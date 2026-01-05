Belgie v United Cupu překvapivě přehrála Kanadu 3:0 a zajistila si postup do čtvrtfinále
Belgie – Kanada 3:0
Bergs v United Cupu v Sydney porazil překvapivě snadno ve dvou setech světovou pětku Auger-Aliassimeho a slavil největší vítězství kariéry, zároveň poprvé uspěl v této smíšené soutěži družstev. "Jsem s výkonem opravdu spokojený. Myslím, že to ukazuje i naši sílu. Můžeme selhat, ale vstaneme a pokusíme se být lepší než den předtím," řekl Belgičan, který předchozí zápas prohrál po velmi vyrovnané bitvě se Zhizhen Zhangem.
Bergs si připsal své druhé vítězství nad hráčem elitní desítky a svou negativní bilanci s nimi upravil na 2:10, když loni v Miami porazil tehdejší světovou devítku Andreje Rubljova. "Úplně jsem zapomněl, že tohle bylo moje druhé vítězství nad hráčem TOP 10, takže je to opravdu obrovský úspěch."
Na svého krajana následně navázala Mertensová, která porazila mladou Kanaďanku Mbokovou ve třech setech a přiblížila Belgii směrem k postupu do čtvrtfinále. Belgičanka začala utkání čtyřmi čistými hrami na servisu v řadě a v prvním setu jí stačil jediný brejk. Mbokové se ještě povedlo zápas zkomplikovat, ale v rozhodujícím setu si nedokázala vytvořit žádnou šanci na brejkbol a tak uspěla zkušenější Mertensová.
"Jsem naprosto nadšená a moc spokojená, že jsem vybojovala bod pro Belgii," řekla Mertensová. "Nejvíc jsem hrdá na to, jak jsem začala třetí set. Opravdu jsem chtěla ten bod získat a samozřejmě mi k tomu pomohl i celý tým, který stál za mnou."
Belgická dvojice následně uspěla i ve smíšené čtyřhře, ve které porazila Mbokovou s Cleevem Harperem 6:3, 3:6, 10:5. Tím stvrdili svůj postup mezi osm nejlepších týmů United Cupu. Ve čtvrtfinále už jsou také Američané, Švýcaři a Řekové. O postup si dnes zahraje i Česko proti Austrálii. Mezi osmičkou bude šest vítězů skupin A až F a dva týmy z druhého místa s nejlepší bilancí.
