Australian Open: Macháč a Vocel zkusí navázat na senzaci, ve hře je i další české duo
Nepřekvapivě bude mít Česko na blížícím se Australian Open zastoupení i v mužské čtyřhře. V seznamu přihlášených najdeme celkem tři týmy s českou účastí, z toho dvě ryze české dvojice.
Jednu z nich tvoří Macháč s Vocelem. Ti si spolu poprvé zahráli na loňském US Open a byl z toho pro oba aktéry jeden z nejlepších deblových výsledků v kariéře. Češi senzačně skolili nasazené dvojky Marcela Arévala a Mateho Paviče, zvládli tři třísetové bitvy a došli v New Yorku až do čtvrtfinále. V něm je zastavili pozdější finalisté a favoriti Joe Salisbury s Nealem Skupským.
Macháč s Vocelem zkouší další společný turnaj už v tomto týdnu. V australském Brisbane porazili brazilské duo Marcelo Melo, Fernando Romboli a ve čtvrtečním osmifinále vyzvou Roberta Cashe a Jamese Tracyho.
Dalším českým týmem budou Petr Nouza s Patrikem Riklem, kteří se před pár dny poprvé v kariéře objevili v nominaci na Davis Cup. V posledním roce se neustále zlepšovali a zaslouženě dostali důvěru od kapitána Tomáše Berdycha.
Posledním českým zástupcem je Adam Pavlásek. Deblový specialista a bývalý člen TOP 100 singlového žebříčku bude hrát po boku domácího Johna-Patricka Smithe. Titul budou obhajovat Harri Heliövaara s Henrym Pattenem.
Ještě bohatší českou účast bude mít ženská čtyřhra. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou se pokusí zopakovat loňský triumf a do akce půjdou také Marie Bouzková s Andrejou Klepačovou, Linda Nosková s Rebeccou Šramkovou, Tereza Valentová s Markétou Vondroušovou, Anna Sisková s Magali Kempenovou, Barbora Krejčíková s Caty McNallyovou a Jesika Malečková s Miriam Škochovou.
Seznam přihlášených: Čtyřhra muži | Čtyřhra ženy
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
..ale asi to bude tím, že se zatím píše jen o chlapech co