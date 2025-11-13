Zverev si chce dát odvetu se Sinnerem ještě v Turíně. Rozdílem byly nevyužité šance, uznal
Zverev se už před Turnajem mistrů nebál říct, že by měl ve skupině radši aktuální světovou jedničku Carlose Alcaraze než Sinnera. Na Španěla totiž dokázal na tvrdém povrchu najít recept a porazil ho tu předloni i minulý rok. Proti Italovi se mu však nedaří. V hale s ním prohrál všechny tři letošní duely a celkově posledních pět zápasů.
Ten poslední ve středu v Turíně však mohl dopadnout úplně jinak. Bohužel pro Zvereva měl druhý hráč světa výjimečný den na podání a odvrátil všech sedm brejkbolů, při kterých pokaždé trefil bezchybný servis. "Největší rozdíl byl v tom, jak podával na brejkboly. Ani jednou mě nepustil do výměny. Myslím, že jsem jeden servis vrátil, ale on zahrál vítězný forhend," komentoval klíčové okamžiky zápasu.
Naopak Zverevovi se při odvracení brejkbolů nedařilo. Smazal jich jen polovinu a dvě proměněné příležitosti Sinnerovi stačily k výhře 6:4, 6:3. "Měl jsem víc šancí než on. Ale on obě využil. Já měl spoustu šancí a žádnou jsem nevyužil. Proto je světovou jedničkou. Využívá šance, které dostane," shrnul největší rozdíl mezi ním a Italem, který si díky výhře zajistil postup do semifinále.
Zverev také řekl, že by si se svým přemožitelem chtěl dát odvetu ještě tady na Turnaji mistrů. "Doufám, že ho tento týden znovu uvidím," to by však bylo možné až v samotném finále a Němec ještě ani nepostoupil ze skupiny. K postupu do vyřazovacích bojů potřebuje porazit Félixe Augera-Aliassima, aby se ve skupině umístil na druhém místě za Italem.
V semifinále by poté narazil na nejlepšího ze zamotané skupiny Jimmyho Connorse. S největší pravděpodobností to bude Alcaraz, který je stále neporažený a v případě dnešního vítězství nad Lorenzem Musettim přezimuje na tenisovém trůnu. Pokud Španěl svůj duel nezvládne může být jedničkou ve skupině i Taylor Fritz, který proti Zverevovi vyhrál už sedm duelů v řadě.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře