Ani bod! Vacherotovi unikátní počin nestačil, v Acapulku dohrál

DNES, 07:50
Aktuality 4
ATP ACAPULCO - Zápas měl výborně rozehraný, postupu se však nakonec nedočkal. Valentin Vacherot (27) skončil na turnaji v Acapulku ve čtvrtfinále, když padl v třísetovém zápase s Američanem Brandonem Nakashimou (24) po výsledku 6:2, 2:6 a 3:6. Monackému tenistovi nebyl nic platný ani unikátní statistický kousek v úvodním dějství.
Profily hráčů
Vacherot Valentin
Nakashima Brandon
Valentin Vacherot na postup v Acapulku nedosáhl (@ ČTK / AP / Eduardo Verdugo)

Až do loňského října bylo Vacherotovo jméno širší veřejnosti prakticky neznámé. Po šokujícím triumfu na Masters v Šanghaji se ale vše změnilo. A v pondělním vydání žebříčku si monacký tenista znovu vylepší své životní maximum, když bude 25. hráčem světa. Nic na tom nezměnila ani jeho porážka ve čtvrtfinále s Nakashimou.

Do zápasu s Američanem přitom bratranec známějšího Arthura Rinderknecha vlétl neuvěřitelně. Svého soupeře zasypal řadou agresivních úderů od základní čáry, které prokládal výborným servisem. Důkazem budiž fakt, že Američan v prvním dějství neuhrál během čtyř servisových gamů svého soupeře jediný fiftýn!

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Vacherot se tak mohl pochlubit unikátní bilancí na svém podání 16:0. Rodák ze San Diega naopak o svůj servis přišel hned dvakrát a o sadu přišel za necelou půlhodinu hry jasně 2:6.

Ve druhém setu se na kurtu odehrával naprosto jiný příběh. Američan podstatně zpřesnil hru, Vacherot naopak ztratil jistotu, často musel do výměn jít přes druhé podání, a to se mu vymstilo.

Za stavu 2:3 si monacká kometa poprvé prohrála podání, to samé zopakovala i při svém dalším servisovém gamu a o osudu druhého dějství bylo jasno. Nakashima v dlouhé osmé hře proměnil čtvrtý setbol, vyhrál 6:2 a srovnal na 1:1.

Ani v rozhodující sadě se žádné drama neodehrávalo. Kouzla zbavený Vacherot marně hledal skvěle fungující servis z prvního setu, byl to naopak jeho soupeř, kdo přebral ve výměnách iniciativu a ujal se vedení 2:0. A to mu také stačilo.

V dalším průběhu si Nakashima počínal na svém podání naprosto suverénně, svému soupeři dovolil ve zbytku setu jen tři body na příjmu. Po hodině a 49 minutách proměnil svůj třetí mečbol a mohl slavit postup do semifinále, kde na něj čeká krajan Frances Tiafoe.

Výsledky turnaje ATP 500 v Acapulku

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
Krisboy
27.02.2026 09:02
Přepálil začátek, no. Špatně si rozvrhnul síly.
Reagovat
Mantra
27.02.2026 08:25
Vacherot je znám už minimálně tři sezony a růžky vystrkoval už dříve. Hlavne na antuce. Ale to by nekdo, kdo pise o tenise měl vědět. Trochu mi to pripada jako kdyby na speciální strance o fotbalu znali jen hráče z premier league. Tady by se melo primárně psat o lahudkach, technice toho sportu, rozhovory s hráči, trenery, kondičáky ad lidmi ze zákulisí. I zahraničí. Vic do hloubky, méně znama jmena a detailně. Ale toho se nedočkáme.
Reagovat
Yonaash
27.02.2026 09:11
Hlavně některé ti titulky s vykřičníky a senzacemi působí dosti bulvárně
Reagovat
Beppo
27.02.2026 11:03
Naprostý souhlas. Zbytečně se články bulvarizují. Nadpisy mnohdy ani neodpovídají obsahu článku. Holt potřebují "kliky". Už jsem jim to psal i v mailu.
Reagovat

