Drama se špatným koncem. Bartůňková v Madridu zahodila tři mečboly, končí i Šalková

DNES, 14:13
WTA MADRID - Nikola Bartůňková ve druhém kole kvalifikace na tisícovku v Madridu padla v dramatickém duelu s Alinou Charaevovou. Česká hráčka v koncovce zahodila tři mečboly v řadě a po téměř třech hodinách boje prohrála 7:6, 2:6, 6:7 a hlavní soutěž si nezahraje. Končí také Dominika Šalková, která byla proti favorizované Švýcarce Simoně Waltertové naprosto bez šance. V první sadě schytala kanára a za pouhých 68 minut hry prohrála 0:6, 2:6. Ve druhém kole kvalifikace později nastoupí také Darja Viďmanová.
Nikola Bartůňková v Madridu zahodila tři mečboly a končí (@ ČTK / imago sportfotodienst / Ricardo Larreina)

Bartůňková – Charaevová 7:6, 2:6, 6:7

Bartůňková vstoupila do druhého kola kvalifikace na tisícovce v Madridu skvěle, když Rusce Charaevové sebrala servis hned v prvním gamu. Brejk potvrdila čistou hrou a zvětšila svůj náskok. V paté hře si vypracovala ještě další tři brejkboly, které ale nevyužila a o chvíli později toho litovala. Za stavu 4:3 poprvé ztratila servis a nechala soupeřku srovnat.

Dramatický první set nakonec musel rozhodnout tie-break. Ve zkrácené hře česká hráčka dominovala. Rychle se dostala do vedení 4:0 a o chvíli později si vypracovala pět setbolů. Obrovskou šanci však málem zahodila. Prohrála pět míčků v řadě a nechala Rusku srovnat. Nakonec využila až šestý setbol a po téměř hodině a čtvrt získala úvodní dějství.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu to byla Bartůňková, která jako první ztratila servis. Za stavu 2:3 si vypracovala dva brejkboly a sahala po srovnání, toho se ale nedočkala. Následně přišel další nepovedený game na podání a prohrávala už 2:5. Ruska poté sadu dopodávala a zajistila si rozhodující dějství.

Třetí sada byla velmi vyrovnaná. Češka sice ztratila servis hned v úvodním gamu, ale okamžitě si brejk vzala zpátky. Následně si obě hráčky držely svá podání až do samotné koncovky. Za stavu 5:5 si Bartůňková udržela servis čistou hrou a zajistila si minimálně tie-break. Ve zkrácené hře se jako první dostala do dvoubodového vedení česká reprezentantka, která po minibrejku zvýšila na 4:2. Následně uhrála obě své podání a vypracovala si tři mečboly. Ani jeden však nevyužila, ztratila pět míčků v řadě a hlavní soutěž si nezahraje.

Šalková – Waltertová 0:6, 2:6

Šalková byla v souboji o hlavní soutěž absolutně bez šance. Proti favorizované Švýcarce Waltertové schytala v úvodní sadě kanára. Ke gamebolům se dostala pouze v dlouhé třetí hře, ve které nejdříve smazala stav 0:40. Ani jednu ze čtyř výhod však na vlastním servisu nevyužila. K brejkbolu se propracovala až v poslední hře, ale ani ten neproměnila.

O něco vyrovnanější byl druhý set, ve kterém se Češka držela alespoň do stavu 2:2. V dlouhém pátém gamu však přišla o servis a to druhou sadu rozhodlo. Následně ztratila podání podruhé v řadě a přestože si za stavu 2:5 vypracovala skóre 40:0 a celkem čtyři brejkboly, ani jednu šanci nevyužila a zápas jasně ztratila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Šalková tak při svém debutu na turnaji v Madridu nepřekvapila a po výhře nad domácí Ruth Rouraovou skončila na žebříčkové favoritce. Letošní bilanci si zhoršila na 11 výher a 11 porážek, na antuce to má taktéž nerozhodně 6:6.

Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 1000 v Madridu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

19
Serpens
21.04.2026 15:21
Tak abychom nevyšli ze cviku, kolaps si připisuje i Lucie Havlíčková, která vedla o set a dva brejky a nakonec z toho nebyl ani tiebreak. O třetím setu si nedělám iluze. Další zápas nejspíš plný létajících raket, slz, hulákání a zjevujícího se loga StarBucks kdesi v dáli.
tommr
21.04.2026 15:23
jj Lucka je ještě horší případ než Nikola ...
SydneyOpen
21.04.2026 15:34
Bohužel Lucka tohle nedává pravidelně, nemá na velký tenis hlavu.... bohužel
Serpens
21.04.2026 16:08
Ale zase se dokázala vzchopit, bál jsem se, že to odchodí, tak aspoň že tak.
Diabolique
21.04.2026 14:29
Nikola je desata nasazena, pred ni je 9 holek. Jedna uz se kvalifikovala, jedna vypadla v 1. kole. Dve hrajou ted a vypada to, ze vyhrajou. Takze je pred ni 5 holek. Chtelo by to aby vyhrala jednicka Starodubtseva a Volynets ... coz verim je velmi realisticky, tak to budou pred ni tri holky ... pak uvidime jak zahraje Darja, pokud prohraje tak je to dalsi pozice pro Nikolu ... No rozhodne by mela byt v osudi na LL ... A mozna i pak na celnich mistech bez losovani na odstoupeni az na zacatku turnaje.
aligo
21.04.2026 14:34
Blinkova to asi projede
Diabolique
21.04.2026 14:36
Hmm, tak to je blby ...
MARECEK7
21.04.2026 14:34
Jak je to s tím losováním a nelosovanim
Diabolique
21.04.2026 14:36
To je vlastne pravda ... uz se zacal turnaj ... takze by se losovat uz vubec nemelo?
Mantra
21.04.2026 14:52
Hlavně měla vyhrát
Blondie
21.04.2026 14:28
Reagovat
tommr
21.04.2026 14:25
Nikola Bartůnková prostě nemá na vrcholovej tenis hlavu. S tím se člověk rodí, naučit se to nedá ...
tenisman1233
21.04.2026 14:31
To si úplně nemyslím, spíš má problém se stálým porážením hráček ,co jsou pod ní v rankingu.Jinak má celkem velkou šanci na LL(teď jsou 2 volná místa ) .
anton77
21.04.2026 14:34
Na jeden mečbol dávala dabla, bude to těžký, ale fandíme dál
Mantra
21.04.2026 14:53
Souhlasím
MARECEK7
21.04.2026 14:22
Třeba se povede LL
subaru
21.04.2026 14:20
Ty holky nemají absolutně žádný drajv.
Mantra
21.04.2026 14:54
Mrtvá. Stojí proti matchoint a je hlavou jinde.
PTP
21.04.2026 14:18
Káva a Roura nejsou měřítko.
Reagovat

