtvrtfinále s neoblíbeným protivníkem Alexem de Minaurem už mu tělo vystavilo stopku. Australanovi po pěti gamech vzdal kvůli zranění kolene.
"Dal jsem do toho dnes maximum, ale bohužel to nešlo a nemohl jsem hrát na 100 procent. Poslední dny a týdny byly velmi náročné a moje tělo, hlavně koleno, potřebuje odpočinek," napsal Menšík na sociální sítě.
Pro Menšíka se jedná o velmi nepříjemnou komplikaci. Už v pátek, nebo v sobotu by totiž měl nastoupit k úvodnímu zápasu na Masters v Šanghaji. V další z čínských metropolí má obhajovat body za loňské čtvrtfinále a doufá, že prestižní podnik stihne. "Mým cílem je být stoprocentně připravený na Masters v Šanghaji," uvedl v příspěvku.
Navzdory skreči ve čtvrtfinále hodnotil své vystoupení v Pekingu pozitivně. "Byl to celkově vážně skvělý týden a jsem velmi vděčný za veškerou podporu, kterou jsem v Číně měl." Díky postupu mezi nejlepší osmičku se v novém vydání žebříčku vrátí na post české jedničky před Jiřího Lehečku.
V Šanghaji by měl začít proti vítězi duelu Yi Zhou - Jesper de Jong.
