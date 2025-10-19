Andrejevová riskuje Turnaj mistryň. V Tokiu nehraje a může ztratit poslední postupové místo

DNES, 10:45
Aktuality 10
Na ženském okruhu stále probíhá boj o poslední místo na Turnaji mistryň v Rijádu. A Mirra Andrejevová (18) se ho překvapivě v příštím týdnu nezúčastní. Ruskou kometu už přeskočila Jasmine Paoliniová (29) a absence světové šestky v Tokiu otevírá ještě větší šanci pro Jelenu Rybakinovou (26).
Mirra Andrejevová by mohla přijít o šanci kvalifikovat se na Turnaj mistryň (© WANG HE / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Boj o účast na letošním Turnaji mistryň se zúžil jen na dvě jména. Paoliniová sice prohrála 3:6, 2:6 sobotní semifinále v Ningbu s konkurentkou Rybakinovou, ale i tak si letenku do Rijádu nakonec zajistila. Italka totiž v živém pořadí aktuální sezony figuruje na sedmém místě a v příštím týdnu ji může předstihnout už jen Rybakinová.

Očekávalo se, že do dramatického boje ještě zasáhne Andrejevová, která stále nemá singlovou účast jistou a figuruje na posledním postupovém místě. Ruská kometa sice neměla původně start na blížící se pětistovce v Tokiu v plánu, nicméně mohla zkusit požádat o divokou kartu a zabojovat o důležité body.

Tokio bylo pro Andrejevovou jedinou variantou. Hraje se ještě v Guangzhou, ovšem hráčky TOP 10 se nemohou turnajů kategorie WTA 250 účastnit, pokud nepožádají o výjimku. A tu by správně měla obdržet jen úřadující šampionka nebo domácí tenistka.

Jedním z klíčových faktorů pro další vývoj bude, zda Rybakinová v neděli zvládne finále s Jekatěrinou Alexandrovovou v Ningbu. Nyní má v živém hodnocení letošní sezony na kontě 4 130 bodů a v případě triumfu zapíše dalších 175 bodů.

Pokud Rybakinová získá svůj teprve druhý titul od loňského května, bude mít 4 305 bodů a za Andrejevovou by zaostávala o pouhých 15 bodů. Rybakinové by v takovém případě stačilo v Tokiu vyhrát dva zápasy a dojít do semifinále. Když naopak finále v Ningbu prohraje, bude potřebovat v japonské metropoli triumfovat.

V posledním týdnu klasické sezony se na okruhu WTA konají ještě tři turnaje kategorie WTA 250. Ty však končí 2. listopadu, tedy den po začátku Turnaje mistryň. Do žebříčku letošní sezony se tak nezapočítávají.

Letošní ročník Turnaje mistryň se uskuteční od 1. do 8. listopadu v Rijádu. Jistý start mají Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Amanda Anisimovová, Jessica Pegulaová, Madison Keysová a Paoliniová.

Andrejevová by nicméně do Saúdské Arábie měla dorazit bez ohledu na výsledky Rybakinové, jelikož se s krajankou Dianou Šnajderovou kvalifikovala ve čtyřhře.

Živý žebříček letošní sezony

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
com
19.10.2025 11:39
pokud ji v prvnim kole nevyradi Hunter/Kraw tak ocekavam titul

Jedina moznost je prave v tom prvnim kole, kde muzem ocekavat, ze Townsendka s Perezkou nebudou sehrani a Hunter/kraw budou chtit TT oplatit finalou porazku
Reagovat
com
19.10.2025 11:40
patri dolu pod Punišhera
Reagovat
com
19.10.2025 11:01
Tak nevim jestli je ušatice vazne tak blbá, že si o tu kartu nezažádala, nebo je jí ten TM prostě jedno, podobně jako u naší Káči, světová jednička v deblu
Reagovat
The_Punisher
19.10.2025 11:13
Tak silně pochybuji, že TT Tokyo vyhraje Dej na má slova.
Reagovat
GaelM
19.10.2025 11:47
Kéž by, ale jsou to jen 4 zápasy. Navíc hráčky jsou s koncem sezóny na limitu a může některá méně motivovaná soupeřka odstoupit, jak jsme viděli minulý týden v Ningbu i Osace. Já se obávám, že jí to velmi pravděpodobně vyjde.
Reagovat
GaelM
19.10.2025 11:49
Je možné že má nějaké fyzické problémy a nemůže si dovolit teď bojovat o poslední body, potom ani ne týden pauza a potom TM v obou disciplínách. Tak to prostě riskla jestli jí to bude stačit bez boje...
Reagovat
Liverpool22
19.10.2025 12:05
Rybka už je set dole Takže Mirra asi věděla co dělá, trošku zariskovala a pošetří síly. smile
Reagovat
Carter
19.10.2025 12:13
A možno sú nejaké zákulisné info, že napr. Keys nebude hrať kvôli nejakému zraneniu. Aj to je možnosť. Naposledy hrala na us open.
Reagovat
Liverpool22
19.10.2025 12:18
Jo, jo uvidíme jak vše dopadne. Rybku bych rád na TM viděl.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
19.10.2025 12:22
Keys prý v nějakém posledním podcastu říkala, že na TM pojede, i když Asii nehrála.
Reagovat

