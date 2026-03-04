Alcaraz označil odchod Ferrera za malou změnu. Před Indian Wells je v nejlepší možné náladě
"Tenhle turnaj má všechno co potřebuji, proto se tu cítím tak skvěle," oznámil Alcaraz po příjezdu do Indian Wells. V Kalifonii ovládl dva z posledních tří ročníků, když padl pouze loni v semifinále s Jackem Draperem. Mezi čtyřku nejlepších zde postoupil i v roce 2022, kdy prohrál s krajanem Rafaelem Nadalem. O rok dříve nestačil hned na úvod na Andyho Murrayho.
Není divu, že je aktuální lídr žebříčku před začátkem úvodní tisícovky roku velmi nadšený. Letos totiž ještě neprohrál ani jeden ze 13 duelů. Na Australian Open zkompletoval kariérní grandslam a následně ovládl i pětistovku v Dauhá, kde ve finále smetl Arthura Filse 6:2, 6:1. "Ten zápas bych zařadil určitě do TOP 10 těch nejlepších, které jsem v mé kariéře odehrál," pochvaloval si svůj poslední duel. Po vítězství v Kataru se rozhodl chvíli odpočívat doma, aby byl na Sunshine Double co nejlépe připravený.
Alcaraz dostal také otázku, jak to v jeho týmu probíhá po rozchodu s Juanem Carlosem Ferrerem. "Zbytek týmu zůstal stejný, takže pociťuju jen malé změny. Všichni se snaží, abych se na kurtu i mimo něj cítil co nejvíce komfortně," přiznal Španěl. Podle jeho slov i výkonů na kurtu zatím odchod jeho dlouholetého trenéra není příliš znát a je jen otázkou, zda se do budoucna projeví jakkoli negativně.
V závěru krátkého rozhovoru potvrdil, že si tenis aktuálně velmi užívá. "Miluju fanoušky, miluju hrát tenis. Není důvod proč bych měl být nešťastný, snažím se si tenhle život užívat," dodal. Do kalifornské tisícovky vstoupí soubojem druhého kola proti vítězi duelu mezi Francouzem Terencem Atmanem a Bulharem Grigorem Dimitrovem.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře