9. den v Indian Wells: Muchová zabojuje o první semifinále na WTA 1000, v cestě jí stojí Rybakinová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (ČR) - Rybakinová (10-Kaz.) | PREVIEW LS | Stadium 1 (19:00 SEČ) • Další čtvrtfinále žen • Šwiateková (1-Pol.) - Cirsteaová (Rum.) | PREVIEW LS | Stadium 1 (20:30 SEČ) • Čtvrtfinále mužů • Fritz (4-USA) - Sinner (11-It.) | PREVIEW LS | Stadium 1 (23:00 SEČ) Alcaraz (1-Šp.) - Auger-Aliassime (8-Kan.) | PREVIEW LS | Stadium 1 (pátek 2:00 SEČ)



• Češi v akci •

Karolína Muchová (76.) - Jelena Rybakinová (10.) | Stadium 1 (19:00 SEČ)

Karolína Muchová bude znovu usilovat o své premiérové semifinále na podnicích WTA 1000, tentokrát při svém debutu v Indian Wells. Mezi nejlepším kvartetem na největších turnajích WTA ještě nikdy nebyla ani Jelena Rybakinová, ačkoli je úřadující wimbledonskou šampionkou a finalistkou letošního Australian Open. Jediný předchozí duel na US Open 2019 vyhrála poslední česká zástupkyně na letošním BNP Paribas Open.

Muchová se často trápí zdravotně a do osmifinále s Markétou Vondroušovou nastoupila s několika obvazy a tejpy. Sáhnout na dno svých sil si musela ve všech čtyřech zápasech a otázkou je, kolik energie jí ještě zbývá. Rybakinová by měla být naopak odpočatá a nejspíše potvrdí roli celkem jasné favoritky. Muchová je ovšem velkou bojovnicí a navzdory nepříznivým okolnostem se pokusí vylepšit svou bilanci 7-10 s hráčkami Top 10.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Aktuální forma

Muchová se loni v březnu vrátila po zranění a zdravotně se trápí i nadále. Letos má solidní bilanci 11-3 a všechny tři porážky byly velmi těsné. Ve čtvrtfinále v Aucklandu podlehla Rebece Masárové a na Australian Open loňské finalistce Danielle Collinsové, v Dauhá prohrála bitvu s Caroline Garciaovou a v Dubaji po skalpu Belindy Bencicové nenastoupila ke čtvrtfinále. Stále tak čeká na první semifinále od Australian Open 2021, do Top 100 už se vrátit dokázala.

Cesta turnajem

Svou premiéru v Indian Wells odstartovala vydřenou výhrou nad Julií Putincevovou, pak ve dvou těsných setech přehrála dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou a zvládla "tříseťák" s antukovou specialistkou Martinou Trevisanovou. Ani v osmifinále se těsnému průběhu nevyhnula, v derby přetlačila Markétu Vondroušovou.

Historie na BNP Paribas Open

Debut.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Auckland (ČF)

Bilance: 11-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 11-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 7-10)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Dauhá (2K), Dubaj (ČF)

Cesta turnajem: Putincevová (6-3 4-6 6-4), (14) Azarenková (7-6 6-3), (23) Trevisanová (6-4 3-6 6-4), Vondroušová (6-4 6-7 6-4)

Aktuální forma

Rybakinová loni senzačně ovládla Wimbledon, ale po zisku prvního grandslamového titulu se i kvůli nulovému bodovému přídavku do žebříčku dlouho trápila. O to překvapivější byl její postup až do finále letošního Australian Open, kde vyřadila mimo jiné #1 Igu Šwiatekovou, loňskou finalistku Danielle Collinsovou a dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou. V Abú Zabí vypadla ve čtvrtfinále s Beatriz Haddadovou Maiaovou a v Dubaji nenastoupila k osmifinále.

Cesta turnajem

V Indian Wells zatím ani jednou nemusela do rozhodující sady a každým zápasem se zlepšuje. V tom úvodním měla velké potíže se Sofií Keninovou, následně přetlačila Paulu Badosaovou a v osmifinále smetla rozjetou Varvaru Gračovovou.

Historie na BNP Paribas Open

Za sebou má dva starty, při předloňském debutu skončila ve druhém kole a v loňském čtvrtfinále nestačila na Marii Sakkariovou.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (F)

Bilance: 13-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-1 (kariérní 47-16)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (F)

Jelena Rybakinová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022-23)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Dubaj (OF)

Cesta turnajem: volný los, Keninová (7-6 7-6), (21) Badosaová (6-3 7-5), Gračovová (6-3 6-0)



• Další čtvrtfinále žen •

Iga Šwiateková (1.) - Sorana Cirsteaová (83.) | Stadium 1 (20:30 SEČ)

Iga Šwiateková se pokusí v rámci čtvrtečního programu učinit další krůček k úspěšné obhajobě loňského triumfu. Světová jednička se ve čtvrtfinále překvapivě utká se Soranou Cirsteaovou, která je v Indian Wells takto daleko poprvé a bude útočit na své druhé kariérní semifinále na turnajích WTA 1000 (Toronto 2013). Dosud se potkaly jen loni na Australian Open, Polka uspěla až po obratu.

Cirsteaová v osmifinále proti Garciaové překvapila, nicméně Šwiateková je teď v mnohem lepší formě než Francouzka. Suverénní královna ženského žebříčku by rozhodně měla využít selhání favoritky a připsat si další dvousetovou výhru. Rumunka v předchozím kole přerušila sérii šesti porážek s hráčkami Top 10, s nimiž má celkovou bilanci 17-48. Skalp takto vysoko postavených soupeřek slavila poprvé od Australian Open 2021.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková loni posbírala osm titulů, přidala další dva grandslamové vavříny a je suverénní světovou jedničkou. Na začátku letošního roku však nedominovala, v United Cupu schytala výprask od Jessicy Pegulaové a na Australian Open skončila již v osmifinále na pozdější finalistce Jeleně Rybakinové. Od té doby ovšem zase exceluje, při obhajobě v Dauhá ztratila ve třech zápasech jen pět gamů a snadno prošla do finále i v Dubaji. V něm ale po slabším výkonu jasně prohrála s Barborou Krejčíkovou.

Cesta turnajem

V Indian Wells na úvod zničila domácí Claire Liuovou a set nepovolila ani bývalým šampionkám US Open Biance Andreescuové a Emmě Raducanuové.

Historie na BNP Paribas Open

I při třetí účasti v hlavní soutěži postoupila alespoň do osmifinále. Loni to dotáhla až k titulu, ve finále si snadno poradila s Marií Sakkariovou.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (T); Dubaj (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (T); Dubaj (F)

Bilance: 15-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 15-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-0 (kariérní 47-7)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 5-0)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 11-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Dauhá (T), Dubaj (F)

Cesta turnajem: volný los, Liuová (6-0 6-1), (32) Andreescuová (6-3 7-6), Raducanuová (6-3 6-1)

Aktuální forma

Cirsteaová zakončila loňskou sezonu už v polovině září po vystoupení na domácí půdě v Bukurešti a úvodní dva měsíce té letošní se jí vůbec nepovedly. V lednu a únoru se zúčastnila dohromady šesti akcí a posbírala jen dvě výhry v hlavních soutěžích. Před cestou do Indian Wells, kam dorazila s negativní letošní bilancí 4-6, bylo jejím maximem druhé kolo v Adelaide a Dubaji.

Cesta turnajem

V Indian Wells ovšem suverénně přehrála Kimberly Birrellovou i Bernardu Peraovou, těžila ze skreče Madison Keysové a v osmifinálové bitvě překvapivě vyřadila světovou pětku Caroline Garciaovou.

Historie na BNP Paribas Open

Úvodních 10 startů v tomto dějišti zakončila před branami osmifinále, do kterého se poprvé podívala až loni a prohrála v něm se Simonou Halepovou.

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (ČF)

Bilance: 8-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 8-6

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 17-48)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Sorana Cirsteaová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 11-10

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Dauhá (Q), Dubaj (2K)

Cesta turnajem: Birrellová (6-3 6-2), (19) Keysová (6-1 skreč), Peraová (6-3 6-1), (5) Garciaová (6-4 4-6 7-5)



• Čtvrtfinále mužů •

Taylor Fritz (5.) - Jannik Sinner (13.) | Stadium 1 (23:00 SEČ)

Taylor Fritz stále může pomýšlet na úspěšnou obhajobu svého největšího kariérního triumfu a už třetím rokem po sobě v Indian Wells postoupit do semifinále. Jeho další překážkou bude Jannik Sinner, který se v kalifornské poušti i potřetí dostal do osmifinále, poprvé jej překročil a stal se prvním italským čtvrtfinalistou v historii kalifornského Masters. Také druhý vzájemný souboj se uskuteční v tomto dějišti, předloni v osmifinále měl jasně navrch Američan.

Šance na postup jsou naprosto vyrovnané, nicméně v o něco lepší a hlavně stabilnější formě je možná domácí zástupce. Fritz v posledních dnech deklasoval Sebastiána Báeze i Mártona Fucsovicse a Sinner měl problémy s Richardem Gasquetem i Adrianem Mannarinem, v osmifinále ovšem smetl rozjetého veterána Stana Wawrinku. Zápas je naprosto otevřený, Fritzovi by mohlo pomoct domácí publikum a také myšlenka na jediný předchozí souboj, který tady jasně vyhrál.

Tip na vítěze: Taylor Fritz

Aktuální forma

Fritz se v lednu výrazně podílel na prvenství své země v premiérovém ročníku týmového United Cupu, ale pak přišla šokující porážka ve druhém kole Australian Open s Alexejem Popyrinem. V nejlepší formě nehrál ani v posledních týdnech, ačkoli nenašel přemožitele v Delray Beach a na dalších dvou turnajích prošel do semifinále. V Dallasu prohrál souboj o finále s Yibing Wuem a v Acapulku semifinálovou bitvu s krajanem Tommym Paulem.

Cesta turnajem

V Indian Wells měl problémy hned v úvodním zápase s talentovaným krajanem Benem Sheltonem, ovšem v dalších kolech nedal šanci Sebastiánovi Báezovi ani rozjetému Mártonovi Fucsovicsovi.

Historie na BNP Paribas Open

Ještě před startem předloňského ročníku bylo jeho zdejším maximem osmifinále. Předloni, při celkově šesté účasti v hlavní soutěži, se ovšem podíval až do semifinále a loni tu po skalpu Rafaela Nadala získal svou nejcennější trofej.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (T); Acapulko, Dallas (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (T); Acapulko (SF)

Bilance: 17-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 15-3

Bilance proti hráčům Top 20: 4-1 (kariérní 32-45)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Taylor Fritz - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 18-5

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 2-0

Generálka: Delray Beach (T), Acapulko (SF)

Cesta turnajem: volný los, Shelton (4-6 6-4 6-3), (30) Báez (6-1 6-2), Fucsovics (6-4 6-3)

Aktuální forma

Sinnerovi se nevyhýbají zdravotní potíže ani letos. Přesto se na všech čtyřech turnajích v tomto roce, kterých se zúčastnil, dostal alespoň mezi šestnáctku nejlepších. Dařit se mu začalo hlavně v únoru v evropských halách, v Montpellieru slavil triumf bez ztráty setu a v Rotterdamu padl až ve finále s Daniilem Medveděvem. Z Marseille se nakonec před prvním zápasem odhlásil.

Cesta turnajem

V Indian Wells tak hraje svou první akci po měsíční pauze a zatím neztratil set, ačkoli k tomu neměl daleko proti Richardovi Gasquetovi ani Adrianovi Mannarinovi. V osmifinále zametl se Stanem Wawrinkou.

Historie na BNP Paribas Open

Při obou předchozích návštěvách kalifornského Masters skončil v osmifinále, předloni v něm prohrál právě s Fritzem a loni k němu nenastoupil.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (T); Rotterdam (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 15-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 10-22)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Jannik Sinner - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Gasquet (6-3 7-6), Mannarino (7-6 6-4), Wawrinka (6-1 6-4)



Carlos Alcaraz (2.) - Félix Auger-Aliassime (10.) | Stadium 1 (pátek 2:00 SEČ)

Vítěze dvou podniků Masters Carlose Alcaraze už dělí jen jedna výhra od vyrovnání loňského výsledku v kalifornské poušti. Další krok k sesazení světové jedničky Novaka Djokoviče může udělat ve čtvrtfinále proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu, který bude bojovat o vyrovnání svého maxima na největších akcích ATP. Všechny tři předchozí souboje možná překvapivě ovládl Kanaďan.

Alcaraz má jedinečnou šanci si připsat první skalp svého kolegy z Top 10. V Indian Wells sice nehraje v nejlepší formě, nicméně zatím působí fit. Auger-Aliassime se po skvělém závěru loňské sezony letos trápí a v posledních dnech měl potíže s Pedrem Martínezem, Franciscem Cerúndolem a hlavně v osmifinále s Tommym Paulem, v němž čelil celkem šesti mečbolům.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Alcaraz má za sebou životní sezonu, během které se dočkal prvního grandslamového titulu, posbíral celkem pět trofejí a vypracoval se až na post světové jedničky. Kvůli zranění však přišel o debut na Turnaji mistrů i celé australské léto. Do probíhajícího tenisového roku naskočil až v únoru v rámci Golden Swingu, ovládl Buenos Aires a ve finále v Rio de Janeiru zahodil jasný náskok proti Cameronovi Norriemu a obnovil si zranění nohy. Následně vynechal podnik v Acapulku.

Cesta turnajem

V Indian Wells nehraje podobně jako na poslední akci v Rio de Janeiru v nejlepší formě, ovšem stále neztratil set. Postupně si poradil s Thanasim Kokkinakisem, Tallonem Griekspoorem a Jackem Draperem (skreč).

Historie na BNP Paribas Open

Při předloňském debutu vypadl už ve druhém kole s Andym Murraym, loni skončil až v semifinále na krajanovi Rafaelovi Nadalovi.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 11-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 3-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 12-9)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Kokkinakis (6-3 6-3), (31) Griekspoor (7-6 6-3), Draper (6-2 2-0 skreč)

Aktuální forma

Auger-Aliassime měl famózní závěr loňského roku, když ovládl tři po sobě jdoucí halové podniky a zajistil si debut na Turnaji mistrů. Dosavadní průběh letošní sezony však pro něj musí být velkým zklamáním, ačkoli na všech čtyřech akcích ztroskotal na soupeři, který měl formu. Na Australian Open skončil už v osmifinále (Jiří Lehečka), v Rotterdamu ve čtvrtfinále (Daniil Medveděv), v Dauhá v semifinále (Medveděv) a v Dubaji ve druhém kole (Lorenzo Sonego).

Cesta turnajem

V Indian Wells v nepřesvědčivé formě pokračuje, minimálně jedno zaváhání na servisu si neodpustil proti Pedrovi Martínezovi, Franciscovi Cerúndolovi ani Tommymu Paulovi. Proti poslednímu jmenovanému likvidoval dvě série tří mečbolů.

Historie na BNP Paribas Open

V minulosti se tu představil čtyřikrát a jeho předchozím maximem bylo třetí kolo z roku 2019.

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (SF)

Bilance: 11-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 13-30)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 2-5)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Félix Auger-Aliassime - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Dauhá (SF), Dubaj (2K)

Cesta turnajem: volný los, Martínez (7-6 6-4), (27) F. Cerúndolo (7-5 6-4), (17) Paul (3-6 6-3 7-6)