Australian Open ohlásilo rekordní odměny. Hráčům rozdělí prize money ve výši 111,5 milionu dolarů
Tato investice odráží závazek organizace Tennis Australia podporovat tenisové kariéry na všech úrovních – od vycházejících hvězd až po grandslamové šampiony – a zajistit, aby tento sport zůstal udržitelný pro všechny soutěžící.
Australian Open tak znovu posune své hranice a opět bude mít rekordní odměny. Letos rozdělí mezi všechny hráče dohromady 111,5 milionu dolarů, oproti 96,5 milionu dolarů v roce 2025. Celkový nárůst prize money je o 16 procent.
Kvalifikační kola taktéž povýšila o 16 procent, což představuje největší podporu pro hráče usilující o prorazení. Taktéž prize money pro vítěze a poražené finalisty se zvýšily na rekordní úroveň. Všichni hráči ve dvouhře a čtyřhře získají minimálně 10% nárůst oproti loňsku.
"Tento 16% nárůst dokazuje, že plníme náš závazek podporovat tenisové kariéry na všech úrovních," řekl generální ředitel Tennis Australia Craig Tiley. "Od zvýšení kvalifikačních prize money o 55 procent od roku 2023 až po posílení hráčských výhod zajišťujeme udržitelnost profesionálního tenisu pro všechny soutěžící. Tato investice posiluje základy tenisu a zajišťuje jeho dlouhodobé zdraví a komerční růst," pokračoval Tiley.
Přehled výdělků mužů i žen:
Vítěz: 4,5 milionů dolarů
Finále: 2,15 milionů dolarů
Semifinále: 1,25 milionů dolarů
Čtvrtfinále: 750 tisíc dolarů
Osmifinále: 480 tisíc dolarů
Třetí kolo: 327,75 tisíc dolarů
Druhé kolo: 225 tisíc dolarů
První kolo: 150 tisíc dolarů
Třetí kolo kvalifikace: 83,5 tisíc dolarů
Druhé kolo kvalifikace: 57 tisíc dolarů
První kolo kvalifikace: 40,5 tisíc dolarů
Turnaj se bude hrát v Melbourne Parku od 18. ledna do 1. února a tituly ve dvouhře budou obhajovat Ital Jannik Sinner a Madison Keysová z USA. Ti loni získali šek na 3,5 milionu australských dolarů (48,6 milionu korun), letošní šampioni dostanou 4,15 milionu (57,7 milionu korun).
Nejvyšší prize money z grandslamů loni nabídlo US Open, kde si tenisté vydělali 90 milionů amerických dolarů (1,86 miliardy korun). Částka z letošního Australian Open odpovídá 75 milionům amerických dolarů.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
