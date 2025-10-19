Andrejevová riskuje Turnaj mistryň. V Tokiu nehraje a může ztratit poslední postupové místo
Boj o účast na letošním Turnaji mistryň se zúžil jen na dvě jména. Paoliniová sice prohrála 3:6, 2:6 sobotní semifinále v Ningbu s konkurentkou Rybakinovou, ale i tak si letenku do Rijádu nakonec zajistila. Italka totiž v živém pořadí aktuální sezony figuruje na sedmém místě a v příštím týdnu ji může předstihnout už jen Rybakinová.
Očekávalo se, že do dramatického boje ještě zasáhne Andrejevová, která stále nemá singlovou účast jistou a figuruje na posledním postupovém místě. Ruská kometa sice neměla původně start na blížící se pětistovce v Tokiu v plánu, nicméně mohla zkusit požádat o divokou kartu a zabojovat o důležité body.
Tokio bylo pro Andrejevovou jedinou variantou. Hraje se ještě v Guangzhou, ovšem hráčky TOP 10 se nemohou turnajů kategorie WTA 250 účastnit, pokud nepožádají o výjimku. A tu by správně měla obdržet jen úřadující šampionka nebo domácí tenistka.
Jedním z klíčových faktorů pro další vývoj bude, zda Rybakinová v neděli zvládne finále s Jekatěrinou Alexandrovovou v Ningbu. Nyní má v živém hodnocení letošní sezony na kontě 4 130 bodů a v případě triumfu zapíše dalších 175 bodů.
Pokud Rybakinová získá svůj teprve druhý titul od loňského května, bude mít 4 305 bodů a za Andrejevovou by zaostávala o pouhých 15 bodů. Rybakinové by v takovém případě stačilo v Tokiu vyhrát dva zápasy a dojít do semifinále. Když naopak finále v Ningbu prohraje, bude potřebovat v japonské metropoli triumfovat.
V posledním týdnu klasické sezony se na okruhu WTA konají ještě tři turnaje kategorie WTA 250. Ty však končí 2. listopadu, tedy den po začátku Turnaje mistryň. Do žebříčku letošní sezony se tak nezapočítávají.
Letošní ročník Turnaje mistryň se uskuteční od 1. do 8. listopadu v Rijádu. Jistý start mají Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Amanda Anisimovová, Jessica Pegulaová, Madison Keysová a Paoliniová.
Andrejevová by nicméně do Saúdské Arábie měla dorazit bez ohledu na výsledky Rybakinové, jelikož se s krajankou Dianou Šnajderovou kvalifikovala ve čtyřhře.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Jedina moznost je prave v tom prvnim kole, kde muzem ocekavat, ze Townsendka s Perezkou nebudou sehrani a Hunter/kraw budou chtit TT oplatit finalou porazku