Chci ten zápas! netajila natěšená Sabalenková. V Indian Wells se chystá na dvojitou odvetu
Sabalenková odehrála v semifinále proti Noskové bezpochyby skvělý zápas a svou úroveň si pochvalovala. "Jedno z nejlepších utkání, které jsem tu odehrála. Jsem velmi spokojená s mnoha aspekty své hry, s podáním, s tím jaký výkon jsem předvedla a jsem šťastná, že si zde zahraji další finále," řekla v rozhovoru pro Tennis Channel.
Finále v Indian Wells si zahraje už potřetí, dosud v něm však neuspěla. "Budu mít další šanci získat tu krásnou trofej. Ale nyní chci tu velkou, těch malých už mám dost," komentovala s úsměvem. Loni zde v boji o trofej podlehla Miře Andrejevové a před třemi lety Rybakinové.
Právě s aktuální světovou trojkou zde změří síly znovu a má jí co vracet. Nejen, že s ní padla ve zdejším závěrečném duelu v roce 2023, ale letos proti ní neuspěla ani v boji o trofej na Australian Open. V Melbourne prohrála už třetí z posledních čtyř grandslamových finále. "Chci ten zápas," upozornila Sabalenková, která se proti Rybakinové chystá na velkou odvetu. V celkové vzájemné bilanci ale vede Běloruska 8:7.
"Poslední dobou jsem prohrála mnoho velkých finálových zápasů, ale pořád se v těchto duelech snažím bojovat," přiznala si světová jednička, která má ve finálových kláních bilanci 22 výher a 19 porážek. "Udělám vše, co bude v mých silách. Vím, že budu mít šance, jen je potřebuji využít," dodala.
Světová jednička přiznala, že proti Rybakinové musí především skvěle podávat a returnovat. "Všechno je o prvních dvou úderech v každé výměně. Pokud v nich získáte převahu, je velmi pravděpodobné, že bod vyhrajete," řekla. "Bude to velmi agresivní a rychlý tenis.Těším se na to," dodala před nedělním finálovým duelem.
