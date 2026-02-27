Ani bod! Vacherotovi unikátní počin nestačil, v Acapulku dohrál
Až do loňského října bylo Vacherotovo jméno širší veřejnosti prakticky neznámé. Po šokujícím triumfu na Masters v Šanghaji se ale vše změnilo. A v pondělním vydání žebříčku si monacký tenista znovu vylepší své životní maximum, když bude 25. hráčem světa. Nic na tom nezměnila ani jeho porážka ve čtvrtfinále s Nakashimou.
Do zápasu s Američanem přitom bratranec známějšího Arthura Rinderknecha vlétl neuvěřitelně. Svého soupeře zasypal řadou agresivních úderů od základní čáry, které prokládal výborným servisem. Důkazem budiž fakt, že Američan v prvním dějství neuhrál během čtyř servisových gamů svého soupeře jediný fiftýn!
Vacherot se tak mohl pochlubit unikátní bilancí na svém podání 16:0. Rodák ze San Diega naopak o svůj servis přišel hned dvakrát a o sadu přišel za necelou půlhodinu hry jasně 2:6.
Ve druhém setu se na kurtu odehrával naprosto jiný příběh. Američan podstatně zpřesnil hru, Vacherot naopak ztratil jistotu, často musel do výměn jít přes druhé podání, a to se mu vymstilo.
Za stavu 2:3 si monacká kometa poprvé prohrála podání, to samé zopakovala i při svém dalším servisovém gamu a o osudu druhého dějství bylo jasno. Nakashima v dlouhé osmé hře proměnil čtvrtý setbol, vyhrál 6:2 a srovnal na 1:1.
Comeback COMPLETE @b_nakashima rounds out the #AMT2026 semi-finals with a 2-6 6-2 6-3 victory over Vacherot. pic.twitter.com/syN5MvIas0 — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026
Ani v rozhodující sadě se žádné drama neodehrávalo. Kouzla zbavený Vacherot marně hledal skvěle fungující servis z prvního setu, byl to naopak jeho soupeř, kdo přebral ve výměnách iniciativu a ujal se vedení 2:0. A to mu také stačilo.
V dalším průběhu si Nakashima počínal na svém podání naprosto suverénně, svému soupeři dovolil ve zbytku setu jen tři body na příjmu. Po hodině a 49 minutách proměnil svůj třetí mečbol a mohl slavit postup do semifinále, kde na něj čeká krajan Frances Tiafoe.
