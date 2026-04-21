Jedenáctý nezdar v řadě. Venus Williamsová dohrála s o 25 let mladší soupeřkou

DNES, 20:05
Aktuality 12
WTA MADRID - Co na tom, že v červenci oslaví 46. narozeniny. Venus Williamsová (45) stále svou veleúspěšnou kariéru neuzavřela. Na Masters v Madridu však americká šampionka skončila svou pouť už v prvním kole, když nestačila na 140. hráčku světa, domácí Kaitlin Quevedovou (20), a padla po setech 2:6, 4:6. Jednalo se o její jedenáctou porážku v řadě.
Profily hráčů
Williams Venus
Quevedo Kaitlin
Venus Williamsována archivním snímku (@ ČTK / AP / Heather Khalifa)

Quevedová – V. Williamsová 6:2, 6:4

Její jméno má pořád zvuk. Co na tom, že Williamsová vyhrála svůj poslední zápas v červenci minulého roku na turnaji ve Washingtonu. Od té doby posbírala sedminásobná grandslamová šampionka jedenáct porážek v řadě, ta poslední přišla právě nyní v Madridu. Její soupeřka Quevedová se narodila v době, kdy měla její rivalka ve své vitríně pět grandslamových trofejí. Na kurtu ale žádným přehnaným respektem netrpěla.

Hned úvodní hra mezi americkou legendou a dvacetiletou domácí nadějí nabídla dlouhý game, který ukončila ztráta podání Williamsové. Hrající ikona neobhájila ani následující dva vlastní servisy, své soupeřce ho naopak vzala jen jednou a první set tak ztratila za 51 minut boje 2:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Williamsová však ukázala, že ani v pokročilém tenisovém věku se netrápí špatnou fyzickou kondicí. Po vyčerpávajícím prvním setu plném dlouhých výměn vlétla do druhé sady ve velkém stylu, když se dostala do vedení 3:0. A poté se na Williamsové přeci jen začaly podepisovat náročné antukové podmínky. O 26 let mladší soupeřka jednoznačně převzala iniciativu a hrající legendě i přes maximální snahu nepovolila ani game.

Po hodině a 42 minutách boje se mladá tenistka mohla radovat z vítězství 6:2, 6:4 a postupu do druhého kola. V něm držitelku divoké karty čeká souboj s 32. hráčkou světa, Američankou Hailey Baptisteovou.

Bývalá světová jednička a starší ze sester Williamsových tak stále čeká na své první letošní vítězství. Zatím se představila na Australian Open, v Austinu, Indian Wells, Miami a právě v Madridu. V sedmi odehraných zápasech si připsala dva vítězné sety.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 1000 v Madridu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

12
Přidat komentář
Blondie
21.04.2026 22:45
Venus ten tenis musí fakt strašlivě milovat....
Reagovat
com
21.04.2026 22:46
stejně jako mi milujeme Tebe smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
21.04.2026 20:51
Vé měla asi špatný den, protože žádnou Queved neznám a přitom s ní uhrála jen 6 gemů
Ať klidně hraje do šedesáti, když chce, ale ať jí už nedávají WC na větší turnaje
Reagovat
Serpens
21.04.2026 20:26
A bude dál pobírat divoké karty a mezitím mladé talenty stojí v koutě a nikdo si jich nevšímá.
Reagovat
Saulnier
21.04.2026 20:24
Amen, tma
Reagovat
misa
21.04.2026 20:19
Proher je 10, exhibice se nepočítají...
Reagovat
Kapitan_Teplak
21.04.2026 20:16
To bude hezkej rekord na závěr kariéry

A co ten návrat její sestřičky? To nějak úplně utichlo.
Reagovat
muster
21.04.2026 20:18
podle mně se vrátí na trávě
Reagovat
Diabolique
21.04.2026 20:07
Nedala ji Karolina Muchova vloni set?
Reagovat
pantera1
21.04.2026 20:06
Já nevím Vínas, trošku sebereflexe by to chtělo. Je nejvyšší čas to zabalít .
Reagovat
honza.khp
21.04.2026 20:09
amen
Reagovat
muster
21.04.2026 20:15
tak tak
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist