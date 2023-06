9. den v Paříži: Pokračují osmifinále. Dimitrov se ve šlágru utká se Zverevem, Slovensko má ve hře Schmiedlovou

• Osmifinále žen •

Bernarda Peraová (36.) - Ons Džabúrová (7.) | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ)

Bernarda Peraová na třetí pokus zvládla třetí kolo na grandslamech a zahraje si své premiérové osmifinále na největších tenisových podnicích. V něm vyzve světovou sedmičku Ons Džabúrovou, která má v této fázi majorů bilanci 4:2 a obě porážky si připsala právě v tomto dějišti. Vzájemná bilance je před tímto soubojem vyrovnaná.

Peraová si ještě loni touto dobou procházela krizí, ale pak posbírala v Hamburku a Budapešti své první tituly na nejvyšší tour a stále se pohybuje okolo svého žebříčkového maxima. Letos se jí nedaří, z 27 odehraných duelů vyhrála jen 15 a jejím maximem jsou dvě čtvrtfinále. Poslední zaregistrovala na jedné ze závěrečných generálek ve Štrasburku, kde si poradila s outsiderkami Sophií Changovou a Kimberly Birrellovou a pak překvapivě nestačila na Claru Burelovou. V Paříži využila příznivého losu, po trápící se Anett Kontaveitové vyřadila Donnu Vekičovou, pro níž je antuka nejslabší povrch, a Elisabettu Cocciarettovou.

Džabúrová je finalistkou dvou ze čtyř loňských grandslamů, ale kvůli neustálým zdravotním problémům nemůže na životní rok pořádně navázat. V probíhající sezoně odehrála pouhých sedm turnajů, kvůli menší operaci kolene vynechala podniky na Blízkém východě a ve Stuttgartu vzdala pro zranění lýtka a poté vynechala obhajobu v Madridu. Na antuce je i tak velkou hrozbou, v Charlestonu brala titul, ve Stuttgartu uhrála semifinále a odpustit se jí dá porážka v úvodním zápase v Římě s nebezpečnou Paulou Badosaovou. Na French Open si suverénně poradila s Luciou Bronzettiovou i Océane Dodinovou a pak po obratu porazila skvěle hrající kvalifikantku Olgu Danilovičovou.

Peraová může jedině překvapit. Potíže měla totiž v Paříži s trápící se Anett Kontaveitovou, Donnou Vekičovou i Elisabettou Cocciarettovou a Džabúrová bude ještě těžší soupeřkou. Američanka má za sebou 13 soubojů se zástupkyněmi TOP 10 a dokázala porazit jen Kontaveitovou loni v Hamburku a Johannu Kontaovou v tom úplně prvním na Australian Open 2018. Džabúrová nemá ideální formu, ale pokud nebude zdravotně limitována, pak by měla potvrdit roli favoritky a zvládnout čtvrté osmifinále na grandslamech v řadě.

Tip na vítězku: Ons Džabúrová

Bernarda Peraová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk, Hobart (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (ČF)

Bilance: 15:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 8:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:3 (kariérní 2:11)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Bernarda Peraová - French Open

Kariérní bilance: 5:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (3K), Řím (2K), Štrasburk (ČF)

Cesta turnajem: Kontaveitová (7:6, 6:2), (22) Vekičová (3:6, 6:4, 6:3), Cocciarettová (6:4, 7:6)

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (T); Stuttgart, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (T); Stuttgart (SF)

Bilance: 14:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 10:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 5:2 (kariérní 80:72)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:2)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Ons Džabúrová - French Open

Kariérní bilance: 11:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020-21, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: Stuttgart (SF), Řím (2K)

Cesta turnajem: Bronzettiová (6:4, 6:1), Dodinová (6:2, 6:3), Danilovičová (4:6, 6:4, 6:2)



Sara Sorribesová (132.) - Beatriz Haddadová Maiaová (14.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)

Sara Sorribesová i Beatriz Haddadová Maiaová absolvují své první osmifinále na grandslamových akcích. První jmenovaná do něj prošla bez boje po odstoupení Jeleny Rybakinové a druhá poprvé na podnicích velké čtyřky překročila druhé kolo. Vzájemná bilance je vyrovnaná, dvakrát se potkaly na antuce i na betonech a souboje si rozdělily.

Sorribesová se loni v létě začala trápit se zraněním chodidla, sezonu musela ukončit už v září a do té aktuální naskočila až v dubnu. A na oblíbené antuce si vede vzhledem k dlouhé pauze velmi solidně. Po čtvrtfinále na prvním podniku v Bogotě se probojovala do semifinále na W100 v Oeirasu a do finále na akci stejné kategorie doma v Madridu, v němž jí první triumf od roku 2021 znemožnila rozjetá Olga Danilovičová. Také na French Open si vede velice dobře, s Clarou Burelovou ani bývalou čtvrtfinalistkou Petrou Martičovou neztratila set a ve třetím kole nenastoupila jedna z největších favoritek Jelena Rybakinová.

Haddadová Maiaová loni excelovala, na trávě získala své první tituly na nejvyšší tour a vyšplhala se do TOP 20 žebříčku. V letošní sezoně je to o něco slabší, dosud uhrála jen jedno semifinále. Přípravu na antukový vrchol měla solidní. Po čtvrtfinále ve Stuttgartu, kde dosáhla na svou první vítěznou sérii po více než dvou měsících, se do stejné fáze probojovala také v Římě. Mezitím prohrála úvodní zápas v Madridu s mladou kometou Mirrou Andrejevovou. Na French Open začala demolicí Tatjany Mariaové, ale pak sehrála třísetovou bitvu s Dianou Šnajderovou i Jekatěrinou Alexandrovovou, proti které likvidovala mečbol.

Sorribesová bude obzvláště na antuce velmi nebezpečnou a hlavně nepříjemnou soupeřkou, v posledních týdnech se může pochlubit skalpy Leylah Fernandezové či Petry Martičové. Haddadová Maiaová navíc není v nijak excelentní formě a velké potíže měla v předchozích kolech s Dianou Šnajderovou a Jekatěrinou Alexandrovovou. Sorribesová má tak možnost vylepšit svou mizernou bilanci 5:25 s hráčkami TOP 20. Šance na postup jsou vyrovnané, více se věří Brazilce.

Tip na vítězku: Beatriz Haddadová Maiaová

Sara Sorribesová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bogotá (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Bogotá (ČF)

Bilance: 12:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 11:5

Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:0 (kariérní 5:25)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (-)

Sara Sorribesová - French Open

Kariérní bilance: 3:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: W100 Oeiras (SF), Madrid (Q), 125k Reus (1K), W100 Madrid (F)

Cesta turnajem: Burelová (7:6, 6:2), Martičová (6:4, 6:1), (4) Rybakinová (bez boje)

Beatriz Haddadová Maiaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Stuttgart (ČF)

Bilance: 20:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 8:3

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 4:1 (kariérní 299:124)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Beatriz Haddadová Maiaová - French Open

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (ČF), Madrid (2K), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Mariaová (6:0, 6:1), Šnajderová (6:2, 5:7, 6:4), (23) Alexandrovová (5:7, 6:4, 7:5)



Anna Karolína Schmiedlová (100.) - Cori Gauffová (6.) | Court Philippe-Chatrier (14:30 SELČ)

Anna Karolína Schmiedlová si v 28 letech zahraje své premiérové osmifinále na grandslamových turnajích. Slovenka v něm vyzve světovou šestku a loňskou finalistku Cori Gauffovou, která může v areálu Rolanda Garrose postoupit třetím rokem v řadě mezi osmičku nejlepších. Jediné dosavadní střetnutí se uskutečnilo loni na antuce v Madridu a Američanka ztratila jen dvě hry a nadělila kanára.

Schmiedlová posbírala na hlavním okruhu tři tituly a v žebříčku byla už na 26. místě. Jenže v posledních letech se jí na nejvyšší úrovni vůbec nedaří a momentálně uzavírá elitní stovku pořadí. Její tažení v areálu Rolanda Garrose je velkým překvapením, na posledních dvou turnajích totiž neuhrála set s #270 Lucií Havlíčkovou na ITF v Trnavě ani #132 Ylenou In-Albonovou na 125k ve Florencii. Na pařížské antuce ovšem v ani jednom ze tří zápasů neztratila set, snadno přehrála favorizovanou světovou jedenáctku Veroniku Kuděrmetovovou, lucky losera Aljonu Bolšovovou i rozjetou kvalifikantku Kaylu Dayovou.

Gauffová měla vynikající start do sezony, v Aucklandu získala titul a na Australian Open prošla do osmifinále. Následovalo semifinále v Dubaji a ještě čtvrtfinále v Dauhá a Indian Wells. Po překvapivé porážce ve třetím kole v Miami s Anastasií Potapovovou ale prišlo trápení. Na ani jedné ze tří generálek nevyhrála více než jeden zápas a prohrála znovu s Potapovovou a také Paulou Badosaovou a Marií Bouzkovou. Do Paříže tak přijela s nelichotivou antukovou bilancí 3:3. Na French Open musela už dvakrát sáhnout po obratu, ale pokaždé po prohrané úvodní sadě dominovala, proti Rebece Masárové i rozjeté Miře Andrejevové. Mezitím smetla Julii Grabherovou.

Schmiedlová hraje v Paříži svůj nejlepší turnaj po velmi dlouhé době, šanci nedala zástupkyni TOP 20 Veronice Kuděrmetovové ani Aljoně Bolšovové a Kayle Dayové. Gauffová ale bude velmi těžkou soupeřkou, French Open je totiž jejím nejlepším grandslamem a s hráčkami v žebříčku pod sebou málokdy prohrává, dokonce proti soupeřkám od 51. místa níže zvládla posledních 36 soubojů. Schmiedlová vyhrála jen jeden z devíti duelů se zástupkyněmi TOP 10, a to s Robertou Vinciovou na olympiádě 2016.

Tip na vítězku: Cori Gauffová

Anna Karolína Schmiedlová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (OF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (OF)

Bilance: 16:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 7:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 1:8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Anna Karolína Schmiedlová - French Open

Kariérní bilance: 9:9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (1K), 125k Reus (2K), W100 Trnava (2K), 125k Florencie (1K)

Cesta turnajem: (11) Kuděrmetovová (6:3, 6:1), Bolšovová (6:3, 6:4), Dayová (6:1, 6:3)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (OF)

Bilance: 22:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 6:3

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 11:0 (kariérní 51:10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 3:4)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Cori Gauffová - French Open

Kariérní bilance: 14:3

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (3K), Řím (3K)

Cesta turnajem: Masárová (3:6, 6:1, 6:2), Grabherová (6:2, 6:3), M. Andrejevová (6:7, 6:1, 6:1)



Iga Šwiateková (1.) - Lesja Curenková (66.) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ)

Vítězka dvou ze tří posledních ročníků Iga Šwiateková postoupila i při svém pátém startu na French Open do druhého týdne a stále usiluje o úspěšnou obhajobu loňského triumfu. Její další překážkou bude Lesja Curenková, která je v osmifinále grandslamů po téměř pěti letech a bude usilovat o vyrovnání svého maxima na majorech. Za sebou mají dva souboje a i potřetí se potkávají na antuce, Šwiateková pokaždé vyhrála 6:2, 6:0.

Šwiateková loni dominovala, ovšem v aktuální sezoně roli světové jedničky úplně nepotvrzuje. Na kontě má jen dva triumfy a oba vybojovala na akcích WTA 500, když obhájila trofej ve Stuttgartu a Dauhá. K obhajobě v Paříži dorazila s letošní bilancí 28:6. Přípravu měla solidní, i když se očekávalo, že zvítězí na všech třech turnajích. Po úspěšné obhajobě ve Stuttgartu prohrála v Madridu finále s Arynou Sabalenkovou a v Římě musela vzdát čtvrtfinále s pozdější vítězkou Jelenou Rybakinovou. V Paříži si poradila s Cristinou Bucsaovou i Claire Liuovou, obě porazila stejným skóre a dorazila kanárem. Xinyu Wang dokonce nepovolila game.

Curenková dorazila s výbornou letošní bilancí 25:8, ovšem 14 z 25 vítězství posbírala v kvalifikacích či na nižším okruhu ITF a většinu skalpů proti slabším soupeřkám. Nehledě na to si vede v probíhající sezoně stabilně, a dokonce si v únoru v Hua Hinu zahrála své první finále na turnajích WTA po více než čtyřech letech. Solidně se prezentovala také na antuce, na každé ze tří akcí zvládla první kolo a v Charlestonu, Madridu i Římě ji zastavila až členka TOP 10. Na French Open neztratila set s mizerně hrající předloňskou šampionkou Barborou Krejčíkovou ani Lauren Davisovou (skreč) a ve třetím kole deklasovala grandslamovou vítězku Biancu Andreescuovou.

Šwiateková dominovala proti Curenkové loni právě na French Open i před pár týdny v Římě. Ukrajinka má sice v areálu Rolanda Garrose velice dobrou formu a ještě neztratila set, nicméně světovou jedničku a největší favoritku by ohrozit neměla. Se zástupkyněmi TOP 10 má mizernou kariérní úspěšnost 8:33 a prohrála posledních 13 soubojů a všech 13 střetnutí na antuce. Šwiateková je v posledních letech jasně nejlepší hráčkou na antuce a mohla by nadělit i ve čtvrtém letošním zápase v Paříži kanára.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T); Madrid (F)

Bilance: 31:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 15:2

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 11:0 (kariérní 52:7)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 5:6)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 24:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 3:1

Generálka: Stuttgart (T), Madrid (F), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Bucsaová (6:4, 6:0), Liuová (6:4, 6:0), Xinyu Wang (6:0, 6:0)

Lesja Curenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (3K)

Bilance: 28:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 8:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:3 (kariérní 8:33)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Lesja Curenková - French Open

Kariérní bilance: 10:8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Madrid (3K), Řím (3K)

Cesta turnajem: (13) Krejčíková (6:2, 6:4), Davisová (6:3, 1:0 skreč), Andreescuová (6:1, 6:1)



• Osmifinále mužů •

Nicolás Jarry (35.) - Casper Ruud (4.) | Court Philippe-Chatrier (12:30 SELČ)

Nicolás Jarry letos v Paříži už dvakrát vylepšil své grandslamové maximum a ve svém premiérovém osmifinálovém utkání na podnicích velké čtyřky vyzve loňského finalistu Caspera Ruuda. Vzájemná bilance je vyrovnaná, před zhruba dvěma týdny ve čtvrtfinále na poslední generálce v Ženevě zvítězil po velkém boji Jarry.

Jarry, který se na konci roku 2020 vrátil po dopingovém trestu, vstupoval do letošní sezony coby 152. hráč světa a teď je na novém maximu, 35. místě. Za to vděčí hlavně výkonům na antuce, svém nejoblíbenějším povrchu. Po semifinále v Rio de Janeiru, v němž sebral set Carlosovi Alcarazovi, získal doma v Santiagu svůj druhý titul na okruhu ATP a po slabším období ovládl jednu z posledních generálek v Ženevě, kde porazil právě Ruuda, Alexandera Zvereva a Grigora Dimitrova. Na French Open formu potvrzuje, postupně si poradil s antukovým specialistou Hugem Dellienem, nasazeným Tommym Paulem a Marcosem Gironem.

Ruud má za sebou parádní sezonu, během níž hrál dvě grandslamová finále a byl jedinou výhru od postu světové jedničky. V té letošní ovšem absolvoval 11 turnajů a pouze na dvou z nich dokázal porazit více než jednoho soupeře, jmenovitě po cestě za triumfem v Estorilu a ještě na Masters v Římě, kde skončil v semifinále na raketě Holgera Runeho. Na poslední akci v Ženevě dohrál už ve čtvrtfinále, neobhájil titul a přišel o sérii 17 vítězství na švýcarské půdě. Přesvědčivý není ani v Paříži, Eliase Ymera přehrál snadno, ale pak ztratil set s Giuliem Zeppierim i Zhizhen Zhangem.

Jarry pokračuje v životní formě také na French Open, ovšem jeho soupeři byli vzhledem k jeho antukovým kvalitám spíše snazší. Ruud nemá letos nejlepší výsledky ani výkonnost a je rozhodně hratelný, set mu v předchozích kolech sebrali Zhizhen Zhang a Giulio Zeppieri. Nor je i díky zkušenostem se závěrečnými koly na grandslamech favoritem, nicméně Jarry může uspět i na pomalejší antuce a s hráči TOP 10 má velice solidní kariérní bilanci 5:7.

Tip na vítěze: Casper Ruud

Nicolás Jarry - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Santiago (T); Rio de Janeiro (SF)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva, Santiago (T); Rio de Janeiro (SF)

Bilance: 25:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 20:7

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 5:7)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Nicolás Jarry - French Open

Kariérní bilance: 3:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (OF), Barcelona (2K), Madrid (1K), Řím (1K), Ženeva (T)

Cesta turnajem: Dellien (6:4, 6:4, 6:2), (16) Paul (3:6, 6:1, 6:4, 7:5), Giron (6:2, 6:3, 6:7, 6:3)

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Estoril (T); Řím (SF)

Největší úspěchy na antuce: Estoril (T); Řím (SF)

Bilance: 19:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 14:5

Bilance proti hráčům TOP 50: 8:5 (kariérní 79:62)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:1)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Casper Ruud - French Open

Kariérní bilance: 16:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Monte Carlo (OF), Barcelona (OF), Madrid (2K), Řím (SF), Ženeva (ČF)

Cesta turnajem: E. Ymer (6:4, 6:3, 6:2), Zeppieri (6:3, 6:2, 4:6, 7:5), Zhizhen Zhang (4:6, 6:4, 6:1, 6:4)



Holger Rune (6.) - Francisco Cerúndolo (23.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ)

Holger Rune se na letošním French Open řadí k největším favoritům a v případě dalšího vítězství vyrovná své maximum na grandslamech i v areálu Rolanda Garrose. V pondělí se utká s Franciscem Cerúndolem, který je v osmifinále podniků velké čtyřky poprvé v kariéře. Argentinci se pokusí vrátit porážku z jediného předchozího souboje v roce 2019 na challengeru.

Rune v závěru loňské sezony zářil v evropských halách a stal se členem TOP 10 žebříčku. Jeho letošní působení je však spíše zklamáním, posbíral už 10 porážek, hrál jen třikrát finále a získal pouze jeden titul, a to po odvrácených mečbolech. Na oblíbené antuce se ale zvedl. Hned na první akci v Monte Carlu byl pár gamů od dalšího triumfu na Masters. Následně obhájil titul v Mnichově, nicméně v Madridu se loučil už ve třetím kole. O další trofej bojoval v Římě a prohrál finále s Daniilem Medveděvem. V Paříži ho zatím nikdo neprověřil, Christophera Eubankse přehrál ve čtyřech setech, pak mu odstoupil Gaël Monfils a s Genarem Albertem Olivierim neztratil set.

Cerúndolo prožil velké zklamání během "domácího" Golden Swingu, ani na jedné ze čtyř akcí nebyl dál než ve čtvrtfinále. Úspěšný neměl ani vstup do antukového jara, ačkoli přijel po čtvrtfinále v Miami. Nejlepší období aktuální sezony prožívá až v posledních týdnech, to zahrnuje čtvrtfinálovou účast na Masters v Římě, kde si vyšlápl na Jannika Sinnera, a ještě finále v Lyonu, v němž překvapivě nestačil na domácího teenagera Arthura Filse. V areálu Rolanda Garrose zlepšenou formu potvrzuje, po zvládnutém souboji s Jaumem Munarem nedal šanci nebezpečnému Yannickovi Hanfmannovi a ve třetím kole vyřadil světovou osmičku Taylora Fritze.

Rune během antukového jara dle očekávání prožívá nejlepší období dosavadního průběhu sezony, navíc na French Open pošetřil po volnu ve druhém kole síly. Cerúndolo ale hraje v posledních týdnech rovněž výborně a letos je v pozitivních číslech, co se soubojů s hráči TOP 10 týče (4:3). Celkově to s nimi má 6:7 a na antukových generálkách porazil Caspera Ruuda a Jannika Sinnera a v Paříži vyřadil Taylora Fritze. Runeho tak nejspíše nečeká vůbec jednoduchý zápas, nicméně jeho forma a výkony jsou přece jen stabilnější.

Tip na vítěze: Holger Rune

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (T); Řím, Monte Carlo (F); Acapulko, Montpellier (SF)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (T); Řím, Monte Carlo (F)

Bilance: 29:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 15:3

Bilance proti hráčům TOP 30: 6:5 (kariérní 23:19)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Holger Rune - French Open

Kariérní bilance: 6:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Monte Carlo (F), Mnichov (T), Madrid (3K), Řím (F)

Cesta turnajem: Eubanks (6:4, 3:6, 7:6, 6:2), Monfils (bez boje), Olivieri (6:4, 6:1, 6:3)

Francisco Cerúndolo - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (F)

Největší úspěchy na antuce: Lyon (F)

Bilance: 23:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 16:9

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:3 (kariérní 6:7)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Francisco Cerúndolo - French Open

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (2K), Barcelona (ČF), Madrid (2K), Řím (ČF), Lyon (F)

Cesta turnajem: Munar (6:1, 2:6, 7:6, 6:1), Hanfmann (6:3, 6:3, 6:4), (9) Fritz (3:6, 6:3, 6:4, 7:5)



Tomás Martín Etcheverry (49.) - Jošihito Nišioka (33.) | Court Suzanne-Lenglen (16:00 SELČ)

Tomás Martín Etcheverry poprvé v kariéře překročil druhé kolo grandslamových turnajů a v pondělí proti Jošihitovi Nišiokovi, který jediné dosavadní grandslamové osmifinále prohrál (letošní Australian Open), se pokusí znovu vylepšit své maximum na majorech. Hráči se potkávají poprvé.

Etcheverry prožívá jasně nejlepší sezonu kariéry, a to hlavně díky antukovým výsledkům. V únoru v Buenos Aires dosáhl na své premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a ještě lépe si vedl v Santiagu a Houstonu, kde padl až ve finále s Nicolásem Jarrym a Francesem Tiafoem. Pak zvládl jeden zápas na silně obsazených podnicích v Barceloně, Madridu i Římě, v italské metropoli potrápil Novaka Djokoviče. Do Paříže přijel po finálové účasti na challengeru v Bordeaux. Na French Open stále neztratil set, na úvod mu vzdal Jack Draper a pak porazil nasazené Alexe de Minaura a Bornu Čoriče.

Nišioka měl vynikající vstup do letošního tenisového roku, po semifinále na generálce v Adelaide prošel na Australian Open bez ztráty setu do svého prvního grandslamového osmifinále. V následujících měsících se mu však přestalo dařit, na dalších osmi turnajích nedokázal porazit více než jednoho protivníka a celkem pětkrát ztroskotal hned na úvodním soupeři. Do areálu Rolanda Garrose přijel se sérií tří porážek a antukovou bilancí 2:4. Na French Open měl namále hned v prvním kole, když prohrával 0:2 na sety s Jeffreym Johnem Wolfem. Po postupu přes Maxe Purcella potřeboval pět setů i proti Thiagovi Seybothovi Wildovi.

Etcheverry je zaslouženě favoritem. Argentinec se cíti na antuce jako doma a v posledních dvou kolech vyřadil nasazené Alexe de Minaura a Bornu Čoriče, dokonce jim nepovolil jediný set. Nišioka nemusí být bez šance, nicméně do Paříže nedorazil v dobré formě a problémy měl v každém ze tří zápasů: s Jeffreym Johnem Wolfem prohrával 0:2 na sety, s Maxem Purcellem ztratil úvodní sadu a s rozjetým Thiagem Seybothem Wildem mohl klidně prohrát ve třech setech.

Tip na vítěze: Tomás Martín Etcheverry

Tomás Martín Etcheverry - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston, Santiago (F)

Největší úspěchy na antuce: Houston, Santiago (F)

Bilance: 25:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 21:10

Bilance proti hráčům TOP 50: 6:9 (kariérní 7:14)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Tomás Martín Etcheverry - French Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Barcelona (2K), Madrid (2K), Aix en Provence challenger (2K), Řím (2K), Bordeaux challenger (F)

Cesta turnajem: Draper (6:4, 1:0 skreč), (18) de Minaur (6:3, 7:6, 6:3), (15) Čorič (6:3, 7:6, 6:2)

Jošihito Nišioka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (OF)

Bilance: 13:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 5:4

Bilance proti hráčům TOP 50: 2:6 (kariérní 47:72)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Jošihito Nišioka - French Open

Kariérní bilance: 6:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Barcelona (OF), Madrid (3K), Cagliari challenger (2K), Řím (2K)

Cesta turnajem: Wolf (1:6, 3:6, 6:4, 6:3, 6:3), Purcell (4:6, 6:2, 7:5, 6:4), Seyboth Wild (3:6, 7:6, 2:6, 6:4, 6:0)



Grigor Dimitrov (29.) - Alexander Zverev (27.) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)

Grigor Dimitrov startuje na French Open potřinácté, teprve podruhé je ve druhém týdnu a bude útočit na své první čtvrtfinále v areálu Rolanda Garrose. V osmifinále se utká se semifinalistou posledních dvou ročníků Alexanderem Zverevem, který minimálně do této fáze prošel už pošesté v řadě. Ve vzájemné bilanci vede 3:1 Zverev, za posledních sedm let se potkali pouze jednou.

Dimitrov si na začátku sezony vedl velmi dobře. Po třetím kole na Australian Open, v němž potrápil pozdějšího šampiona Novaka Djokoviče, uhrál semifinále v rotterdamské hale. Pak ale nebyl schopný přes tři měsíce vyhrát dva zápasy po sobě, nicméně na většině turnajů měl těžký los. Znovu se mu to podařilo až na poslední generálce v Ženevě, kde zlikvidoval manko setu a brejku proti Christopherovi O'Connellovi i Taylorovi Fritzovi a přerušil sérii 11 semifinálových nezdarů. Ve svém prvním finále od Rotterdamu 2018 neuspěl. V Paříži zatím exceluje, set nepovolil Timofejovi Skatovovi, Emilovi Ruusuvuorimu ani Danielovi Altmaierovi.

Zverev si loni v semifinále právě na French Open ošklivě zranil kotník a sezona pro něj skončila. Na kurty se vrátil letos a na první solidnější výsledek dosáhl postupem do semifinále v únoru v Dubaji. Následně střídal osmifinálovou účast s vypadnutím hned s prvním protivníkem na turnaji a stabilnější formu našel až v posledních týdnech, kdy prošel do osmifinále v Madridu i Římě a do semifinále v Ženevě. Do Paříže nepřijel s nijak dobrou letošní bilancí 16:14, na antuce 8:5. Po cestě do osmifinále ztratil jediný set, po Lloydovi Harrisovi a Alexovi Molčanovi narazil na Francese Tiafoea a světovou dvanáctku přehrál ve čtyřech setech.

Dimitrov se v závěru antukového jara rozehrál do vynikající formy a po finále na poslední generálce v Ženevě exceluje. V Paříži stále neztratil set. Asi nikdo nepochybuje o tom, že může Zvereva porazit na jakémkoli povrchu, Němec navíc stále není po dlouhé zdravotní pauze v nejlepší formě. Na antuce je ale Zverev celkově lepším i úspěšnějším hráčem, v posledních letech si vede na grandslamech lépe a mohl by navzdory nestabilním výkonům potvrdit roli favorita. Jednoduché to však s největší pravděpodobností mít nebude.

Tip na vítěze: Alexander Zverev

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (F); Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva (F)

Bilance: 18:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance n a antuce: 10:4

Bilance proti hráčům TOP 30: 3:6 (kariérní 99:140)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:6)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Grigor Dimitrov - French Open

Kariérní bilance: 17:12

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020, 2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Monte Carlo (2K), Barcelona (OF), Madrid (3K), Řím (3K), Ženeva (F)

Cesta turnajem: Skatov (6:0, 6:3, 6:2), Ruusuvuori (7:6, 6:3, 6:4), Altmaier (6:4, 6:3, 6:1)

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva (SF)

Bilance: 19:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 11:5

Bilance proti hráčům TOP 30: 2:6 (kariérní 113:95)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 8:6)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Alexander Zverev - French Open

Kariérní bilance: 26:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 4:1

Generálka: Monte Carlo (OF), Mnichov (2K), Madrid (OF), Řím (OF), Ženeva (SF)

Cesta turnajem: Harris (7:6, 7:6, 6:1), Molčan (6:4, 6:2, 6:1), (12) Tiafoe (3:6, 7:6, 6:1, 7:6)