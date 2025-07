Zverevovy psychické problémy? Tohle vůbec není o tenisu, říká Rubljov

Andrej Rubljov (27) se znovu otevřeně vyjádřil k tématu duševního zdraví. Po nedávném šokujícím prohlášení Alexandera Zvereva (28) o jeho psychických problémech a pocitu prázdnoty mimo kurt ruský tenista promluvil s pochopením i o vlastní zkušeností.

"Je to velmi dlouhé a složité téma, ale s tenisem to nemá nic společného," uvedl Rubljov v reakci na Zverevova slova po jeho vyřazení v prvním kole Wimbledonu.



"Snažím se najít cestu z téhle díry. Celkově se cítím docela osamělý a tenhle pocit není zrovna příjemný. Nemám tenhle pocit jen na kurtu, ale celkově v životě. Nikdy jsem se takhle necítil. Je pro mě těžké v tuhle chvíli najít radost ze života," přiznal tehdy Zverev.



A Rubljov má pro vyjádření světové trojky pochopení. "Tenis je pro některé hráče spouštěčem. I v mém případě to tak bylo. A myslím, že Zverev prochází tím samým, protože tenis miluje, ale tady nejde o výsledky."



Rubljov sám má s těmito stavy zkušenost. Emotivní moskevský rodák se v minulosti dostal na hranici psychického vyčerpání a přiznal, že prožíval deprese. Nyní, jak sám říká, se snaží své vnitřní démony zvládat jinak.

"Musel jsem se sebou něco udělat, vypořádat se sám se sebou, a jakmile jsem to začal řešit, věci se začaly zlepšovat. Bylo pro mě velmi snadné o těchto věcech mluvit a dělám to i nadále."



Podle desátého hráče světa nejde v Zverevově případě o výkon na kurtu. "Není to o tenise, ten problém je mnohem širší. Každý má své vnitřní boje, každý musí čelit svým problémům. Každý člověk, ať už sportovec, nebo ne, nakonec trpí stejnými věcmi."



Rubljov, který v těchto dnech hraje na turnaji v Los Cabos, se k tématu vyjádřil v podobném duchu jako během Wimbledonu. Tam také zdůraznil, jak silně Zverev tenis prožívá. "Ti, kteří tenis nemilují nebo nemají rádi, jsou klidnější. Těm je to opravdu jedno, protože mají možná jiné priority, ale pro ty, kteří tenis milují, je situace naprosto jiná," uzavírá Rubljov.



Zverev v posledních dnech trénoval v akademii Rafaela Nadala v Manacoru, podle informací německých médií měl začít spolupracovat se strýcem dvaadvacetinásobného grandslamového šampiona Tonim Nadalem.