Alcarazova účast v Madridu je v ohrožení. Čekám na vyjádření lékařů, prozradil

Carlos Alcaraz (21) španělským médiím prozradil, že není jasné, zda nastoupí na probíhajícím turnaji Masters v Madridu. Příčinou je zranění, které si třetí hráč světa přivodil během finále v Barceloně. Několikrát si nechal ošetřovat pravé stehno a následně prohrál s Holgerem Runem (21). Jeho neúčasti na největší španělské akci napovídá i fakt, že zde zatím neodehrál žádný trénink.

Carlos Alcaraz v neděli dohrával finále v Barceloně se zraněným stehenním svalem, a i kvůli tomu nakonec s Holgerem Runem prohrál. V tu chvíli ještě nebylo jasné, zda bude ohrožena jeho účast na tisícovce v Madridu.

Španěl svůj start ještě oficiálně nepotvrdil ani nevyvrátil. Zmínil pouze, že udělá, co bude v jeho silách, aby na největší domácí akci mohl hrát. "Vždy se snažím udělat vše, abych sem mohl přijet a soutěžit," řekl poté, co dorazil do španělské metropole, ve které byl jedním z hlavních terčů novinářů.

"Cítím se dobře, doufám a věřím, že to nebude nic vážného. Byl jsem na testech a čekám na výsledky a vyjádření lékařů. Uvidíme, jak to bude v dalších dnech, a doufám, že budu moci v Madridu hrát," řekl rodák z Murcie ke svému zranění, které si přivodil v barcelonském finále. V Madridu však ještě ani jednou netrénoval.

Před jeho úvodním vystoupení má ještě dost času. V prvním kole má coby nasazená dvojka volný los, a tak by měl do soutěže vstoupit až v sobotu. Jeho prvním soupeřem bude vítěz duelu mezi Japoncem Jošihitem Nišiokou a Belgičanem Zizou Bergsem.