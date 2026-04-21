Jedenáctý nezdar v řadě. Venus Williamsová dohrála s o 25 let mladší soupeřkou
Quevedová – V. Williamsová 6:2, 6:4
Její jméno má pořád zvuk. Co na tom, že Williamsová vyhrála svůj poslední zápas v červenci minulého roku na turnaji ve Washingtonu. Od té doby posbírala sedminásobná grandslamová šampionka jedenáct porážek v řadě, ta poslední přišla právě nyní v Madridu. Její soupeřka Quevedová se narodila v době, kdy měla její rivalka ve své vitríně pět grandslamových trofejí. Na kurtu ale žádným přehnaným respektem netrpěla.
Hned úvodní hra mezi americkou legendou a dvacetiletou domácí nadějí nabídla dlouhý game, který ukončila ztráta podání Williamsové. Hrající ikona neobhájila ani následující dva vlastní servisy, své soupeřce ho naopak vzala jen jednou a první set tak ztratila za 51 minut boje 2:6.
Williamsová však ukázala, že ani v pokročilém tenisovém věku se netrápí špatnou fyzickou kondicí. Po vyčerpávajícím prvním setu plném dlouhých výměn vlétla do druhé sady ve velkém stylu, když se dostala do vedení 3:0. A poté se na Williamsové přeci jen začaly podepisovat náročné antukové podmínky. O 26 let mladší soupeřka jednoznačně převzala iniciativu a hrající legendě i přes maximální snahu nepovolila ani game.
Po hodině a 42 minutách boje se mladá tenistka mohla radovat z vítězství 6:2, 6:4 a postupu do druhého kola. V něm držitelku divoké karty čeká souboj s 32. hráčkou světa, Američankou Hailey Baptisteovou.
Bývalá světová jednička a starší ze sester Williamsových tak stále čeká na své první letošní vítězství. Zatím se představila na Australian Open, v Austinu, Indian Wells, Miami a právě v Madridu. V sedmi odehraných zápasech si připsala dva vítězné sety.
Komentáře
Ať klidně hraje do šedesáti, když chce, ale ať jí už nedávají WC na větší turnaje
A co ten návrat její sestřičky? To nějak úplně utichlo.