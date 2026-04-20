Trénovat před Nadalem? Takové nervy jsem dlouho nezažila, přiznává Šwiateková

DNES, 19:30
Téma 0
Polská superstar Iga Šwiateková (24) otevřeně popsala své pocity z tréninku s Rafaelem Nadalem a přiznala, že se v úvodních minutách cítila velmi napjatá. Důvodem byla podle jejích slov především skutečnost, že ji na kurtu sledoval její dlouholetý idol, před kterým nechtěla udělat chybu.
Profily hráčů
Swiatek Iga
Iga Šwiateková na archivním snímku s Rafaelem Nadalem (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Před třemi týdny se Šwiateková vydala do Akademie Rafaela Nadala, kde zároveň potvrdila Francisca Roiga jako svého nového trenéra. Na Mallorce následně absolvovala první společné tréninky, během nichž ji na kurtu doprovázel i samotný Nadal.

Španělská tenisová legenda byla zachycena při tom, jak čtyřiadvacetileté hráčce udílí rady a aktivně se zapojuje do tréninkového procesu. Šwiateková se od svého triumfu na French Open v roce 2020 a průlomu na světovou scénu opakovaně vyjadřuje o svém obdivu k Nadalovi. Právě on patří mezi její největší inspirace.

Výrazný moment přišel například během finále Australian Open 2022, kdy byla Polka zachycena kamerami, jak emotivně reaguje na Nadalův obrat proti Daniilu Medveděvovi. Možnost trénovat po boku bývalého dvaadvacetinásobného grandslamového šampiona pro ni tak znamenala mimořádnou zkušenost, která s sebou přinesla i určitou dávku nervozity.

"Prvních 15 minut tréninku jsem byla tak napjatá. Říkala jsem si: ‚Bože můj, jak mám hrát? Dívá se, je přímo tam.‘ Ale pokud mám být upřímná, takové nervy jsem dlouho nezažila," uvedla čtyřiadvacetiletá tenistka novinářům během turnaje v Madridu. Šwiateková zároveň naznačila, že si postupně na přítomnost španělské legendy zvykla a dokázala se více soustředit na samotnou hru. Trénink na antuce navíc přišel na začátku její přípravy na tuto část sezony, což rovněž ovlivnilo její počáteční nejistotu.

Minulý týden odehrála svůj první antukový turnaj roku ve Stuttgartu, kde se probojovala do čtvrtfinále. Nyní ji čeká další výzva v podobě Madrid Open, kde nastupuje jako čtvrtá nasazená hráčka. Na tomto turnaji už má pozitivní zkušenosti, když v roce 2024 získala titul.

Turnaj v Madridu tak pro Šwiatekovou představuje další důležitý krok v antukové části sezony, do které vstupuje nejen s novým trenérským vedením, ale také s čerstvou zkušeností z tréninku po boku jednoho z nejúspěšnějších hráčů historie.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist