Zvláštní zápas ruských sester: Takhle to být nemělo, říká Mirra Andrejevová

WTA STUTTGART - Bezesporu pikantní duel. Když los prvního kola turnaje ve Stuttgartu svedl k vzájemnému souboji Mirru Andrejevovou (17) a její sestru Eriku (20), měli fanoušci o zajímavé téma k diskusi postaráno. Ano, jejich zápasy zatím logicky ani zdaleka nedosahují atraktivity sester Williamsových, přece však nesou nádech výjimečnosti. Z netradičního duelu se však odehrál jen jeden celý set... "Takhle to skončit nemělo,“ říkala po zápase slavnější Mirra, které sestra utkání za stavu 6:2 a 0:1 vzdala.

M. Andrejevová - E. Andrejevová 6:2, 1:0 skreč.

V žebříčku je dělí rovných 90 míst. Mirra Andrejevová zažívá fantastickou sezónu, ve které již získala tituly z Dubaje i Indian Wells. Pochlubit se navíc může skvělou bilancí 20 vítězných zápasů oproti pouhým čtyřem nezdarům. Její o tři roky starší sestra Erika je na tom s letošní zápornou bilancí 4:9 o poznání hůř.



Přesto vzájemný duel ve Stuttgartu sliboval zajímavou podívanou – o to víc, že jediný dosavadní zápas obou sester vyhrála starší Erika, když loni v čínském Wuchanu svého úspěšnějšího sourozence smetla 6:3, 6:1.



Tentokrát už bylo vše jinak. Šampionka z Indian Wells sice přišla hned o úvodní servis, sadu však bez větších problémů otočila a získala ji v poměru 6:2. Už na konci setu si Erika nechala ošetřit pravé koleno, v utkání nakonec ještě zkusila pokračovat. Druhou sadu začala světová sedmička čistou hrou na servisu. A víc už toho fanoušci neviděli – dvacetiletá Erika utkání vzdala.



Jakýkoliv náznak nevraživosti byste však mezi sestrami hledali marně. „Kdyby nebylo Eriky, nikdy bych nehrála tak dobře. To ona mi ukázala cestu. Díky ní jsem měla všechno snazší, věděla jsem, co dělat, jak se na kurtu pohybovat,“ nešetřila po utkání chválou na adresu své sestry Mirra.



Zdravotní problémy Eriky pro ni nebyly překvapením. „Máme společný pokoj, věděla jsem, čím si prochází. Netěší mě to, mám smíšené pocity, je to divné. Měla bych být šťastná, že jsem vyhrála, ale tak to vůbec není. Jsem smutná, že to takhle skončilo,“ řekla světová sedmička. A na adresu své sestry přidala další povzbudivá slova: „Erika se dá brzy určitě do pořádku a na kurty se vrátí ještě silnější,“ dodala Mirra.



Mirra Andrejevová je v 17 letech suverénně nejvýše postavenou tak mladou hráčkou, její sestra je mezi tenistkami do 20 let sedmou nejlepší.

Výsledky turnaje WTA ve Stuttgartu