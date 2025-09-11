Becker o Sinnerovi: Ve finále neměl nárok, tak slabé podání je neodpustitelné

Boris Becker (57) otevřeně přiznal, že byl z výkonu Jannika Sinnera (24) ve finále US Open proti Carlosu Alcarazovi (22) dost zklamán. Italský tenista podlehl španělskému soupeři 2:6, 6:3, 1:6, 4:6 a neobhájil tak titul z loňského roku. S porážkou navíc přišel i o post světové jedničky, na jehož místo se posunul právě Alcaraz.
Jannik Sinner po prohrané finále US Open s Carlosem Alcarazem (@ IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia)

Alcaraz, který v New Yorku získal svůj druhý titul z US Open a celkově šestý grandslam, má nyní proti Sinnerovi ve vzájemné bilanci už deset výher z patnácti zápasů. Od začátku sezony 2024 ho přitom porazil už posedmé z osmi vzájemných duelů.

Bývalý první hráč světa Becker ve svém podcastu Becker Petkovic zdůraznil, že rozdíl mezi oběma soupeři byl patrný především na servisu.

"Od první minuty do poslední byl Alcaraz jasně lepší než všichni ostatní hráči. Ani Sinner neměl ve finále vůbec nárok. Ve finále byl šéfem. Hrál tenis z jiné planety a zaslouženě vyhrál. Sinner měl slabé podání, a to na této úrovni je neodpustitelné. Pokud má nějakou slabinu, pak je to právě servis," řekl Němec.

Sinner sám po utkání přiznal, že se ve své hře stal příliš předvídatelným. Na tvrdém povrchu má proti Alcarazovi bilanci 2:7 a v New Yorku podle Beckera nedokázal reagovat na zlepšení svého rivala.

"Čekal jsem od něj víc. Měl jsem pocit, že se ve svém hráčském vývoji zastavil, zatímco Alcaraz udělal krok vpřed. Hrál variabilně, měnil tempo, zapojoval slice i hru u sítě. Sinner byl oproti tomu čitelný a nevěděl, jak se propracovat k vítězným míčům," hodnotil Becker.

Podle něj tak nebylo pochyb o vítězi ani po druhém setu. "Nikdy jsem nepochyboval, že ten zápas vyhraje Alcaraz. To se mi v žádném jiném finále těchto dvou ještě nestalo," dodal legendární Němec.

Další velkou prověrkou pro oba hráče bude říjnový Shanghai Masters, kde bude Sinner obhajovat titul z roku 2024.

Djokovič, Nadal, Alcaraz… Prokletí nezlomil ani Sinner. Po Federerovi stále nikdo neuspěl

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Dovodo6
11.09.2025 14:02
Celkově to bylo velmi slaboučké finále. Možná nejslabší za posledních 20 let
