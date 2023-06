11. den v Paříži: Rune a Ruud se opět utkají ve čtvrtfinále, Šwiateková a Gauffová sehrají reprízu loňského finále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Haddadová Maiaová (14-Braz.) - Džabúrová (7-Tun.) | PREVIEW LS | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ) Šwiateková (1-Pol.) - Gauffová (6-USA) | PREVIEW LS | Court Philippe-Chatrier (12:30 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Zverev (22-Něm.) - Etcheverry (Arg.) | PREVIEW LS | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ) Rune (6-Dán.) - Ruud (4-Nor.) | PREVIEW LS | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)



• Čtvrtfinále žen •

Beatriz Haddadová Maiaová (14.) - Ons Džabúrová (7.) | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ)

Beatriz Haddadová Maiaová na letošním French Open poprvé v kariéře překročila druhé kolo grandslamů a ve čtvrtfinále vyzve finalistku dvou loňských majorů Ons Džabúrovou, která je takto daleko na pařížské antuce poprvé. Oba předchozí souboje vyhrála Tunisanka, v tom posledním před dvěma měsíci ve Stuttgartu dominovala a nadělila kanára.

Džabúrová je na nejpomalejším povrchu jasně lepší a úspěšnější hráčkou než Haddadová Maiaová, která má navíc v nohách tři třísetové bitvy v řadě a mohla se loučit už ve třetím kole, v němž byla jediný míček od vyřazení. Potíže měla i v předchozím zápase se Sarou Sorribesovou, když prohrávala o set a dva brejky. Džabúrová naopak prochází turnajem bez větších potíží a je zaslouženě favoritkou. Haddadová Maiaová ale na vysoko postavené soupeřky umí, s TOP 10 prohrála úvodních šest soubojů a teď s nimi má bilanci 8:9.

Tip na vítězku: Ons Džabúrová

Aktuální forma

Haddadová Maiaová loni excelovala, na trávě získala své první tituly na nejvyšší tour a vyšplhala se do TOP 20 žebříčku. V letošní sezoně je to o něco slabší, dosud uhrála jen jedno semifinále. Přípravu na antukový vrchol měla solidní. Po čtvrtfinále ve Stuttgartu, kde dosáhla na svou první vítěznou sérii po více než dvou měsících, se do stejné fáze probojovala také v Římě. Mezitím prohrála úvodní zápas v Madridu s mladou kometou Mirrou Andrejevovou.

Cesta turnajem

Na French Open začala demolicí Tatjany Mariaové, ale pak sehrála třísetovou bitvu s Dianou Šnajderovou, Jekatěrinou Alexandrovovou, proti které likvidovala mečbol, i Sarou Sorribesovou, s níž prohrávala o set a dva brejky.

Historie na French Open

Na pařížské antuce startuje pošesté, nikdy předtím nebyla dál než ve druhém kole a třikrát skončila v kvalifikaci.

Beatriz Haddadová Maiaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Stuttgart (ČF)

Bilance: 21:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 9:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 8:9)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Beatriz Haddadová Maiaová - French Open

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (ČF), Madrid (2K), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Mariaová (6:0, 6:1), Šnajderová (6:2, 5:7, 6:4), (23) Alexandrovová (5:7, 6:4, 7:5), Sorribesová (6:7, 6:3, 7:5)

Aktuální forma

Džabúrová je finalistkou dvou ze čtyř loňských grandslamů, ale kvůli neustálým zdravotním problémům nemůže na životní rok pořádně navázat. V probíhající sezoně odehrála pouhých sedm turnajů, kvůli menší operaci kolene vynechala podniky na Blízkém východě a ve Stuttgartu vzdala pro zranění lýtka a poté vynechala obhajobu v Madridu. Na antuce je i tak velkou hrozbou, v Charlestonu brala titul, ve Stuttgartu uhrála semifinále a odpustit se jí dá porážka v úvodním zápase v Římě s nebezpečnou Paulou Badosaovou.

Cesta turnajem

Na French Open si suverénně poradila s Luciou Bronzettiovou i Océane Dodinovou, pak po obratu porazila skvěle hrající kvalifikantku Olgu Danilovičovou a v osmifinále nedala šanci Bernardě Peraové.

Historie na French Open

Hlavní soutěž hraje pošesté, jejím předchozím maximem bylo osmifinále z ročníků 2020-21. Loni tu coby jedna z největších favoritek ztroskotala hned v prvním kole.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (T); Stuttgart, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (T); Stuttgart (SF)

Bilance: 15:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 11:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:1 (kariérní 30:34)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:2)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Ons Džabúrová - French Open

Kariérní bilance: 12:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (SF), Řím (2K)

Cesta turnajem: Bronzettiová (6:4, 6:1), Dodinová (6:2, 6:3), Danilovičová (4:6, 6:4, 6:2), Peraová (6:3, 6:1)



Iga Šwiateková (1.) - Cori Gauffová (6.) | Court Philippe-Chatrier (12:30 SELČ)

Už ve čtvrtfinále dojde na reprízu loňského finále mezi světovou jedničkou a obhájkyní titulu Igou Šwiatekovou a šestou hráčkou pořadí a bývalou šampionkou místní juniorky Cori Gauffovou. Všech šest předchozích soubojů vyhrála největší favoritka turnaje, která tu předchozí obhajobu zakončila právě ve čtvrtfinále.

Šwiateková prostě na Gauffovou umí, těsnější bylo jen úvodní střetnutí předloni na antuce v Římě. V těch následujících Američanka získala čtyři, čtyři, tři, tři a šest gamů a stále Polce ještě ani jednou nesebrala set. Favoritka na postup je tak jednoznačná. Gauffová v posledních měsících neučinila žádný progres, takže by vítězku dvou ze tří posledních ročníků neměla ohrozit. Navíc se jí od léta 2021 přestalo dařit proti žebříčkově výše postaveným soupeřkám, z posledních 16 duelů jich 13 prohrála.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková loni dominovala, ovšem v aktuální sezoně roli světové jedničky úplně nepotvrzuje. Na kontě má jen dva triumfy a oba vybojovala na akcích WTA 500, když obhájila trofej ve Stuttgartu a Dauhá. K obhajobě v Paříži dorazila s letošní bilancí 28:6. Přípravu měla solidní, i když se očekávalo, že zvítězí na všech třech turnajích. Po úspěšné obhajobě ve Stuttgartu prohrála v Madridu finále s Arynou Sabalenkovou a v Římě musela vzdát čtvrtfinále s pozdější vítězkou Jelenou Rybakinovou.

Cesta turnajem

V Paříži si poradila s Cristinou Bucsaovou i Claire Liuovou, obě porazila stejným skóre a dorazila kanárem. Xinyu Wang dokonce nepovolila game. V osmifinále jí za stavu 1:5 vzdala Lesja Curenková.

Historie na French Open

Také při všech čtyřech předchozích startech v areálu Rolanda Garrose došla do druhého týdne, v letech 2020 a 2022 v tomto dějišti triumfovala.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T); Madrid (F)

Bilance: 32:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 16:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:4 (kariérní 24:12)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:1)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 25:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 2:1

Generálka: Stuttgart (T), Madrid (F), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Bucsaová (6:4, 6:0), Liuová (6:4, 6:0), Xinyu Wang (6:0, 6:0), Curenková (5:1 skreč)

Aktuální forma

Gauffová měla vynikající start do sezony, v Aucklandu získala titul a na Australian Open prošla do osmifinále. Následovalo semifinále v Dubaji a ještě čtvrtfinále v Dauhá a Indian Wells. Po překvapivé porážce ve třetím kole v Miami s Anastasií Potapovovou ale prišlo trápení. Na ani jedné ze tří generálek nevyhrála více než jeden zápas a prohrála znovu s Potapovovou a také Paulou Badosaovou a Marií Bouzkovou. Do Paříže tak přijela s nelichotivou antukovou bilancí 3:3.

Cesta turnajem

Na French Open musela už dvakrát sáhnout po obratu, ale pokaždé po prohrané úvodní sadě dominovala, proti Rebece Masárové i rozjeté Miře Andrejevové. Mezitím smetla Julii Grabherovou. V osmifinále si poradila s Annou Karolínou Schmiedlovou.

Historie na French Open

Antukový vrchol sezony je pro ni nejúspěšnějším grandslamem. Debut v hlavní soutěži před třemi lety zakončila ve druhém kole, ovšem i v následujících dvou ročníčích prošla do čtvrtfinále a loni neuspěla až ve finále právě se Šwiatekovou.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (ČF)

Bilance: 23:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:2 (kariérní 7:18)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Cori Gauffová - French Open

Kariérní bilance: 15:3

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (3K), Řím (3K)

Cesta turnajem: Masárová (3:6, 6:1, 6:2), Grabherová (6:2, 6:3), M. Andrejevová (6:7, 6:1, 6:1), Schmiedlová (7:5, 6:2)



• Čtvrtfinále mužů •

Alexander Zverev (27.) - Tomás Martín Etcheverry (49.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ)

Semifinalista posledních dvou ročníků Alexander Zverev se ve čtvrtfinále překvapivě utká s Tomásem Martínem Etcheverrym, který letos v Paříži poprvé v kariéře přešel přes druhé kolo grandslamových podniků. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Zverev je favoritem, se závěrečnými koly na grandslamech má mnohem více zkušeností a je celkově kvalitnějším tenistou. Zápas ale může být mnohem otevřenější, než se zdá. Etcheverry je totiž antukovým specialistou, neztratil set s Jackem Draperem, Alexem de Minaurem, Bornou Čoričem ani Jošihitem Nišiokou, má životní formu a hlavně nebude mít co ztratit. Zverev tak může být pod tlakem. Navíc se letos vrací po dlouhé pauze, která začala právě po loňském French Open, a stále není v nejlepší formě.

Tip na vítěze: Alexander Zverev

Aktuální forma

Zverev si loni v semifinále právě na French Open ošklivě zranil kotník a sezona pro něj skončila. Na kurty se vrátil letos a na první solidnější výsledek dosáhl postupem do semifinále v únoru v Dubaji. Následně střídal osmifinálovou účast s vypadnutím hned s prvním protivníkem na turnaji a stabilnější formu našel až v posledních týdnech, kdy prošel do osmifinále v Madridu i Římě a do semifinále v Ženevě. Do Paříže nepřijel s nijak dobrou letošní bilancí 16:14, na antuce 8:5.

Cesta turnajem

Po cestě do osmifinále ztratil jediný set, po Lloydovi Harrisovi a Alexovi Molčanovi narazil na Francese Tiafoea a světovou dvanáctku přehrál ve čtyřech setech. V osmifinále si snadno poradil s chybujícím Grigorem Dimitrovem.

Historie na French Open

V hlavní soutěži startuje poosmé a šestým rokem po sobě postoupil do druhého týdne. Jeho maximem je semifinále z posledních dvou ročníků.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva (SF)

Bilance: 20:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 12:5

Bilance proti hráčům TOP 50: 4:6 (kariérní 186:118)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:3)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Alexander Zverev - French Open

Kariérní bilance: 27:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2:2

Generálka: Monte Carlo (OF), Mnichov (2K), Madrid (OF), Řím (OF), Ženeva (SF)

Cesta turnajem: Harris (7:6, 7:6, 6:1), Molčan (6:4, 6:2, 6:1), (12) Tiafoe (3:6, 7:6, 6:1, 7:6), (28) Dimitrov (6:1, 6:4, 6:3)

Aktuální forma

Etcheverry prožívá jasně nejlepší sezonu kariéry, a to hlavně díky antukovým výsledkům. V únoru v Buenos Aires dosáhl na své premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a ještě lépe si vedl v Santiagu a Houstonu, kde padl až ve finále s Nicolásem Jarrym a Francesem Tiafoem. Pak zvládl jeden zápas na silně obsazených podnicích v Barceloně, Madridu i Římě, v italské metropoli potrápil Novaka Djokoviče. Do Paříže přijel po finálové účasti na challengeru v Bordeaux.

Cesta turnajem

Na French Open stále neztratil set. Na úvod mu vzdal Jack Draper a pak porazil nasazené Alexe de Minaura, Bornu Čoriče a Jošihita Nišioku.

Historie na French Open

Za sebou má dvě účasti, předloni vypadl v kvalifikaci a loni v prvním kole.

Tomás Martín Etcheverry - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston, Santiago (F)

Největší úspěchy na antuce: Houston, Santiago (F)

Bilance: 26:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 22:10

Bilance proti hráčům TOP 30: 3:6 (kariérní 3:7)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Tomás Martín Etcheverry - French Open

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Barcelona (2K), Madrid (2K), Aix en Provence challenger (2K), Řím (2K), Bordeaux challenger (F)

Cesta turnajem: Draper (6:4, 1:0 skreč), (18) de Minaur (6:3, 7:6, 6:3), (15) Čorič (6:3, 7:6, 6:2), (27) Nišioka (7:6, 6:0, 6:1)



Holger Rune (6.) - Casper Ruud (4.) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)

Holger Rune a Casper Ruud se znovu po roce potkávají ve čtvrtfinále French Open. Zatímco dánský mladík bude usilovat o své první grandslamové semifinále a jediné předchozí čtvrtfinále na majorech právě s Ruudem prohrál, nejlepší Nor v historii je v této fázi grandslamů neporažen (2:0) a obhajuje v areálu Rolanda Garrose finále. Ve vzájemné bilanci vede 4:1 Ruud, v posledním souboji nedávno v semifinále v Římě přerušil Rune sérii porážek.

Rune ani Ruud nepůsobí v Paříži příliš přesvědčivě, oba aktéři měli v předchozích kolech řadu problémů. Rune navíc na svého protivníka moc neumí, prohrál s ním čtyři z pěti soubojů a v tom posledním ztrácel o set a brejk. Pokud se bude zápas protahovat a dojde na fyzicky náročnou bitvu, která se celkem očekává, pak má lepší kondici Ruud. Rune má v takovém případě tendence bojovat s křečemi, což se mu stalo i v pětisetovém osmifinále s Franciscem Cerúndolem. Důležitým ukazatelem může být bilance s hráči TOP 10 - Rune 13:10 (s TOP 5 dokonce 7:2), Ruud 9:22. Šance na postup jsou vyrovnané.

Tip na vítěze: Holger Rune

Aktuální forma

Rune v závěru loňské sezony zářil v evropských halách a stal se členem TOP 10 žebříčku. Jeho letošní působení je však spíše zklamáním, posbíral už 10 porážek, hrál jen třikrát finále a získal pouze jeden titul, a to po odvrácených mečbolech. Na oblíbené antuce se ale zvedl. Hned na první akci v Monte Carlu byl pár gamů od dalšího triumfu na Masters. Následně obhájil titul v Mnichově, nicméně v Madridu se loučil už ve třetím kole. O další trofej bojoval v Římě a prohrál finále s Daniilem Medveděvem.

Cesta turnajem

V Paříži ho po cestě do osmifinále nikdo výrazně neprověřil, Christophera Eubankse přehrál ve čtyřech setech, pak mu odstoupil Gaël Monfils a s Genarem Albertem Olivierim neztratil set. V souboji o čtvrtfinále ovšem potřeboval všech pět setů s Franciscem Cerúndolem, dokonce likvidoval tři brejkboly v řadě za stavu 3:4 v rozhodující sadě.

Historie na French Open

I při druhém startu si bývalý juniorský šampion zahraje čtvrtfinále, loni v něm prohrál právě s Ruudem.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (T); Řím, Monte Carlo (F); Acapulko, Montpellier (SF)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (T); Řím, Monte Carlo (F)

Bilance: 30:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 16:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:4 (kariérní 13:10)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Holger Rune - French Open

Kariérní bilance: 7:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022-23)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Monte Carlo (F), Mnichov (T), Madrid (3K), Řím (F)

Cesta turnajem: Eubanks (6:4, 3:6, 7:6, 6:2), Monfils (bez boje), Olivieri (6:4, 6:1, 6:3), (23) F. Cerúndolo (7:6, 3:6, 6:4, 1:6, 7:6)

Aktuální forma

Ruud má za sebou parádní sezonu, během níž hrál dvě grandslamová finále a byl jedinou výhru od postu světové jedničky. V té letošní ovšem absolvoval 11 turnajů a pouze na dvou z nich dokázal porazit více než jednoho soupeře, jmenovitě po cestě za triumfem v Estorilu a ještě na Masters v Římě, kde skončil v semifinále na raketě právě Runeho. Na poslední akci v Ženevě dohrál už ve čtvrtfinále, neobhájil titul a přišel o sérii 17 vítězství na švýcarské půdě.

Cesta turnajem

Přesvědčivý není ani v Paříži, Eliase Ymera přehrál snadno, ale pak ztratil set s Giuliem Zeppierim i Zhizhen Zhangem. V osmifinále sice nepovolil set svému poslednímu přemožiteli Nicolásovi Jarrymu, ovšem ve druhém i třetím doháněl manko brejku.

Historie na French Open

Hlavní fázi hraje pošesté a do druhého týdne se poprvé probojoval až loni, kdy schytal ve finále výprask od Rafaela Nadala.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Estoril (T); Řím (SF)

Největší úspěchy na antuce: Estoril (T); Řím (SF)

Bilance: 20:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 15:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 9:22)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Casper Ruud - French Open

Kariérní bilance: 17:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Monte Carlo (OF), Barcelona (OF), Madrid (2K), Řím (SF), Ženeva (ČF)

Cesta turnajem: E. Ymer (6:4, 6:3, 6:2), Zeppieri (6:3, 6:2, 4:6, 7:5), Zhizhen Zhang (4:6, 6:4, 6:1, 6:4), Jarry (7:6, 7:5, 7:5)