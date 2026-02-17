Bejlek ve vítězné jízdě zastavilo zranění. Z Dubaje odstoupila těsně před duelem s Bencicovou

DNES, 09:57
Aktuality 7
WTA DUBAJ - Sára Bejlek (20) ve své famózní jízdě na Blízkém východě pokračovat nebude. Do druhého kola tisícovky v Dubaji proti Belindě Bencicové (28) nenastoupila a Švýcarka tak postupuje bez boje. Českou naději, která nedávno získala v Abú Zabí svůj premiérový titul a vyhrála už osm duelů v řadě, ze hry vyřadilo zranění břišních svalů.
Profily hráčů
Bencic Belinda
Bejlek Sara
Sára Bejlek z Dubaje odstoupila (@ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Bejlek – Bencicová bez boje

Bejlek se po Australian Open dostala do životní formy a na pětistovce v Abú Zabí předvedla neskutečnou jízdu. Z kvalifikace si došla až pro svůj premiérový titul, když cestou vyřadila i grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou a hráčky TOP 15 Claru Tausonovou a ve finále Jekatěrinu Alexandrovovou.

Osmou výhru v řadě přidala na tisícovce v Dubaji, kam díky svému prvnímu triumfu, obdržela divokou kartu. Na úvod si zde snadno porazila se Zeynep Sonmezovou z Turecka, se kterou ztratila jen čtyři hry.

Už po získané první sadě se však ukázalo, že s Češkou něco není v pořádku. Došlo dokonce i na slzy a pláč, a i kvůli obvázanému levému lýtku se spekulovalo, že není stoprocentně fit. To se nakonec potvrdilo.

Proti aktuální světové třináctce Bencicové měla zabojovat o další cenný skalp. Těsně před zápasem druhého kola však musela z turnaje odstoupit. Zastavilo ji totiž zranění břišních svalů. Švýcarka tak do osmifinále postupuje bez boje.

Napodobila tak Barboru Krejčíkovou, jež turnaj před zápasem 2. kola kvůli problémům se stehnem opustila v pondělí. Ve Spojených arabských emirátech by se dnes měla představit turnajová desítka Linda Nosková proti Soraně Cirsteaové z Rumunska.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

7
Přidat komentář
Serpens
17.02.2026 10:12
Člověk si může myslet kdeco o těch skrečích na poslední chvíli, naštvaní jsou pak fanoušci a hlavně předchozí "zbytečně" poražená soupeřka. Ale asi věřila do poslední chvíle, no. U Sáry se zdálo, že má ty dlouhodobé zdravotní trable konečně za sebou a stačil jeden dlouhý turnaj a je to zpátky, ta držákem rozhodně nebude.
Reagovat
Levinest
17.02.2026 10:17
"Zbytečně" poražená soupeřka? Co je to za nesmysl!
Reagovat
subaru
17.02.2026 10:04
Lýtko měla zraněné už ve finále předtím. Tak nevím proč jela na další turnaj.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
17.02.2026 10:13
Bylo to jen pár km daleko a naděje umírá poslední, no.
Reagovat
pantera1
17.02.2026 10:16
S BeBe by to byl těžký zápas, asi to na poslední chvíli přehodnotila, že to nebude riskovat.
Reagovat
zfloyd
17.02.2026 10:00
člověk se na ten zápas těší a pak toto
Reagovat
Sinuhet1
17.02.2026 10:18
jj, dost jsem se tesil, smula
Reagovat

