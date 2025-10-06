Anisimovová a Keysová mají jistý Turnaj mistryň. Zbývají poslední tři místa
Anisimovová se díky zisku své druhé trofeje na prestižních turnajích WTA 1000 posunula na třetí místo v hodnocení letošní sezony a zároveň se poprvé v kariéře kvalifikovala na Turnaj mistryň, který se letos koná v Rijádu. Američanka letos vedle Pekingu triumfovala také v Dauhá a zahrála si dvě grandslamové finále ve Wimbledonu a na domácím US Open, pokaždé však odešla poražená.
Společně s ní má nově jistotu startu na turnaji pro osm nejúspěšnějších singlistek sezony také její Keysová, která je sice až na šestém místě, ale účast ji zajistil zisk grandslamu v Melbourne. Američanky tak doplnily svou krajanku Coco Gauffovou, Polku Igu Šwiatekovou a světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
S největší pravděpodobností se na závěrečný podnik sezony do Rijádu podívá i Jessica Pegulaová, která je v pořadí letošní sezony pátá. Předposlední postupovou příčku drží ruská teenagerka Andrejevová. Rozdíl pouhých 65 bodů mezi sebou májí osmá Rybakinová a devátá Jasmine Paoliniová, které se o zisku co největšího počtu bodů poperou na probíhající tisícovce ve Wuhanu.
Do boje o poslední volná místa určitě ještě bude chtít promluvit Jekatěrina Alexandrovová, která je aktuálně desátá. Ruska má po Wuhanu přihlášené i pětistovky v čínském Ningbu a japonském Tokiu, kde by mohla získat velkou porci bodů a svou ztrátu na postupové pozice dohnat.
Z Češek si letos nejlépe vede Linda Nosková, která je i díky finále v Pekingu na 15. místě. Na osmou příčku však ztrácí 1 500 bodů. Pokud by tedy teoreticky chtěla do Rijádu letět, musela by ovládnout Wuhan a přihlásit se i na další asijské turnaje. To by pro ni byl však až moc náročný program a s velkou pravděpodobností raději zvolí variantu odpočívat a poté se připravit na novou sezonu.
