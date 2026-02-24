Zverev bolestivé porážky nelituje. Plán funguje dobře, pochvaloval si změnu strategie
Zverev si po svém posledním a velmi vyčerpávajícím duelu s Alcarazem musel vzít téměř měsíční volno a není se čemu divit. V semifinále Australian Open byl kousíček od obratu z 0:2 na sety a obhájení loňského finále. To se mu však nakonec nepovedlo a Melbourne opouštěl po bolestivé porážce. Přesto byl se svým herním projevem spokojený.
"Myslím si, že v Austrálii jsem hrál opravdu správným způsobem. Ten zápas jsem prohrál proto, že jsem byl na konci hrozně unavený. Upřímně, už mi došly všechny síly," vzpomínal na pět hodin a 27 minut dlouho bitvu s pozdějším šampionem, ve které vedl 5:3 v pátém setu a zápas následně nezvládl dopodávat.
Po několikatýdenní pauze, kterou vyplnil regenerací a tréninkem, se vrací na pětistovce v mexickém Acapulcu, kde by svými výkony a předvedenou hrou rád navázal na australské léto. "Můj herní plán, který jsem si pro tento rok nastavil, fungoval dobře. Z toho mám radost," komentoval čtvrtý hráč světa na tiskové konferenci před turnajem.
Německý tenista ve své nové strategii vystupuje z komfortní zóny. Nechce se spoléhat už jen na lepší kondici a dlouhé výměny od základní čáry. "Snažím se hrát mnohem agresivněji. Pokouším se do míče víc chodit a hrát tvrději. A také se snažím o častější přechody na síť," prozradil. "Tuhle změnu jsme s týmem provedli v přípravě na novou sezonu a letos se jí snažíme držet."
Trojnásobný grandslamový finalista, který i v osmadvaceti letech stále čeká na svou vysněnou trofej předpokládá, že díky této změně bude větší hrozbou především pro dva nejlepší hráče planety Alcaraze a Jannika Sinnera. Právě jejich nadvládu na majorech, která trvá už více než dva roky, by v této sezoně chtěl přerušit.
Šampion z roku 2021 je tento týden na mexickém podniku ATP 500 nejvýše nasazeným hráčem a pokusí se napravit zdejší nezdary z posledních let. Do soutěže vstoupí duelem proti nepředvídatelnému Francouzovi Corentinu Moutetovi, s kterým oba předchozí vzájemné duely v roce 2025 vyhrál.
