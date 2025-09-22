Agassi a Rafter: Všechny jsme šokovali. Laver Cup se stává jednou z nejdůležitějších akcí
Agassi prožil fantastickou premiéru v roli kapitána světového týmu, který v San Franciscu překvapivě porazil Evropu v čele s Carlosem Alcarazem a Alexanderem Zverevem. "Mnozí říkali, že nemáme žádnou šanci na vítězství. Kluci do toho ale dali všechno a nikdy si nepřestali věřit."
Legendární Američan vystřídal na lavičce krajana Johna McEnroea. A už před premiérou musel řešit komplikace, když se omluvili Ben Shelton a Tommy Paul. Hvězdné Američany nahradili krajané Alex Michelsen s Reillym Opelkou a šance světového výběru tím výrazně klesly.
Pořád se ale mohl Agassi spolehnout na Taylora Fritze a Alexe de Minaura, kteří nakonec skutečně byli hlavními oporami. "Všechny jsme šokovali. Tohle byl jeden z nejpamátnějších týdnů mého života a každý z členů týmu v tom sehrál roli," radoval se majitel osmi grandslamových trofejí Agassi.
Parádní premiéru má za sebou samozřejmě i zástupce kapitána Rafter. Australan nešetřil chválou na svůj tým ani na samotnou soutěž vytvořenou švýcarskou ikonou Rogerem Federerem na počest legendárního Roda Lavera.
"Vím, že trvá roky, než se vybuduje tradice. Ale jsme kousíček od toho, abychom z Laver Cupu učinili jeden z nejdůležitějších turnajů sezony. Organizace je fantastická, zapojení hráčů je obrovské a byla to nádherná zkušenost," řekl dvojnásobný vítěz US Open.
Laver Cup má i své kritiky. Podle některých se jedná o naprosto zbytečný turnaj, ve kterém se o nic zajímavého nehraje. Navíc měl původně zavítat do zemí, kde není světový tenis tolik k vidění.
A tento slib pořadatelé úplně neplní. Například následující ročník v roce 2026 se uskuteční v londýnské O2 Areně, kde se dlouho konal Turnaj mistrů. Ještě k tomu se tam Laver Cup nebude hrát poprvé, tato soutěž se do britské metropole podívala už v roce 2022.
Menšík další body pro tým Evropy nezískal. Laver Cup pro výběr světa poté vybojoval Fritz
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře