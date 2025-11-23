Alcaraz odmítá návrh Toniho Nadala: Změny v tenisu? Nemůžeme jít proti evoluci
Ve svém návrhu představil několik možných změn – od menších raket, které by přirozeně omezily rychlost míče, až po pomalejší povrchy podporující strategii na úkor síly. Podle něj současné tempo žene hráče na samou hranu fyzických možností a přispívá k nárůstu zranění.
Alcaraz ale s jeho pohledem nesouhlasí, byť mu rozumí. "Přechod od dřevěných rámů k moderním grafitovým technologiím je přirozenou a hlavně nevratnou součástí vývoje. Obracení trendu by znamenalo návrat k minulosti, která už neodpovídá realitě současného sportu," má jasno španělská superstar.
Alcaraz dále připomněl, že vyšší rychlost hry není novinkou posledních let. Už za éry Rafaela Nadala, na níž se právě Toni Nadal v klíčové míře podílel, došlo podle jeho názoru k výraznému zrychlení oproti předchozím generacím. "Dnešní atletická připravenost i technologie pak celý proces posunuly ještě dál," dodává šestinásobný grandslamový šampion.
"Nemůžeme se bavit o zpomalování tenisu. Naopak. Je třeba, aby se hráči fyzicky, ale i strategicky přizpůsobili tempu, které moderní tenis vyžaduje. Nemůžeme se vracet ke starším technologiím nebo výrazně měnit podmínky na kurtech," dodává úřadující světová jednička.
Zatímco Toni Nadal volá po delší kariéře hráčů a pečlivé úpravě podmínek, Alcaraz se tak staví za evoluci, přirozený pokrok a rostoucí atletičnost. Podle něj je zřejmé, že vývoj tenisu se nezastaví – ani dnes, ani v budoucnu.
"Bylo by to jako udělat krok zpět. Tenis začal s dřevěnými raketami, pak se přesunul na kovové a hliníkové. Teď máme jiné typy raket, které umožňují větší rotaci. Dříve jsme hráli plošší údery s menší rychlostí, nyní je to zase jinak."
A pokračuje: "V průběhu let, za Rafových časů, jsme už hráli rychleji než dříve a teď ještě rychleji. Nemůžeme jít proti evoluci. Musíme být fyzicky připraveni na rychlost, s jakou hrajeme. Prostě s Toniho myšlenkou nesouhlasím," uzavírá Alcaraz.
