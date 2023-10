1. den v Cancúnu: Turnaj mistryň rozehrají Rybakinová s Pegulaovou a Sabalenková se Sakkariovou

V rámci prvního hracího dne letošního ročníku Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu jsou na programu úvodní zápasy skupiny Bacalar. Wimbledonská šampionka a debutantka Jelena Rybakinová se utká s Jessicou Pegulaovou, světovou jedničku a loňskou finalistku Arynu Sabalenkovou vyzve semifinalistka posledních dvou ročníků Maria Sakkariová.

Jelena Rybakinová (4.) - Jessica Pegulaová (5.) | Estadio Paradisus (23:00 SEČ)

Jelena Rybakinová mohla debutovat na Turnaji mistryň už loni, ale za senzační triumf ve Wimbledonu nedostala ani jeden bod do žebříčku. Tentokrát se však 24letá Kazachstánka na závěrečný vrchol sezony dostala, a to i díky triumfům v Indian Wells a Římě a finálovým účastem na Australian Open a v Miami.

V probíhající sezoně si připsala o jeden skalp TOP 10 více (6) než soupeřka, třikrát porazila Igu Šwiatekovou, dvakrát Arynu Sabalenkovou a jednou právě Pegulaovou. Do mexického Cancúnu dorazila po semifinále v Pekingu. Všech šest letošních postupů do semifinále zaznamenala na akcích WTA 1000 a vyšších.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F); Peking, Montreal (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F); Peking, Montreal (SF)

Bilance: 46:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 30:9

Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:2 (kariérní 15:15)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (3K)

Jelena Rybakinová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (SF)

Jessica Pegulaová se na Turnaj mistryň kvalifikovala druhým rokem po sobě a letos naprosto suverénně. V aktuálním roce posbírala 55 vítězství, čímž si vylepšila svůj osobní rekord na jednu sezonu. Navíc v posledních třech měsících zdvojnásobila svůj počet trofejí, když ovládla Montreal a Soul.

Devětadvacetiletá Američanka letos zapsala osm minimálně semifinálových účastí, celou sezonu se drží v nejlepší pětce singlového žebříčku a je deblovou světovou jedničkou. V Cancúnu bude hrát také čtyřhru, spolu s krajankou Coco Gauffovou tvoří nejvýše nasazený pár.

Debut na Turnaji mistryň si odbyla loni v domácí hale v texaském Fort Worthu a ve skupině prohrála s Marií Sakkariovou, Ons Jabeurovou i Arynou Sabalenkovou. Nejstarší účastnice letošního ročníku tohoto podniku má na Mexiko krásné vzpomínky, loni v této zemi kralovala na WTA 1000 v Guadalajaře.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Soul, Montreal (T); Tokio, Dauhá (F); Washington, Charleston, Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Soul, Montreal (T); Tokio, Dauhá (F); Washington, Miami, Dubaj (SF)

Bilance: 55:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 39:11

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:4 (kariérní 15:26)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Jessica Pegulaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0:3

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Tokio (F), Peking (OF), Soul (T)

Vzájemná bilance: Pegulaová vede 2:1. Na všechny tři souboje došlo na hardových turnajích WTA 1000. Pegulaová měla loni navrch v Miami i v Guadalajaře, ovšem v Mexiku zvítězila až po třech odvrácených mečbolech v tie-breaku rozhodující sady. Rybakinová jí jednu z porážek oplatila letos v semifinále v Miami (7:6, 6:4).

Aryna Sabalenková (1.) - Maria Sakkariová (9.) | Estadio Paradisus (pondělí 0:30 SEČ)

Aryna Sabalenková se Turnaje mistryň účastní třetím rokem po sobě, ovšem tentokrát coby světová jednička. Pětadvacetiletá Běloruska se dostala do čela žebříčku po skončení US Open a mezi další největší letošní úspěchy může zařadit první grandslamový triumf na Australian Open a prvenství na antukové "tisícovce" v Madridu.

K tomu může přidat finálové účasti v Indian Wells a na grandslamovém US Open. Ve druhé půlce této sezony stále nedosáhla na titul, jelikož ve třech setech prohrála semifinále na French Open, ve Wimbledonu i v Cincinnati a také finálový souboj s Coco Gauffovou na nedávném US Open.

Na Turnaji mistryň se poprvé představila předloni a své působení v mexické Guadalajaře zakončila s bilancí jedné výhry a dvou porážek ve skupině. Loni v Texasu se naopak i díky skalpům Igy Šwiatekové a Jessicy Pegulaové probojovala do finále, v němž podlehla rozjeté Caroline Garciaové.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Stuttgart, Indian Wells (F); Cincinnati, Wimbledon, French Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); US Open, Indian Wells (F); Cincinnati (SF)

Bilance: 53:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 33:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:5 (kariérní 27:29)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF), Wimbledon (SF), US Open (F)

Aryna Sabalenková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 4:4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Peking (ČF)

Maria Sakkariová naopak potřebovala trochu štěstí, aby mohla třetím rokem po sobě startovat na Turnaji mistryň. Za posledním postupovým místem zaostávala o více než 400 bodů, nicméně se v mexickém Cancúnu coby první náhradnice do singlové soutěže dostala po omluvence Karolíny Muchové.

V aktuální sezoně se osmkrát podívala do semifinále, jenže pouze dvakrát do finále. Tím jen potvrdila, že má celou kariéru se závěrečnými dvěma koly velké potíže. Přesně před měsícem na WTA 1000 v Mexiku však ukončila své čtyři a půl roku dlouhé čekání na další titul.

V Guadalajaře potkala jen dvě hráčky figurující v TOP 110 pořadí, nicméně i tak musela mít z teprve druhého kariérního titulu velkou radost. Osmadvacetiletá Řekyně na to bude chtít navázat na Turnaji mistryň v Cancúnu, oba předchozí starty na této akci dotáhla do semifinálové fáze.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (T); Washington (F); Tokio, Berlín, Madrid, Indian Wells, Dauhá, Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (T); Washington (F); Tokio, Indian Wells, Dauhá (SF)

Bilance: 38:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 26:14

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:6 (kariérní 26:32)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Maria Sakkariová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Tokio (SF), Peking (ČF), Zhengzhou (2K)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 6:3. Za poslední zhruba čtyři roky se potkávají již podesáté. Potřetí se střetnou na Turnaji mistryň, předloni i loni se z vítězství radovala Sakkariová. Sabalenková zase slavila letos v semifinále v Indian Wells a také ve stejné fázi v Madridu, pokaždé ztratila jen pět her.

Program 1. hracího dne

• ESTADIO PARADISUS • (od 20:30 SEČ)

1. Aojamaová/Šibaharaová (3-Jap.) - Krawczyková/Schuursová (5-USA/Niz.)

2. Rybakinová (4-Kaz.) - Pegulaová (5-USA) / nejdříve ve 23:00 SEČ

3. Sabalenková (1-) - Sakkariová (8-Řec.) / nejdříve ve 23:59 SEČ

