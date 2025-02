Zverev během Golden Swingu totálně selhal. Už ve čtvrtfinále skončil i v Rio de Janeiru

ATP RIO DE JANEIRO - Alexander Zverev (27) zakončil svou nepovedenou pouť na jihoamerických antukových dvorcích. V rámci Golden Swingu ztroskotal v obou případech v roli nejvýše nasazeného už ve čtvrtfinále. Po neúspěchu v Buenos Aires neprošel do semifinále ani v Rio de Janeiru, kde prohrál 6:4, 3:6, 4:6 s Franciscem Comesaňou (24), přestože v rozhodujícím setu vedl 4:1. Argentinec, který nikdy předtím nehrál na této úrovni ani osmifinále, se o finále popere s Alexandrem Müllerem (28).

Zverev – Comesaňa 6:4, 3:6, 4:6

Alexander Zverev dal před akcemi na Blízkém východě přednost Golden Swingu, kde měl v podstatně slabší konkurenci větší možnost ukořistit svůj první letošní titul. Po krachu v argentinském Buenos Aires se mu ale vůbec nepovedlo ani vystoupení v Rio de Janeiru a znovu po týdnu ztroskotal už ve čtvrtfinálové fázi.

Jihoamerickou antukovou tour tak opouští bez úspěchu, ačkoli v obou týdnech plnil roli nasazené jedničky a byl největším favoritem. V brazilské metropoli vypadl s Franciscem Comesaňou, přestože měl duel několikrát dobře rozehraný.

Aktuálně druhý muž pořadí šel po necelé hodině hry do vedení o set. V úvodní polovině posledního dějství dominoval a suverénně si vypracoval náskok 4:1. V následujících pěti gamech však uhrál dohromady jen pět bodů a dovolil outsiderovi šokující obrat.

Finalista loňského French Open Zverev dorazil na jihoamerický kontinent po nezdaru ve finále Australian Open. V rámci svého premiérového Golden Swingu se ohromně trápil a nebylo by překvapením, kdyby v příštím roce tuto část sezony vynechal.

V Buenos Aires zahodil náskok setu a brejku proti Franciscovi Cerúndolovi a v Rio de Janeiru si vedl podprůměrně v každém zápase. Proti Yunchaokete Buovi returnoval na setrvání v úvodní sadě a Alexandera Ševčenka udolal ve dvou tie-breacích a až po dvou a půl hodinách boje. Nyní se vrátí na tvrdý povrch. V příštím týdnu by měl startovat na další pětistovce v mexickém Acapulcu.

Comesaňa zapsal v tomto týdnu své vůbec první osmifinále na nejvyšším okruhu a už dvakrát své maximum vylepšil, když po vydřených výhrách nad Gustavem Heidem a Nicolásem Jarrym zvládl i svůj druhý kariérní souboj se zástupci TOP 10 pořadí.

Loni šokoval postupem do třetího kola ve Wimbledonu, kde si vyšlápl na Andreje Rubljova, i na US Open. Na akcích ATP se ovšem 24letý Argentinec až do tohoto týdne nikdy neprosadil. Ve svém životním turnaji bude pokračovat proti Alexandremu Müllerovi. Francouz přehrál 7:5, 6:1 nasazenou čtyřku Francisca Cerúndola a překazil kompletní argentinské semifinále. Šampion lednové akce v Hongkongu zabojuje o své druhé letošní finále.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Sebastián Báez udělal další krok v cestě za obhájením svého nejcennějšího titulu. Argentinec ve čtvrtfinále přehrál 6:4, 6:1 Chun-Hsin Tsenga z Tchaj-wanu, s nímž prohrál na challengeru v Sao Paulu 2020 i ve finále chlapeckého French Open 2018.

V semifinále se utká s krajanem Camilem Ugem Carabellim (H2H 4:2). Další z argentinských tenistů vyhrál 7:6, 6:4 duel lucky loserů a debutantů ve čtvrtfinále na okruhu ATP s Jaimem Fariou.



Výsledky turnaje ATP 500 v Rio de Janeiru

