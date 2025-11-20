Alcarazovo zranění? Je to sezona vydělávání peněz, nešetří hvězdu americká legenda
Španělsko i bez své hlavní hvězdy úspěšně zvládlo čtvrtfinálový duel Davis Cupu proti českému výběru. Alcaraz původně se startem v týmové soutěži počítal, zranění z finálového duelu Turnaje mistrů s Jannikem Sinnerem mu však změnilo plány.
"S velkou lítostí oznamuji, že nebudu moci hrát za Španělsko v Davis Cupu v Bologni. Mám otok v pravém hamstringu a lékaři mi doporučují nesoutěžit. Vždycky jsem říkal, že reprezentovat je to nejlepší, co existuje, a moc jsem se těšil, že nám pomůžu bojovat o Davis Cup. Domů jedu s těžkým srdcem," napsal na sociální sítě.
Oficiální sezona pro šestinásobného grandslamového vítěze tím skončila, přesto ho ještě čekají dva prosincové exhibiční turnaje ve Spojených státech – 7. prosince v New Jersey a o den později v Miami.
O jeho programu debatovali Jimmy Connors a jeho syn Brett v podcastu Advantage Connors, kde hodnotili i průběh finále ATP. "Carlos měl menší problém s hamstringem a během zápasu si ho nechal ošetřit, což ho donutilo odstoupit z Davis Cupu. Nevím, jakou roli to sehrálo," poznamenal Brett a dodal, že podobné momenty hráči neradi komentují.
Zároveň upozornil, že bude zajímavé sledovat, kolik exhibičních zápasů Alcaraz v příštím měsíci odehraje. "Je to sezona vydělávání peněz," poznamenal bez servítek Brett Connors.
Connors starší na to reagoval s nadhledem: "Jo, je to sezona vydělávání peněz. A čím více jich vydělá, tím lépe. Bude zajímavé sledovat, jestli to kluci nepřeženou a nepřijedou na Australian Open unavení."
Podle něj pak mohou zaznít i výmluvy na cestování a přetížení z exhibic. "Můžete vydělat spoustu peněz, ale pak prohrajete ve druhém kole Australian Open," dodal.
Brett diskusi uzavřel připomínkou věku současných hvězd: "Tito hráči jsou mladí, je jim něco málo přes dvacet a můžou dělat cokoli, běhat věčně."
