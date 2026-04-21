Drama se špatným koncem. Bartůňková v Madridu zahodila tři mečboly, končí i Šalková
Bartůňková – Charaevová 7:6, 2:6, 6:7
Bartůňková vstoupila do druhého kola kvalifikace na tisícovce v Madridu skvěle, když Rusce Charaevové sebrala servis hned v prvním gamu. Brejk potvrdila čistou hrou a zvětšila svůj náskok. V paté hře si vypracovala ještě další tři brejkboly, které ale nevyužila a o chvíli později toho litovala. Za stavu 4:3 poprvé ztratila servis a nechala soupeřku srovnat.
Dramatický první set nakonec musel rozhodnout tie-break. Ve zkrácené hře česká hráčka dominovala. Rychle se dostala do vedení 4:0 a o chvíli později si vypracovala pět setbolů. Obrovskou šanci však málem zahodila. Prohrála pět míčků v řadě a nechala Rusku srovnat. Nakonec využila až šestý setbol a po téměř hodině a čtvrt získala úvodní dějství.
Ve druhém setu to byla Bartůňková, která jako první ztratila servis. Za stavu 2:3 si vypracovala dva brejkboly a sahala po srovnání, toho se ale nedočkala. Následně přišel další nepovedený game na podání a prohrávala už 2:5. Ruska poté sadu dopodávala a zajistila si rozhodující dějství.
Třetí sada byla velmi vyrovnaná. Češka sice ztratila servis hned v úvodním gamu, ale okamžitě si brejk vzala zpátky. Následně si obě hráčky držely svá podání až do samotné koncovky. Za stavu 5:5 si Bartůňková udržela servis čistou hrou a zajistila si minimálně tie-break. Ve zkrácené hře se jako první dostala do dvoubodového vedení česká reprezentantka, která po minibrejku zvýšila na 4:2. Následně uhrála obě své podání a vypracovala si tři mečboly. Ani jeden však nevyužila, ztratila pět míčků v řadě a hlavní soutěž si nezahraje.
Šalková – Waltertová 0:6, 2:6
Šalková byla v souboji o hlavní soutěž absolutně bez šance. Proti favorizované Švýcarce Waltertové schytala v úvodní sadě kanára. Ke gamebolům se dostala pouze v dlouhé třetí hře, ve které nejdříve smazala stav 0:40. Ani jednu ze čtyř výhod však na vlastním servisu nevyužila. K brejkbolu se propracovala až v poslední hře, ale ani ten neproměnila.
O něco vyrovnanější byl druhý set, ve kterém se Češka držela alespoň do stavu 2:2. V dlouhém pátém gamu však přišla o servis a to druhou sadu rozhodlo. Následně ztratila podání podruhé v řadě a přestože si za stavu 2:5 vypracovala skóre 40:0 a celkem čtyři brejkboly, ani jednu šanci nevyužila a zápas jasně ztratila.
Šalková tak při svém debutu na turnaji v Madridu nepřekvapila a po výhře nad domácí Ruth Rouraovou skončila na žebříčkové favoritce. Letošní bilanci si zhoršila na 11 výher a 11 porážek, na antuce to má taktéž nerozhodně 6:6.
Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře