Alcaraz útočí na hattrick, nezastavil ho ani Cerúndolo

ATP INDIAN WELLS - V Indian Wells to miluje. Carlos Alcaraz (21) zde z 22 odehraných zápasů prohrál pouhé dva, v posledních dvou letech přemožitele nenašel vůbec. Statistiku si rozhodně nechtěl pokazit ani ve čtvrtfinálovém souboji s výborně hrajícím Argentincem Franciscem Cerúndolem (26), což se mu také po výhře 6:3, 7:6 povedlo. I když především ve druhém setu se světová trojka dostala do pořádných problémů…

Šest setů v řadě vyhrál v Indian Wells Cerúndolo a s tímto sebevědomím nastoupil i do duelu s favorizovaným Alcarazem. Ve větrném počasí však jako první zaváhal za stavu 3:4 na servisu právě Argentinec, a to favoritovi utkání na zisk prvního setu v poměru 6:3. stačilo.

V tom druhém se především v jeho první polovině psal úplně jiný příběh. Cerúndolo prolomil ve čtvrté hře poprvé v zápase svému soupeři servis, brejk vzápětí potvrdil a dostal se do nadějného vedení 4:1. Ani to mu však nestačilo. Dvojnásobný šampion místního turnaje si vzal ztracené podání zpět a o výsledku tak musela rozhodnout zkrácená hra.

V té už měl navrch Španěl. Rychle se dostal do vedení 4:1, Cerúndolo sice ještě dokázal zabojovat a snížit na 4:5, to však bylo vše. Po hodině a 45 minutách tak slavil postup Alcaraz.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Dnes to byl boj o přežití. Snažil jsem se dostat do dobrého rytmu, do tempa a hlavně využít své šance. Jsem hrdý na to, že se mi to povedlo nakonec zvládnout," říkal spokojený vítěz, který odvrátil osm z devíti brejkbolových příležitostí soupeře.

Největší rozdíl mezi oběma tenisty byl především v bodech získaných po druhém servisu, kde se čtyřnásobný grandslamový šampion mohl pochlubit 60 procentní úspěšností, zatímco jeho soupeř se dostal na poloviční číslo. Aktivní Španěl se často tlačil k síti, kde úspěšně zakončil 18 z 23 výměn.



"Tenis je o vítězství. Nezáleží na tom, jakým způsobem se k němu dostanete. Nemusíte každý den hrát skvěle, ale musíte si poradit s konkrétní situací na kurtu. A to se mi dnes povedlo," dodal Alcaraz, kterého v boji o finále čeká Brit Jack Draper.

Španěl zůstává v řebříčku na třetím místě, před druhého Alexandera Zvereva mu nepomůže ani případný triumf na turnaji.

