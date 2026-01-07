Australian Open: Macháč a Vocel zkusí navázat na senzaci, ve hře je i další české duo

DNES, 17:00
Celkem pět českých tenistů bude účinkovat v hlavní soutěži mužské čtyřhry na lednovém Australian Open. Tomáš Macháč (25) znovu spojí síly s krajanem Matějem Vocelem (28) a v Melbourne Parku mohou společně navázat na senzační jízdu z nedávného US Open. Tito dva nebudou na úvodním grandslamu sezony jedinou ryze českou dvojicí.
Tomáš Macháč došel loni na US Open s Matějem Vocelem až do čtvrtfinále (© TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Nepřekvapivě bude mít Česko na blížícím se Australian Open zastoupení i v mužské čtyřhře. V seznamu přihlášených najdeme celkem tři týmy s českou účastí, z toho dvě ryze české dvojice.

Jednu z nich tvoří Macháč s Vocelem. Ti si spolu poprvé zahráli na loňském US Open a byl z toho pro oba aktéry jeden z nejlepších deblových výsledků v kariéře. Češi senzačně skolili nasazené dvojky Marcela Arévala a Mateho Paviče, zvládli tři třísetové bitvy a došli v New Yorku až do čtvrtfinále. V něm je zastavili pozdější finalisté a favoriti Joe Salisbury s Nealem Skupským.

Macháč s Vocelem zkouší další společný turnaj už v tomto týdnu. V australském Brisbane porazili brazilské duo Marcelo Melo, Fernando Romboli a ve čtvrtečním osmifinále vyzvou Roberta Cashe a Jamese Tracyho.

Dalším českým týmem budou Petr Nouza s Patrikem Riklem, kteří se před pár dny poprvé v kariéře objevili v nominaci na Davis Cup. V posledním roce se neustále zlepšovali a zaslouženě dostali důvěru od kapitána Tomáše Berdycha.

Posledním českým zástupcem je Adam Pavlásek. Deblový specialista a bývalý člen TOP 100 singlového žebříčku bude hrát po boku domácího Johna-Patricka Smithe. Titul budou obhajovat Harri Heliövaara s Henrym Pattenem.

Ještě bohatší českou účast bude mít ženská čtyřhra. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou se pokusí zopakovat loňský triumf a do akce půjdou také Marie Bouzková s Andrejou Klepačovou, Linda Nosková s Rebeccou Šramkovou, Tereza Valentová s Markétou Vondroušovou, Anna Sisková s Magali Kempenovou, Barbora Krejčíková s Caty McNallyovou a Jesika Malečková s Miriam Škochovou.

Seznam přihlášených: Čtyřhra muži | Čtyřhra ženy

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
com
07.01.2026 17:18
nikde sem v článku nenašel Siniačku

..ale asi to bude tím, že se zatím píše jen o chlapech co smile
Reagovat
JLi
07.01.2026 17:20
Z kraje posledního odstavce.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
07.01.2026 17:21
A přesto tam Katka je, kdybys líp četl. Do jaký třídy že to chodíš?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.01.2026 17:35
on po vánočních prázdninách už ani neví.
Reagovat

