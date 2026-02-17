Bejlek ve vítězné jízdě zastavilo zranění. Z Dubaje odstoupila těsně před duelem s Bencicovou
Bejlek – Bencicová bez boje
Bejlek se po Australian Open dostala do životní formy a na pětistovce v Abú Zabí předvedla neskutečnou jízdu. Z kvalifikace si došla až pro svůj premiérový titul, když cestou vyřadila i grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou a hráčky TOP 15 Claru Tausonovou a ve finále Jekatěrinu Alexandrovovou.
Osmou výhru v řadě přidala na tisícovce v Dubaji, kam díky svému prvnímu triumfu, obdržela divokou kartu. Na úvod si zde snadno porazila se Zeynep Sonmezovou z Turecka, se kterou ztratila jen čtyři hry.
Už po získané první sadě se však ukázalo, že s Češkou něco není v pořádku. Došlo dokonce i na slzy a pláč, a i kvůli obvázanému levému lýtku se spekulovalo, že není stoprocentně fit. To se nakonec potvrdilo.
Proti aktuální světové třináctce Bencicové měla zabojovat o další cenný skalp. Těsně před zápasem druhého kola však musela z turnaje odstoupit. Zastavilo ji totiž zranění břišních svalů. Švýcarka tak do osmifinále postupuje bez boje.
Napodobila tak Barboru Krejčíkovou, jež turnaj před zápasem 2. kola kvůli problémům se stehnem opustila v pondělí. Ve Spojených arabských emirátech by se dnes měla představit turnajová desítka Linda Nosková proti Soraně Cirsteaové z Rumunska.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře