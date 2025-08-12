Alcaraz v Cincinnati zaznamenal 50. výhru v sezoně a napodobil Djokoviče
Carlos Alcaraz v Cincinnati i ve druhém zápase potvrdil roli favorita a dál si vylepšuje svojí skvělou bilanci na letošních turnajích Masters. Po vítězství nad Hamadem Medjedovičem prodloužil svou sérii na takto prestižních podnicích na 13 utkání bez porážky. Naposledy neuspěl v březnu v Miami.
Španěl, který od začátku antukové sezony prožívá skvělé období, zaznamenal už 50 výher v letošní roce a stal se prvním hráčem po osmi letech, kterému se povedlo tohoto čísla dosáhnout ve čtyřech po sobě jdoucích sezonách. V roce 2022 posbíral 57 vítězství, v následující sezoně jich přidal ještě o osm více a loni dosáhl na 54 úspěšných zápasů.
Poslední, kdo se mohl takovým milníkem chlubit byl Novak Djokovič, který více jak 50 vítězství posbíral v sezonách 2013-2016. Srb v tomto období hrál celkem 12 grandslamových finále, v sedmi z nich uspěl. Alcaraz odehrál šest finálových klání a majorech a podlehl pouze Janniku Sinnerovi v tom posledním ve Wimbledonu.
Alcaraz je prvním hráčem, který letos dosáhl na 50 výher a z posledních 37 utkání neuspěl jen dvakrát. Proti Sinnerovi v All England Clubu a proti Holgeru Runemu ve finále v Barceloně, kde ho limitovalo zranění.
Druhého hráče světa by letos mělo čekat ještě pět turnajů + Davis Cup. Pokud bude hrát podle plánu na US Open, v Pekingu, na Masters v Šanghaji a Paříži a na Turnaji mistrů, má šanci překonat svůj rekordní počet 65 vítězství z roku 2023.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře