Jízdu legendy utnul Veselý. V Madridu může historický milník přepsat Sinner

DNES, 17:00
Jannik Sinner (24) stojí na prahu mimořádného zápisu do tenisové historie. Na Mutua Madrid Open může nejen potvrdit své postavení světové jedničky, ale především dosáhnout něčeho, co se dosud nikomu nepodařilo – ovládnout pět turnajů kategorie ATP Masters 1000 v řadě.
Sinner si dobře uvědomuje význam příležitosti, která se před ním otevírá. V individuálním sportu, jakým tenis je, mají rekordy mimořádnou váhu a často představují klíčový motivační faktor. Čtyřiadvacetiletý hráč může v prostředí madridské Caja Mágica zanechat stopu, na kterou nedosáhli ani ti největší velikáni historie.

Na hraně historického zápisu se v minulosti ocitli pouze Rafael Nadal a Novak Djokovič. Oba dokázali vyhrát čtyři turnaje Masters 1000 za sebou, pátý triumf jim však vždy unikl. Navázat na čtyři po sobě jdoucí tituly na této úrovni představuje mimořádně náročný úkol. Kombinace fyzické i psychické zátěže spolu s rostoucí konkurencí činí z takové série výjimečný výkon. Sinner si zároveň uvědomuje, že jeho rivalita s Carlosem Alcarazem i nástup další generace výrazně zužují prostor pro dlouhodobou dominanci.

Historie navíc ukazuje, jak obtížné je tento milník překonat. Od roku 1990, kdy má kalendář ATP podobnou strukturu jako dnes, se čtyři po sobě jdoucí triumfy na turnajích Masters 1000 podařily pouze třem hráčům – Sinner se k Nadalovi a Djokovićovi zařadil jako třetí. Zajímavostí je, že Ital toho dosáhl s menším počtem prohraných setů.

Nadal a Djokovič: blízko, ale bez pátého kroku

V roce 2013 byl Rafael Nadal dominantní na turnajích v Madridu, Římě, Kanadě a Cincinnati. Během této série ztratil pouhých šest setů a připsal si řadu památných vítězství. V Šanghaji však jeho tažení zastavil Juan Martín del Potro.

Také Novak Djokovič byl několikrát velmi blízko. Na přelomu let 2013 a 2014 ovládl turnaje v Šanghaji, Paříži, Indian Wells a Miami, přičemž jeho sérii ukončil v Monte Carlu Roger Federer. V další fázi své kariéry triumfoval v Paříži (2014) a následně na turnajích Indian Wells, Miami a Monte Carlu (2015). Přestože dominoval, sérii přerušilo jeho rozhodnutí vynechat Madrid.

Na přelomu sezon 2015 a 2016 pak znovu kraloval v Šanghaji, Paříži, Indian Wells a Miami. Tentokrát jeho postup zastavil nečekaně Jiří Veselý, který ho porazil hned v prvním kole v Monte Carlu. Případy Nadala i Djokoviče jasně ukazují, jak výjimečné je dosáhnout na pět triumfů Masters 1000 v řadě. Vždy chyběl poslední krok – ať už vinou soupeře, programu nebo nečekaného výpadku.

Právě proto se účast Sinnera na turnaji v Madridu jeví jako mimořádná příležitost. Italský tenista má šanci zapsat se do historie způsobem, který by výrazně přesáhl běžné statistiky a zařadil ho mezi absolutní legendy tohoto sportu.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Ereinion
21.04.2026 19:34
* Jízdu Djokoviče zastavila legenda
com
21.04.2026 19:36
Djokobitchova noční můra
Krisboy
21.04.2026 19:48
To byla tenkrát smršť. Chudák Nolda chvílema nevěděl, co se děje.
Pe3k
21.04.2026 19:29
Mě zajímá které 1000 mu ještě chybí? Madrid a Řím?
muster
21.04.2026 19:34
Key Biscayne
Marduch
21.04.2026 19:22
" zapsat se do historie způsobem, který by ho zařadil mezi absolutní legendy tohoto sportu."
Tak se zase uklidníme...
Davor1
21.04.2026 21:32
A príde ti, že medzi absolútne legendy v tenise ešte nepatrí? Však je jedno RG a jeden Madrid a Rím od skompletovania úplne všetkých najväčších titulov, aké v tenise existujú. No a pri zranení Alcaraza tie turnaje kľudne môže vyhrať všetky v priebehu nasledujúceho mesiaca, nebude tam mať rovnocenného súpera a pokiaľ udrží herný level z posledných turnajov, tak mu aj verím, že to zvládne.
Krisboy
21.04.2026 18:05
Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. Takže - Forza Jannik!
dorsch2
21.04.2026 17:32
absolutna vacsina o tomto rekorde netusila, myslim fans nie sviatocnych, ja nie som vynimka, sledovat podobne rekordy je uz fakt len pre fanatikov alebo pre profikov, ktori sa tym zivia, na spestrenie preco nie aj ked ten rekord skoro nikoho nezaujima, ale budem fandit nech to vyjde, ked uz som plne informovany:)
Georgino
21.04.2026 19:46
uralé na okurkovou sezónu.
com
21.04.2026 17:14
Jo Veselý, kdepak jen je mu konec

PTP
21.04.2026 17:06
Takže si na něj počíhá Menšík.
tenisman1233
21.04.2026 17:07
Ne, Macháč
Kapitan_Teplak
21.04.2026 17:27
Lehe mu udělá hehe.
