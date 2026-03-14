Aryna? Je skvělá, ale jedničkou chci být já. A už letos, plánuje Rybakinová
Rybakinová se do finále "pátého grandslamu" probojovala po výhře nad Elinou Svitolinovou. Po utkání přiznala, že její výkon nebyl ideální, přesto měla z postupu velkou radost.
"Možná to nebyl můj nejlepší výkon, ale jsem nesmírně šťastná, že jsem tento zápas vyhrála a znovu se dostala do finále," uvedla Rybakinová. "Za vším stojí můj tým. Loni jsem začala dosahovat lepších výsledků, i když přiznávám, že větší sebevědomí se nedostavilo, dokud jsem nezačala porážet výše postavené soupeřky. Posouváme se vpřed a teď mám kolem sebe velmi dobrý tým, což mě velmi těší. Snažíme se každý den zlepšovat a postupně se to projevuje i na výsledcích."
Ve finále se znovu střetne se Sabalenkovou, proti níž očekává náročný duel. "Zápasy proti ní byly vždycky velmi těžké. Pokaždé, když hraji proti Aryně, vím, že budou náročné. Pamatuji si finále, které jsme tu hrály v roce 2023, ale od té doby jsme se proti sobě střetly několikrát, takže bude záležet na tom, kdo ty klíčové momenty zvládne lépe. Obvykle se držíme podobné strategie, takže uvidíme, kdo dokáže hrát agresivněji a zároveň bez větších chyb."
Kazašská tenistka zároveň prozradila, že jejím hlavním cílem pro probíhající sezonu je posun na první místo světového žebříčku, které momentálně drží právě Sabalenková. "Aryna je skvělá. V posledních dvou letech ukázala skvělý tenis. Ale já chci být světovou jedničkou. A pokusím se toho dosáhnout už letos. Uvidíme, jestli se to povede," uvedla rodačka z Moskvy.
Rybakinová zároveň připustila, že statistiky vzájemných finálových zápasů proti Sabalenkové příliš neřeší. "Upřímně, nepřemýšlela jsem o žádných statistikách. Prohrála jsem s ní ve finále v Austrálii v roce 2023, ale vždycky říkám totéž: každý zápas je jiný," řekla. "Každý den je jiný, každý turnaj. Můžete jeden den hrát dobře a pak se druhý den probudit a necítit se nejlépe. Klíčem je vždy najít cestu."
Podle Rybakinové mohou hrát roli i specifické podmínky na turnaji v Indian Wells. "Známe se velmi dobře, její hra je velmi fyzická, ale tady je míč velmi těžký a výměny jsou trochu delší než na jiných tvrdých kurtech, kde se všechno obvykle pohybuje rychleji," vysvětlila. "Bude to pro nás obě těžký zápas. Budeme se snažit dobře podávat a vyvíjet na sebe tlak, takže uvidíme, co se stane."
Ve vzájemné bilanci vede světová jednička těsně 8:7, poslední dva vzájemné zápasy však vyhrála ruská rodačka.
Chci ten zápas! netajila natěšená Sabalenková. V Indian Wells se chystá na dvojitou odvetu
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
od r. 2025 3x resp. 1x
bude to opět vyrovnaný souboj, který rozhodnou detaily
pokud vsadit, tak jedině na Rybakinu, na kterou je nyní okolo 2,3, příp. jen nezaujatě koukat
to se už vyplatilo na AO
Sabalenku primárně porážely agresivní soupeřky hrající na riziko jako jsou Swiatek, Anisimova, Zheng, Andreeva, Keys, Ostapenko, Tauson
našly se i obranářky nebo kreativnější typy jako Gauff, Pegula, Vondroušová, Navarro, Muchová či Bouzková
stejný herní styl ala Sabalenka většinou nepovede k úspěchu kvůli vyšší kvalitě u Sabalenky
je potřeba jí přechcat, vyvést z tempa, hrát arytmicky a hlavně ji pořádně nasrat
https://sport.aktualne.cz/ostatni-sporty/brutalni-osud-dostihoveho-kone-v-polevce-ho-prozradil-mikrocip/
aspon si po sebe precitajte, co napisete, lebo v roku 2023 vyhrala Rybakina finale, viem, ze v rychlosti clovek narobi kopec kiksov, ale sa mi zda, ze na tunajsie pomery ich zacina byt privela