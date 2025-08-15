Alcaraz si vedení utéct nenechal. V Cincinnati je jednu výhru od návratu do finále
Alcaraz – Rubljov 6:3, 4:6, 7:5
Carlos Alcaraz ve čtvrtfinále v Cincinnati nepředvedl ideální výkon a proti Andreji Rubljovovi se na výhru pořádně nadřel. V prvním setu byl jasně lepším hráčem, Rusovi sebral podání hned ve třetí hře a druhým brejkem sadu ukončil. Solidně podával a dělal minimum chyb. To se však v průběhu zápasu změnilo a výkon Španěla klesl.
K prvnímu brejkbolu se Rubljov dostal až v sedmé hře druhé sady. Španěl při něm poslal forhend za základní čáru a devátý nasazený hráč turnaje následně potvrdil na 5:3. O dvě hry později sadu dopodával a stav setů vyrovnal. Po úvodním gamu rozhodující sady bylo utkání na pár minut přerušeno kvůli zdravotnímu stavu jednoho z diváků.
Krátká pauza v rozhodujícím setu ani na jednom z hráčů znát nebyla. Alcaraz v osmé hře proměnil skvělým útokem svůj třetí brejkbol v tomto dějství a po dvou hodinách šel podávat na vítězství. Nedokázal se však opřít o první servis, Rubljov přidal na riziku a podařilo se mu vyrovnat. Španěl znovu zaútočil při podání soupeře těsně před tie-breakem, zároveň mu ruský hráč pomohl dvěma dvojchybami v gamu a svou celkově osmou zápas ukončil.
Oba hráči v utkání zaznamenali stejně es a vítězných úderů, druhý hráč světa však udělal méně dvojchyb a nevynucených chyb. Alcaraz protáhl svou neporazitelnost na turnajích Masters na 15 utkání. Tuto sérii začal v Monte Carlu a následně ovládl i tisícovku v Římě. V Cincinnati zvládl i druhý třísetový zápas, poté co v úvodním utkání přetlačil Damira Džumhura.
O zopakování finále z roku 2023, kde z mečbolu prohrál s Novakem Djokovičem, si zahraje s vítězem duelu mezi Alexanderem Zverevem a domácím Benem Sheltonem, který ovládl přechozí prestižní podnik v Torontu. V horní polovině jsou semifinalisty světová jednička Jannik Sinner a překvapení turnaje Francouz Terence Atmane.
